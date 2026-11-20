मेष राशिफल (21 नवंबर 2026): आज बढ़ सकता है खर्चों का बोझ, जीवनसाथी से बहस के संकेत
21 नवंबर 2026 का दिन मेष राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ सकता है और जीवनसाथी के साथ मतभेद होने की आशंका है। कामकाज में अधूरी जिम्मेदारियां दबाव बढ़ा सकती हैं। सेहत और आराम का ध्यान रखें।
Aries Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Mesh Rashifal: आज कोई खर्च सामने आते ही साफ होगा कि आमदनी के मुकाबले जेब पर दबाव अधिक है। खर्च कम रखने की गुंजाइश तलाशनी होगी। घर में भी बात जल्दी चुभेगी और जीवनसाथी के साथ बातचीत का सुर कड़ा होगा। दिन का बड़ा हिस्सा अपनी जिम्मेदारियों और आराम की जरूरत के बीच गुजरेगा। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि आपकी साढ़ेसाती का पहला चरण बनाए हुए है। इससे अधूरा काम मन पर वजन रखेगा और दिन जल्दी समेटने से राहत मिलेगी। छोटे भाई या बहन के किसी कदम से आपका हित प्रभावित होने की आशंका है। उनकी बात पर मन में खिंचाव रहेगा। आज अपनों के साथ अपनापन रहेगा, फिर भी हर बातचीत सहज ढंग से आगे नहीं बढ़ेगी। आपके भीतर कुछ समय अकेले बैठने की इच्छा होगी।
मेष राशि का करियर राशिफल
काम के बीच कोई अधूरी जिम्मेदारी बार बार ध्यान खींचेगी। दफ्तर में बैठे हों या घर से काम कर रहे हों, उसे पूरा करने का दबाव बना रहेगा। तुला राशि के सातवें भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेशों को महत्व देगा। साझेदार के साथ काम की चर्चा होगी और पढ़ाई से जुड़ी बात समझाने का अवसर मिलेगा। किसी सौदे पर संवाद आगे बढ़ाने की गुंजाइश रहेगी, लेकिन आज उसके आर्थिक नतीजे पर अधिक भरोसा करना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई और आसपास की बातचीत के बीच बंटेगा। लंबा बैठने पर थकान महसूस होने की संभावना है। पहले से खुले एक काम को पूरा करना आज आपके लिए अधिक उपयोगी रहेगा।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
आज खर्च आमदनी से अधिक रहने के संकेत हैं। हाथ में आई रकम का बड़ा हिस्सा निकल जाने की स्थिति बन सकती है। अपनी जरूरत और तत्काल इच्छा के बीच फर्क साफ रखने पर दबाव कुछ संभलेगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। किसी नए आर्थिक कदम से तुरंत राहत मिलने की उम्मीद भारी पड़ सकती है। छोटे भाई या बहन से जुड़ी आर्थिक बात में भी सतर्कता की जरूरत रहेगी। उनका कोई कदम आपके लिए असुविधा की वजह बन सकता है, हालांकि मंशा को लेकर जल्द निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। साफ चेतावनी है कि गैरजरूरी खर्च जारी रहा तो पैसों की तंगी बढ़ने की आशंका है। आज बड़े खर्च को आगे रखना व्यावहारिक रहेगा।
मेष राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ मतभेद का असर घर के माहौल पर रहेगा। एक साधारण बातचीत भी पुरानी नाराजगी तक पहुंचने की आशंका रखती है। आपको लगेगा कि आपकी बात पूरी तरह सुनी नहीं जा रही। सामने वाले के शब्दों से मन जल्दी आहत होगा। साथ रहते हुए भी कुछ दूरी महसूस होगी और अपने लिए अलग समय चाहेंगे। छोटे भाई या बहन से जुड़ी बात इस बेचैनी को बढ़ा सकती है। रिश्ते में आज जीतने की इच्छा बातचीत को लंबा खींचेगी। अपनी बात एक बार शांत स्वर में कहकर चर्चा को विराम देना बेहतर रहेगा। शाम तक मन में चलती बातों का असर आपके व्यवहार में दिखेगा।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के लिए दिन कमजोर संकेत दे रहा है। थकान बढ़ने की संभावना है और रोज का काम भी अधिक मेहनत वाला लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के बारहवें भाव में रहेगा। इससे आराम की जरूरत और अकेले रहने की इच्छा स्पष्ट होगी। मन की खींचतान नींद की तैयारी में भी साथ चलेगी। लगातार व्यस्त रहने पर ऊर्जा जल्दी घटने की आशंका है। आज आराम का समय निकालना दिनचर्या का अहम हिस्सा रहेगा। जल्दी सोने से राहत मिलने के संकेत हैं। देर तक जागकर अधूरे काम पूरे करने का दबाव शरीर पर भारी पड़ सकता है।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- दिन का सबसे जरूरी अधूरा काम पहले पूरा करें।
क्या न करें- जीवनसाथी से चल रही बहस में पुराने आरोप न जोड़ें।
कल का राशिफल- कल संतोष रहेगा और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। कारोबार में अच्छी कमाई के योग हैं। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। जीवनसाथी से सहयोग रहेगा और अविवाहितों को रिश्ते का प्रस्ताव मिलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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