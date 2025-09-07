कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए 7-13 सितंबर 2025 तक का समय कैसा रहेगा

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 31 August-6 September 2025 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Aquarius Horoscope Weekly, 7-13 September 2025, कुंभ राशिफल : आपको अपने नैतिक मूल्यों से भरोसा करने की जरूरत नही हैं।प्रोफेशनल चैलेंज को हैंडल करने के लिए एफर्ट दिखाने होंगे। आज लवर को परेशान ना करें। लवअफेयर में अगर कोई दिक्कत है, तो समय से इसे सही कर लें। काम में आज नए चैलेंज आएंगे।

कुंभ करियर राशिफल इस सप्ताह छोटी बातों पर बहस होने के चांस हैं, मामला गर्म हो, इससे पहले एक शख्स शांत हो जाए।आज अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएंगे।वहीं कुछ महिलाएं अपने रिलेशनशिप में आज एक्सेप्रेसिव रहेंगी। अपने लवर के सजेशन को वैल्यू दें , खासकर जब बड़े फैसले ले रहे हों। एक्स लवर से बचकर रहें, इस सप्ताह आपका एक्सस लवर परेशानी खड़ी कर सकता है।

कुंभ करियर राशिफल आपका कमिटमेंट ऑफिस में काम करेगा। आप डेडलाइन के अंदर काम करने में सफल होंगे।आप जॉब के इंटरव्यू पास करने में भी सफल होंगे। क्लाइंट्स से बात करते समय डिप्लोमेटिक रहें। कुछ नए प्रोजेक्ट आपको देर तक ऑफिस में काम करने के लिए व्यस्त रखेंगे। ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं जहां आपको विदेशी ग्राहकों से तारीफ मिलेगी। बिजनेसमैन भी इस सप्ताह कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। एक नई पार्टनरशिप उद्यमी को बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगी।

कुंभ मनी राशिफल इस वीक कुंभ राशि वालों के पास पैसा आएगा। ,यह आपको शेयर बाजार में समझदारी से पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कुछ महिलाएं संपत्ति बेचेंगी या खरीदेंगी, जबकि परिवार में संपत्ति से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं भी होंगी। आप में से जो लोग नौकरी करते हैं और विदेशी रिटर्न से कमाई करते हैं, उनके लिए मार्केट क उतार-चढ़ाव भविष्य के बारे में चिंता पैदा कर सकता है। यह सभी लोन चुकाने और फाइनेंशियल को पूरा करने का अच्छा समय है।

कुंभ हेल्थ राशिफल आपको अपनी हेल्थ पर नजर रखने की जरूरत है। आपको हाईबीपी और शुगर से संबंधित दिक्कत हो सकती हैं। पूरे शरीर की जांच करवाना हमेशा अच्छा होता है। बुजुर्गों को सीने में दर्द या शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। सप्ताह के आखिर तक महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी परेशानी हो सकती हैं। जब भी आपको बेचैनी महसूस हो, डॉक्टर से सलाह लें। पुरुषों को हृदय संबंधी शिकायत भी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com