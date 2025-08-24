कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 24 से 30 अगस्त तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 से 30 अगस्त तक का समय…

Sun, 24 Aug 2025 06:22 AM

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (24- 30 अगस्त, 2025): यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। व्यक्तिगत रिश्ते गहरे होंगे और रोमांटिक लाइफ को बेहतर बनाने के कई मौके मिलेंगे। करियर में उन्नति करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में नए कनेक्शन बनेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

लव राशिफल- प्यार के मामले में, इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के जीवन में कनेक्शन को मजबूत बनाने के कई मौके उपलब्ध होंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसकी रुचियां आपस में मैच खाती हों। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए तैयार रहें, लेकिन सुनने के लिए भी तैयार रहें। सहानुभूति और ईमानदारी के बीच संतुलन बनाने से बातचीत पूरी हो सकती है।

करियर राशिफल : महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को कड़ी मेहनत और लगन के साथ हैंडल करें। कार्यस्थल पर सीनियर्स आपकी काबिलियत पर भरोसा रखेंगे और आपको उनको सही साबित करेंगे। कुछ जातक, जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, वह जॉब छोड़ सकते हैं और इस सप्ताह जॉब इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स को विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। बिजनेसमेन जो फैब्रिक्स, लेदर, कंस्ट्रक्शन मैटेरियल या ऑटो मोबाइल हैंडल करते हैं, उन्हें इस सप्ताह अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल न हों। इससे आपकी प्रॉडक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। उद्यमियों को व्यापार में बढ़ोत्तरी के लिए गंभीर होंगे। यह सप्ताह इसके लिए अच्छा रहेगा।

आर्थिक राशिफल : आर्थिक मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। हालांकि, कुछ फीमेल्स को इस सप्ताह अचानक से होने वाली इमरजेंसी के कारण आर्थिक मदद की जरूरत पड़ सकती है। आप फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर समाधान निकाल सकते हैं, जो भाई-बहन के साथ हो रही समस्याओं की वजह थी। सुनिश्चित करें कि आपके पास धन का प्रबंधन करने का प्लान है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स की सलाह लेना भी बहुत अच्छा है। आप स्टॉक ट्रेड म्युचूअल फंड्स और प्रॉपर्टी को इनवेस्टमेंट के सोर्स के रूप में चुन सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल : स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। हालांकि, आपको अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। अगर आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर जाएं। जहां आपको आराम और ऊर्जावान महसूस हो। कुछ फीमेल्स को जोड़ों में दर्द, सांस से जुड़ी समस्या और माइग्रेन को लेकर सतर्क रहना होगा।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com