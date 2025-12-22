Hindustan Hindi News
Aquarius Yearly Horoscope 2026 : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2026? पढ़ें अपना विस्तृत राशिफल

Aquarius Yearly Horoscope 2026 : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2026? पढ़ें अपना विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2026…

Dec 22, 2025 12:06 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Yearly Horoscope Kumbh Rashifal 2026: साल 2026 में शनि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे। इसका असर परिवार, धन और आपकी वाणी पर पड़ेगा। इस साल पैसों की बचत पर ध्यान देना और परिवार के साथ बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा। बृहस्पति 21 मई तक पांचवें भाव में रहेंगे, जिससे प्रेम, संतान और पढ़ाई-लिखाई के मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी। 21 मई के बाद बृहस्पति छठे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे कामकाज, नौकरी और कानूनी मामलों से जुड़ी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। साल का दूसरा भाग मेहनत और जिम्मेदारी मांगने वाला रहेगा।

लव राशिफल- साल की शुरुआत प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव के लिए अच्छी रहेगी। बृहस्पति के पांचवें भाव में होने से रिश्तों में गर्माहट बनी रहेगी और रोमांस बढ़ेगा। रचनात्मक तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाएंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। शनि दूसरे भाव में होने के कारण बोलचाल में सावधानी जरूरी है, खासकर परिवार के लोगों के साथ कड़े शब्दों से बचें। मई के बाद काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे प्रेम जीवन के लिए समय कम मिलेगा, इसलिए संतुलन बनाना जरूरी होगा।

करियर और आर्थिक राशिफल- पूरे साल आर्थिक अनुशासन बहुत जरूरी रहेगा। शनि की स्थिति आय और पारिवारिक खर्चों पर असर डाल सकती है, इसलिए फालतू खर्च से बचें और धीरे-धीरे बचत बढ़ाने पर ध्यान दें। साल की शुरुआत में बृहस्पति पांचवें भाव में रहकर सीखने, पढ़ाई और रचनात्मक स्किल्स को बढ़ावा देगा, जो आगे चलकर करियर में काम आएंगी। 21 मई के बाद बृहस्पति छठे भाव में जाएगा, जिससे काम का दबाव, नौकरी में बदलाव या जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इस समय नियमों का पालन करें और शॉर्टकट से बचें। तरक्की मेहनत से मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल- अगर दिनचर्या सही रहेगी तो स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। साल की शुरुआत में रचनात्मक काम और सीखने की गतिविधियां मानसिक शांति देंगी। मई के बाद काम और समय-सारिणी के कारण तनाव बढ़ सकता है इसलिए नींद और पाचन पर ध्यान देना जरूरी होगा। हल्की एक्सरसाइज, योग और नियमित दिनचर्या से संतुलन बना रहेगा।

2026 के सबसे अच्छे महीने- जनवरी से अप्रैल का समय प्रेम, पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। फरवरी और मार्च में भावनात्मक खुशी और पारिवारिक जुड़ाव बढ़ेगा। मई की शुरुआत में कोई रचनात्मक या खुशी से जुड़ा काम पूरा हो सकता है।

2026 के खराब महीने- जून से सितंबर के बीच काम का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी और कानूनी नियमों को लेकर सतर्क रहें। मई के बाद व्यस्त दिनचर्या में स्वास्थ्य के संकेतों को नजरअंदाज न करें। पूरे साल पैसों को लेकर अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा।

2026 के लिए मंत्र- बोलने में संयम रखें और बचत को आदत बनाएं। साल की शुरुआत में रचनात्मकता का आनंद लें और आगे की जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार रखें। खुशी और अनुशासन के बीच संतुलन बनाकर चलें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
