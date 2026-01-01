कुंभ हेल्थ राशिफल 2026: कुंभ राशि वालों की नए साल में कैसी रहेगी हेल्थ, पढ़ें राशिफल

संक्षेप: Aquarius Health Horoscope 2026:कुंभ राशि वालों के लिए नया साल इमोशनल लाइटनेस और हेल्थ अनुशासन लेकर आया हैष शनि साल के शुरू में आपके दूसरे घर में रहेंगे

Aquarius Health Horoscope 2026:कुंभ राशि वालों के लिए नया साल इमोशनल लाइटनेस और हेल्थ अनुशासन लेकर आया हैष शनि साल के शुरू में आपके दूसरे घर में रहेंगे, इसलिए परिवार पर ध्यान दें, सभी जिम्मेदारियों को पूरा करें। आर्थिक तनाव भी आएगा और आपकी वाणी भी प्रभावित रहेगी। 21 मई के बाद शनि पांचवे घर में आएंगेऐसे में आप अच्छा महसूस करेंगे। इमोशनली और आनंद लेंगे। 21 मई के बाद गुकु आपके छठे घर में रहेंगे। Jऐसे में आपको काम से जुड़े तनाव को कम करना है। केयर को कम करना है और खुशी -आनंद के बीच बैलेंस बनाना है। इस समय आपका अनुशासन आपकी जर्नी को बताएगा।

जनवरी से मार्च 2026 कैसा रहेगा कुंभ वालों के लिए साल पॉजिटिव रहेगा। गुरु आपके पंचम भाव में है, जो मानसिक सुख और इ मोशनली आपको शांत रखने में मदद करेगा। यह फेज तनाव संबंधी लक्षणों को कम करने और एनर्जी में सुधार करने में मदद करता है। हालांकि, शनि आपको बोलने और खाने की आदतों पर कंट्रोल रखने के लिए कहता है, क्योंकि असंतुलन से काफी कुछ खराब हो सकता है। हल्की एक्सरसाइज करें और क्रिएटिव रहें।

अप्रैल से जून 2026 कैसा रहेगा अप्रैल का महीना अभी भी शांत और आरामदायक रहेगा, लेकिन 21 मई के बाद गुरु घर बदलेंगे और आपके छठे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे अनुशासन आपको फोकस करना पड़ सकता है, आपको खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है।ऑफिस का प्रैशर बढ़ सकता है, जिससे नींद या डाइजेशन प्रभावित हो सकती है। आराम को नजरअंदाज न करें। शनि डाइट और डेली रुटीन पर सावधानी से कंट्रोल रखने पर जोर देता है।

जुलाई से सितंबर 2026 तक कैसी रहेगी हेल्थ इस फेज में आपको अपनी आदतों को सुधारना है। छठे भाव में बृहस्पति के कारण आपको रोज का रुटीन फॉलो नहीं होगा, इससे हेल्थ की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। का पालन न करने पर स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्याएँ आ सकती हैं। नियमित नींद, खाना अपने एक फिक्स टाइम पर खाएं और हल्की एक्सरसाइज भी जरूरी हैं। अधिक काम करने से बचें और थकान या तनाव के आने पर संकेतों पर ध्यान दें।

अक्टूबर से दिसंबर कैसी रहेगी हेल्थ



इस साल आपकी हेल्थ स्टेबल रहेगी। अगर आप अनुशासन में रहकर चीजों को फॉलो करेंगे। शनि आपके लिए लगातार आर्थिक और परिवार की जिम्मेदारियों को याद दिवाएंगे। इससे आपको मानसिक तौर पर स्ट्रैस हो सकता है। इसके लिए आप शांत रहें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। हेल्थ चेकअप बैलेंस बनाएंगे।