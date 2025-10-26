Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius weekly Horoscope Kumbh saptahik Rashifal 26 October- 1 november 2025 Future Predictions
कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का विस्तृत राशिफल

कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय…

Sun, 26 Oct 2025 06:12 AM
Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (26 अक्टूबर- 1 नवंबर, 2025): लव अफेयर बना रहेगा और काम पर अपनी काबिलियत साबित करने के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पैसों को समझदारी से हैंडल करें। हल्की-फुल्की सेहत से जुड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। प्यार में कूल रहें और काम की जगह पर अपना प्रोफेशनल टैलेंट दिखाएं। पैसों से जुड़े फैसले समझदारी से लें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं।

लव राशिफल: अपने लवर को उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजों में सपोर्ट करते रहें। थोड़ी बहुत इगो से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे रोमांस का फ्लो थोड़ा रुक सकता है। सिंगल लोग किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसके साथ वो अपनी लाइफ शेयर करना चाहेंगे। शादीशुदा लोगों को अपने स्पाउस के घर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बातचीत बनाए रखना जरूरी रहेगा। कुछ सिंगल लोग अपने पुराने एक्स फ्लेम के पास भी लौट सकते हैं। कुछ महिलाएं जो दिन के दूसरे भाग में किसी पार्टी या फंक्शन में जाएंगी, उन्हें किसी से प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल: इस बात का ध्यान रखें कि पर्सनल इगो से जुड़ी छोटी-मोटी बातें परफॉर्मेंस को प्रभावित न करें। आपके सीनियर्स और क्लायंट्स आपकी तारीफ करेंगे। कुछ वकीलों को ऐसे अहम केस मिल सकते हैं जिन पर पब्लिक का ध्यान रहेगा। आपको खुद को थोड़ा टेक्निकली अपडेटेड रखना होगा, जिससे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में मदद मिलेगी। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इस सप्ताह काफी व्यस्त रहेंगे, लेकिन इस वजह से परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। एंटरप्रेन्योर अपने एक्सपैंशन प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सप्ताह इसके लिए अच्छा रहेगा।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी, जिससे आप अपने लंबे समय के गोल पूरे कर लोगे। कुछ महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा और कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट में भी फायदा मिलेगा। जिन लोगों ने विदेश घूमने का प्लान बनाया है, वो अब होटल रिजर्वेशन और फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति सही रहेगी। बिजनेस करने वाले लोग नए फाइनेंशियल डील्स साइन करेंगे और अपने ट्रेड एक्सपैंशन के लिए फंड्स भी जुटा लेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह हल्की-फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती है। जिन लोगों को नर्व या एसिडिटी की दिक्कत है, उन्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। जॉइंट्स पेन या विजन से जुड़ी समस्या भी आ सकती है। कुछ लोगों को वायरल फीवर या ओरल हेल्थ की परेशानी रह सकती है, जिससे स्टूडेंट्स क्लास मिस कर सकते हैं। यह सप्ताह अल्कोहल और तंबाकू छोड़ने की शुरुआत करने के लिए भी अच्छा रहेगा। कुछ लोग इस हफ्ते जिम या योगा सेशन भी जॉइन करेंगे।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
