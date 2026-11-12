आज का मेष राशिफल (12 नवंबर 2026):वक्री शुक्र सुख-सुविधा और शौक पर खर्च की संभावना बढ़ाएगा
aaj ka Mesh Rashifal: मेहनत का पूरा नतीजा आज ही सामने आने की अपेक्षा काम का दबाव बढ़ाएगी।
आज मन कुछ उदास रहेगा और काम में अड़चनें आएंगी। जीवनसाथी के साथ अलग राय बहस का रूप लेगी, इसलिए दिन का सबसे संवेदनशील हिस्सा आपकी बातचीत होगा। सुबह किसी परिचित काम में भी मन लगाने में देर होगी। अपनी ही बात दोहराने की इच्छा रहेगी, जबकि सामने वाले का नजरिया अलग होगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक राशि के आठवें भाव में रहेगा और दोपहर के आसपास धनु राशि के नौवें भाव में आएगा। शुरुआती चंद्राष्टम बेचैनी रखेगा, फिर सीखने और किसी बुजुर्ग की बात समझने का मन बनेगा। दिन का दूसरा हिस्सा पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा। बड़े फैसले की खींचतान से अधिक रोज के परिचित काम आज आपकी लय से मेल खाएंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति की कही बात पर ठहरकर सोचने का अवसर होगा।
मेष राशि करियर कैसा
दफ्तर में काम की रफ्तार आपकी उम्मीद से धीमी रहने की संभावना है। जिस हिस्से को सरल समझ रहे थे, उसी में अतिरिक्त मेहनत लगेगी। किसी सहकर्मी से काम पर बात करते समय शब्दों की धार बढ़ेगी और चर्चा का विषय पीछे छूटने लगेगा। कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में राहु आगे बढ़ने की भूख और किसी नए लक्ष्य में अचानक रुचि जगाएगा। उपलब्धि पाने की बेचैनी रहेगी, मगर आज का काम अपनी पूरी प्रक्रिया मांगेगा। विद्यार्थियों का मन दिन चढ़ने के साथ विषय समझने में अधिक लगेगा। किसी गुरुजन की बात से पढ़ाई का नजरिया साफ होगा। कठिन हिस्से को छोटे चरणों में पूरा करें।
मेष राशि मनी लाइफ कैसी
सोचकर उठाए गए कारोबारी जोखिम पर विचार के लिए दिन ठीक है। उससे तत्काल लाभ का भरोसा करने का आधार नहीं है। कमाई बढ़ाने की इच्छा प्रबल रहेगी और किसी नए अवसर के बारे में अधिक जानने का मन होगा। कन्या राशि के छठे भाव में वक्री शुक्र सुख-सुविधा और शौक पर खर्च की संभावना बढ़ाएगा। अपने लिए कोई सुविधा लेने का आकर्षण रहेगा। काम में अड़चन के बीच मन बहलाने वाला खर्च भी अच्छा लग सकता है। आज आर्थिक पक्ष में इच्छा और उपलब्ध रकम के बीच अंतर सामने आएगा। किसी खरीद का फैसला करने से पहले आज की खर्च सीमा तय कर लें।
मेष राशि लवलाइफ कैसी
प्रेम संबंधों में आज सहजता कम रहेगी। मन की उदासी का असर मिलने या बात करने के उत्साह पर होगा। साथी की बात का अर्थ आपकी सोच से अलग निकलेगा और अपनी स्थिति समझाने में झुंझलाहट होगी। विवाहित लोगों के बीच किसी विषय पर मतभेद साफ होगा। बातचीत लंबी होने पर बहस बढ़ेगी। शांत चेतावनी यही है कि तीखे शब्द अनावश्यक उलझन खड़ी करेंगे। एक बात पर असहमति पूरे रिश्ते की चर्चा बनती दिखाई देगी। किसी बुजुर्ग की बात सुनने पर अपना पक्ष कुछ दूरी से देख पाएंगे। जवाब देने से पहले सामने वाले की पूरी बात सुनें। आज प्रेम में गर्मजोशी का प्रवाह हल्का रहेगा और बातचीत अधिक ध्यान मांगेगी।
मेष राशि हेल्थ कैसी
मन की बेचैनी के साथ शारीरिक असुविधा रहने की संभावना है। सामान्य काम करते हुए भी आराम की जरूरत अधिक महसूस होगी। उदासी के कारण दिन का आरंभ भारी लगेगा, जबकि बाद के हिस्से में पढ़ने या कुछ सीखने से मन को दिशा मिलेगी। सेहत के मामले में आज अपने अनुभव को गंभीरता से लेना उपयोगी रहेगा। किसी तकलीफ को केवल व्यस्तता मानकर टालना ठीक नहीं होगा। वाहन चलाते समय पूरा ध्यान रास्ते पर रखें। रोज की गति बनाए रखना आज अधिक सहज रहेगा। शरीर की असुविधा बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें।
क्या करें
अधूरा नियमित काम छोटे हिस्सों में पूरा करें। पढ़ाई की उलझन किसी गुरुजन के सामने रखें।
क्या न करें
बहस के दौरान पुरानी नाराजगी जोड़कर बात को लंबा न खींचें।
कल का राशिफल
कल उम्मीद से अधिक कमाई के योग हैं। संतान से खुशी मिलेगी। जीवनसाथी से खटास की आशंका रहेगी। सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं, फिर भी मन बेचैन रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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