21 नवंबर 2026 का दिन मेष राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ सकता है और जीवनसाथी के साथ मतभेद होने की आशंका है। कामकाज में अधूरी जिम्मेदारियां दबाव बढ़ा सकती हैं। सेहत और आराम का ध्यान रखें।

Aries Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Mesh Rashifal: आज कोई खर्च सामने आते ही साफ होगा कि आमदनी के मुकाबले जेब पर दबाव अधिक है। खर्च कम रखने की गुंजाइश तलाशनी होगी। घर में भी बात जल्दी चुभेगी और जीवनसाथी के साथ बातचीत का सुर कड़ा होगा। दिन का बड़ा हिस्सा अपनी जिम्मेदारियों और आराम की जरूरत के बीच गुजरेगा। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि आपकी साढ़ेसाती का पहला चरण बनाए हुए है। इससे अधूरा काम मन पर वजन रखेगा और दिन जल्दी समेटने से राहत मिलेगी। छोटे भाई या बहन के किसी कदम से आपका हित प्रभावित होने की आशंका है। उनकी बात पर मन में खिंचाव रहेगा। आज अपनों के साथ अपनापन रहेगा, फिर भी हर बातचीत सहज ढंग से आगे नहीं बढ़ेगी। आपके भीतर कुछ समय अकेले बैठने की इच्छा होगी।

मेष राशि का करियर राशिफल काम के बीच कोई अधूरी जिम्मेदारी बार बार ध्यान खींचेगी। दफ्तर में बैठे हों या घर से काम कर रहे हों, उसे पूरा करने का दबाव बना रहेगा। तुला राशि के सातवें भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेशों को महत्व देगा। साझेदार के साथ काम की चर्चा होगी और पढ़ाई से जुड़ी बात समझाने का अवसर मिलेगा। किसी सौदे पर संवाद आगे बढ़ाने की गुंजाइश रहेगी, लेकिन आज उसके आर्थिक नतीजे पर अधिक भरोसा करना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई और आसपास की बातचीत के बीच बंटेगा। लंबा बैठने पर थकान महसूस होने की संभावना है। पहले से खुले एक काम को पूरा करना आज आपके लिए अधिक उपयोगी रहेगा।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल आज खर्च आमदनी से अधिक रहने के संकेत हैं। हाथ में आई रकम का बड़ा हिस्सा निकल जाने की स्थिति बन सकती है। अपनी जरूरत और तत्काल इच्छा के बीच फर्क साफ रखने पर दबाव कुछ संभलेगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। किसी नए आर्थिक कदम से तुरंत राहत मिलने की उम्मीद भारी पड़ सकती है। छोटे भाई या बहन से जुड़ी आर्थिक बात में भी सतर्कता की जरूरत रहेगी। उनका कोई कदम आपके लिए असुविधा की वजह बन सकता है, हालांकि मंशा को लेकर जल्द निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। साफ चेतावनी है कि गैरजरूरी खर्च जारी रहा तो पैसों की तंगी बढ़ने की आशंका है। आज बड़े खर्च को आगे रखना व्यावहारिक रहेगा।

मेष राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ मतभेद का असर घर के माहौल पर रहेगा। एक साधारण बातचीत भी पुरानी नाराजगी तक पहुंचने की आशंका रखती है। आपको लगेगा कि आपकी बात पूरी तरह सुनी नहीं जा रही। सामने वाले के शब्दों से मन जल्दी आहत होगा। साथ रहते हुए भी कुछ दूरी महसूस होगी और अपने लिए अलग समय चाहेंगे। छोटे भाई या बहन से जुड़ी बात इस बेचैनी को बढ़ा सकती है। रिश्ते में आज जीतने की इच्छा बातचीत को लंबा खींचेगी। अपनी बात एक बार शांत स्वर में कहकर चर्चा को विराम देना बेहतर रहेगा। शाम तक मन में चलती बातों का असर आपके व्यवहार में दिखेगा।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत के लिए दिन कमजोर संकेत दे रहा है। थकान बढ़ने की संभावना है और रोज का काम भी अधिक मेहनत वाला लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के बारहवें भाव में रहेगा। इससे आराम की जरूरत और अकेले रहने की इच्छा स्पष्ट होगी। मन की खींचतान नींद की तैयारी में भी साथ चलेगी। लगातार व्यस्त रहने पर ऊर्जा जल्दी घटने की आशंका है। आज आराम का समय निकालना दिनचर्या का अहम हिस्सा रहेगा। जल्दी सोने से राहत मिलने के संकेत हैं। देर तक जागकर अधूरे काम पूरे करने का दबाव शरीर पर भारी पड़ सकता है।

शुभ अंक- 3 शुभ रंग- पीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- दिन का सबसे जरूरी अधूरा काम पहले पूरा करें।

क्या न करें- जीवनसाथी से चल रही बहस में पुराने आरोप न जोड़ें।