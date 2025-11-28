Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Ardh Kumbh 2027 haridwar snan and shahi snan date announced
हरिद्वार में 2027 के अर्द्धकुंभ मेले के 10 स्नान की तिथियां घोषित

हरिद्वार में 2027 के अर्द्धकुंभ मेले के 10 स्नान की तिथियां घोषित

संक्षेप:

Kumbh snan, shahi snan: मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हरिद्वार में 2027 के अर्द्धकुंभ मेले के 10 स्नान की तिथियां घोषित कर दी हैं। जनवरी से अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में पहली बार साधु-संतों के साथ चार शाही अमृत स्नान होंगे

Fri, 28 Nov 2025 02:33 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार, संवादताता
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हरिद्वार में 2027 के अर्द्धकुंभ मेले के 10 स्नान की तिथियां घोषित कर दी हैं। जनवरी से अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में पहली बार साधु-संतों के साथ चार शाही अमृत स्नान होंगे, जो सदियों पुरानी परंपरा में ऐतिहासिक बदलाव लाएंगे। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 के अमृत स्नानों की तिथियों की घोषणा की। 14 जनवरी 2027 को पहला स्नान मकर संक्रांति के दिन होगा। 17 जनवरी से चलने वाला कुंभ मेला 30 अप्रैल को खत्‍म होगा। 107 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 10 अमृत स्‍नान होंगे। इस बैठक में मेला प्रशासन की ओर से 13 अखाड़ों के दो-दो सचिव या नामित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहला शाही अमृत स्नान मार्च से शुरू होगा और अप्रैल तक चलेगा। 20 अप्रैल 2027 चैत्र पूर्णिमा के दिन शाही स्नान का समापन होगा। अखाड़ा के श्रीमहंत हरिगिरि महाराज के बयानों के बाद मुख्यमंत्री ने संतों के साथ बैठक करने का फैसला किया।

प्रमुख पर्व स्नान तिथियां

14 जनवरी 2027: मकर संक्रांति

6 फरवरी 2027: मौनी अमावस्या

11 फरवरी 2027: बसंत पंचमी

20 फरवरी 2027: माघ पूर्णिमा

शाही अमृत स्नान की तिथियां

6 मार्च 2027: महाशिवरात्रि (पहला अमृत स्नान)

8 मार्च 2027: सोमवती/फाल्गुन अमावस्या (दूसरा अमृत स्नान)

14 अप्रैल 2027: मेष संक्रांति/वैशाखी (तीसरा अमृत स्नान)

20 अप्रैल 2027: चैत्र पूर्णिमा

अन्य महत्वपूर्ण तिथियां

7 अप्रैल नव संवत्सर और 15 अप्रैल राम नवमी भी शामिल हैं।

