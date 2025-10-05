Aquarius weekly Horoscope Kumbh saptahik Rashifal 5-11 October 2025 Future Predictions कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 5 से 11 अक्टूबर तक का विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius weekly Horoscope Kumbh saptahik Rashifal 5-11 October 2025 Future Predictions

कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 5 से 11 अक्टूबर तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 11 अक्टूबर तक का समय…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 06:13 AM
Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (5- 11 अक्टूबर, 2025): इस सप्ताह नए विचार आपको हल्कापन और ताजगी देंगे। दोस्तों से अपनी बातें साझा करें और उनकी राय भी ध्यान से सुनें। एक मजेदार काम ट्राई करें जो खुशी और सीख दोनों दे। जिज्ञासा आपको छोटे-छोटे कदमों से नए रास्ते दिखाएगी। खुलकर बोलें, लेकिन सुनने पर और ध्यान दें। कोई क्रिएटिव शौक सुकून देगा। वक्त को सही तरह बांटें ताकि काम और मजा दोनों में संतुलन बना रहे। मदद मांगेगे तो दोस्ती से भरी मदद सामने आ जाएगी। विनम्र रहें और रोजाना छोटे-छोटे प्रयोग करके सीखते रहें।

लव राशिफल: इस सप्ताह आपका दिल किसी गर्मजोशी भरी दोस्ती की तलाश करेगा, न कि किसी ड्रामे की। साफ मन से किसी को संदेश भेजें और उन्हें किसी साधारण-सी एक्टिविटी में शामिल होने के लिए कहें। दोस्तों के साथ बिताया वक्त चौंकाने वाली खुशी देगा। अपनी इच्छाओं को ईमानदारी से जताएं और उनकी रफ्तार का सम्मान करें। जल्दीबाज़ी में फैसले न करें। छोटी-छोटी हंसी और साझा शौक रिश्ते में कोमलता और अपनापन लाएंगे। दिमाग खुला रखें, क्योंकि दोस्ती धीरे-धीरे रिलेशनशिप में बदल सकती है।

करियर राशिफल: इस सप्ताह काम में आपको अपने समझदार आइडियाज को अच्छे तरीके से बांटने से फायदा मिलेगा। एक प्रोजेक्ट पर साफ-साफ बात करें और दूसरों की राय लें। फाइल्स या नोट्स को नए ढंग से ऑर्गनाइज करने की कोशिश करें ताकि समय बचे। टीमवर्क से काम तेज होगा अगर आप मदद दोगे और दूसरों की मदद स्वीकार करोगे। एक छोटा-सा नया स्किल ऑनलाइन या किसी साथी से सीख सकते हो। छोटे-छोटे बदलावों को अपनाएं और अपने गोल्स सामने रखें। अच्छे सहयोग से धीरे-धीरे प्रगति होगी और पहचान भी मिलेगी।

आर्थिक राशिफल: इस हफ्ते पैसों को लेकर साफ फैसले लेने की जरूरत है। महीने का खर्चा लिखें और जो काम की चीज नहीं है उसे हटा दें। हर इनकम से थोड़ा-थोड़ा बचाएं और उसे किसी साफ मकसद के लिए अलग रखें। तेज मुनाफे वाले रिस्की प्लान्स या चीजें न खरीदें। ज़रूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से राय लें। दोस्तों के साथ छोटे खर्च बांटोगे तो दबाव कम होगा। अभी की सावधानी आगे नए छोटे प्लान्स आजमाने की जगह बनाएगी और मन शांत रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह आपका मन और शरीर हल्के-फुल्के क्रिएटिव रूटीन से अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। दिन की शुरुआत थोड़ी वॉक या हल्के स्ट्रेचिंग से करें ताकि शरीर जागे। शाम को ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें और सोने से पहले कोई किताब पढ़ें। पानी भरपूर पिएं और काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें। ड्रॉइंग या गार्डनिंग जैसे शौक स्ट्रेस कम करेंगे। अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो गरम पानी से नहा लें, रिलैक्स हो जाएंगे और धीमा म्यूजिक सुनो। छोटे-छोटे स्टेप्स आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे।

ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले ये 2 ग्रह चाल बदलकर इन 5 राशियों को देंगे शुभ फल

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)