Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aries health horoscope 2026 full prediction from january to december with remedies
मेष हेल्थ राशिफल 2026: शनि की वजह से इन महीनों में गड़बड़ाएगा रूटीन, 21 मई के बाद गुरु देंगे राहत

मेष हेल्थ राशिफल 2026: शनि की वजह से इन महीनों में गड़बड़ाएगा रूटीन, 21 मई के बाद गुरु देंगे राहत

संक्षेप:

Aries Health Prediction 2026: नया साल मेष राशि वालों को कई नए मौके देगा, हालांकि इस दौरान हेल्थ का ध्यान भी रखना जरूरी है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जानें मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है? साथ ही जानें कुछ जरूरी उपाय…

Dec 31, 2025 11:13 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Aries Health Horoscope 2026: मेष राशि वालों को साल 2026 में अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। नया साल आपसे खुद को प्रियॉरिटी देने की मांग करेगा। 2026 की शुरुआत में शनि आपके बारहवें भाव में रहने वाला है और ऐसे में खर्चे बहुत होंगे। साथ ही विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे और इस दौरान आपका रूटीन थोड़ा गड़बड़ा सकता है। वहीं 21 मई तक गुरु तीसरे भाव में रहेंगे तो लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। आप एक्टिव रहेंगे और एनर्जी बहुत ड्रेन होगी। 21 मई के बाद गुरु चौथे भाव में जैसे ही आएंगे, वैसे ही आप राहत की सांस लेंगे। घर में सुकून मिलेगा। मन और तन दोनों को आराम मिलेगा। साल 2026 में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर रूटीन का बैलेंस अच्छा कर ले जाएंगे तो सेहत साथ देगी। साथ ही ट्रैवल और खर्चे की प्लानिंग सही करेंगे तो मन भी शांत रहेगा। नीचे विस्तार से समझें कि मेष राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2026 हेल्थ के मामले में कैसा रहने वाला है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जनवरी से मार्च 2026

मेष राशि वालों के लिए साल की शुरुआत काफी एक्टिव रहने वाली है। गुरु आपके तीसरे भाव में होंगे तो ऐसे में काफी ट्रैवल करना पड़ सकता है। नए लोगों से संपर्क बनेगा और इससे आप एक्टिव रहेंगे। नींद और खाने का बैलेंस सही कर लिया तो चीजें काफी हद तक आपके फेवर में ही रहेंगी। वहीं इस दौरान शनि के एक्टिव होने से नींद थोड़ी टूटने लगेगी। साथ ही हल्की-फुल्की थकान भी रह सकती है। कोशिश करें कि शेड्यूल ज्यादा टाइट ना हो। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। पानी भरपूर मात्रा में लें। इस बात का ध्यान रखें कि देर रात तक भारी खाना ना लें।

अप्रैल से जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए ये महीने काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस दौरान सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। वहीं 21 मई के बाद आपके हालात सुधरेंगे। इस दौरान गुरु आपके चौथे भाव में आएंगे और ऐसे में घर का माहौल सुकून देने वाला होगा। आपकी रिकवरी भी बढ़िया होगी। अगर आपने शुरुआती महीने में काफी ट्रैवल कर लिया है तो इस समय नींद पूरी करें। आराम करें। ऐसा करने से जिंदगी से तनाव घटेगा। ज्यादा एक्सरसाइज करने की बजाय घर में ही हल्की-फुल्की चीजें करें। साथ ही जल्दी सोने की आदत से भी आपको काफी लाभ मिलेगा।

जुलाई से सितंबर 2026

जुलाई से लेकर सितंबर वाला महीना मेष राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में आपको आपके परिवार का पूरा-पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। घर में आप शांति से रहेंगे और इस वजह से सारी टेंशन भूलकर आप अच्छी नींद ले पाएंगे। इस वजह से आपका डाइजेशन भी सुधरेगा। इस दौरान ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचें। हल्की वॉक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको बेहतर फील होगा। अगर जुलाई से सितंबर के बीच ट्रैवल करना हो तो एक दिन पहले या फिर बाद में आराम जरूर करें।

ये भी पढ़ें:कर्क स्वास्थ्य राशिफल 2026: थकाने वाली होगी साल की शुरुआत, जानें कैसी होगी सेहत
ये भी पढ़ें:धनु स्वास्थ्य राशिफल 2026: इन 3 महीनों में धनु राशि वालों को होगा खूब तनाव

अक्टूबर से दिसंबर 2026

साल के आखिरी कुछ महीने में आपको डिसिप्लिन में रहने की जरूरत होगी। अगर समय-समय पर शरीर को आराम नहीं देंगे तो इस टाइम पीरियड में पुरानी थकान फिर से उभर सकती है। अपनी नींद का समय सुनिश्चित करें। रात में सोते वक्त देर तक मोबाइल देखना बंद कर दें। स्क्रीन टाइमिंग कम करें। बदलते मौसम की मार इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। ऐसे में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें।

2026 के लिए सुझाव

नए साल पर अगर ट्रैवल करना हो तो सोच-समझकर ही करें। सोने का समय निर्धारित करें। काम की व्यस्तता के बीच आराम जरूर करें। छोटे-छोटे ब्रेक लेने से एनर्जी बनी रहेगी। हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉक और स्ट्रेचिंग वगैरह को नियमित रूप से करें। खाना समय पर खाएंगे तो आधी चीजें यही पर सही हो जाएंगी। मई के बाद अपना समय रिकवरी में लगाएं। साथ ही रूटीन चेकअप करवाते रहें। ऐसा प्रैक्टिस में रहेगा तो अचानक से कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
horoscope 2026 Rashifal 2026 Aries Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने