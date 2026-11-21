2027 में कुंभ राशि वालों के लिए अहम रहेंगे ये ग्रह गोचर, करियर और पैसों के मामले में आएंगे बदलाव
साल 2027 कुंभ राशि वालों के लिए बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकता है। 3 जून को शनि के मेष राशि में प्रवेश से नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। वहीं 20 अक्टूबर को शनि के मीन राशि में लौटने से साढ़ेसाती का अंतिम चरण दोबारा शुरू होगा।
साल 2027 कुंभ राशि वालों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। इस साल शनि और गुरु की चाल में बदलाव होगा। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जून में शनि राशि बदलकर मेष में प्रवेश करेंगे। इसके बाद अक्टूबर में वक्री होकर फिर मीन राशि में लौट आएंगे। गुरु भी जनवरी, जून और नवंबर में राशि परिवर्तन करेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार ग्रहों की इन चालों का असर कुंभ राशि वालों के कामकाज, धन और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है।
शनि का गोचर बदलेगा परिस्थितियां
कुंभ राशि वालों के लिए 3 जून 2027 की तारीख अहम रहेगी। इस दिन शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का यह बदलाव कुंभ राशि से तीसरे भाव में होगा। ज्योतिष में तीसरे भाव को साहस, पराक्रम, छोटे भाई-बहनों और प्रयासों का भाव माना जाता है। ऐसे में इस दौरान अपने दम पर काम बनाने के मौके मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी काम को पूरा करने में लगे हैं, उन्हें भी राहत मिल सकती है।हालांकि, यह बदलाव पूरे साल के लिए नहीं रहेगा। 20 अक्टूबर 2027 को शनि वक्री होकर फिर मीन राशि में लौट आएंगे। इससे कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण दोबारा प्रभावी हो जाएगा। ऐसे में साल के आखिरी महीनों में कामकाज और जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी।
गुरु का गोचर भी रहेगा खास
गुरु साल की शुरुआत में सिंह राशि में रहेंगे। 25 जनवरी को वक्री अवस्था में कर्क राशि में लौटेंगे। इसके बाद 26 जून को फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 26 नवंबर को गुरु कन्या राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि से गुरु का यह गोचर छठे, सातवें और आठवें भाव से जुड़ा रहेगा। इसका असर नौकरी, साझेदारी, वैवाहिक जीवन और अचानक होने वाले बदलावों पर पड़ सकता है।
नौकरी और कारोबार
करियर के लिहाज से 2027 में कुंभ राशि वालों को मेहनत का सहारा लेना होगा। जून के बाद शनि तीसरे भाव में रहेंगे। इस दौरान व्यापार में अपनी जगह मजबूत करने के मौके मिल सकते हैं। जो लोग नए व्यापार की तलाश में हैं, उन्हें प्रयास जारी रखने चाहिए। कारोबार करने वालों को नए लोगों से संपर्क बनाने का मौका मिल सकता है। साझेदारी में काम करने वालों के लिए जून के बाद का समय महत्वपूर्ण रहेगा।
धन का मामला
आर्थिक मामलों में साल की शुरुआत थोड़ी संभलकर चलने की जरूरत रहेगी। गुरु के छठे भाव में रहने से कर्ज और खर्च से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। जून के बाद गुरु सातवें भाव में आएंगे। इससे कारोबार और साझेदारी से आमदनी के मौके बन सकते हैं। नवंबर के बाद अचानक खर्च या किसी पुराने आर्थिक मामले को लेकर ध्यान देना पड़ सकता है।
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम और शादी के लिहाज से जून के बाद का समय अहम हो सकता है। गुरु का सातवें भाव में गोचर विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ाने में मददगार माना जाता है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचना बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य का रखें ध्यान
स्वास्थ्य के मामले में कुंभ राशि वालों को अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। काम की भागदौड़ में आराम को नजरअंदाज न करें। पुराने रोग या परेशानी होने पर लापरवाही न बरतें। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद को दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद रहेगा।
कुल मिलाकर 2027 में कुंभ राशि वालों के लिए जून और अक्टूबर का समय खास रहेगा। जून में शनि का राशि परिवर्तन कुछ मामलों में राहत और आगे बढ़ने के मौके दे सकता है। वहीं अक्टूबर में शनि के वापस मीन राशि में आने से जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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