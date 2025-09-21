Aquarius weekly Horoscope Kumbh saptahik Rashifal 21-27 September 2025 Future Predictions कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 21 से 27 सितंबर तक का विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 21 से 27 सितंबर तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 सितंबर तक का समय…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 21 Sep 2025 05:51 AM
Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (21- 27 सितंबर, 2025): मन उत्सुक रहेगा और स्मार्ट आइडियाज पर काम करने के लिए तैयार रहोगे। अपने फ्रेंडली प्लान शेयर करें, फीडबैक लें और ऐसी चीजों पर ध्यान दें जो लगातार खुशी और काम के अच्छे रिजल्ट दें। इस सप्ताह नई सोच और नए फ्रेंडली कॉन्टैक्ट्स का आनंद लें। अपने प्लान खुलकर शेयर करें, समझदार सुझाव सुनें और छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करते रहें। काम और घर का बैलेंस तभी बेहतर होगा जब आप टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे। बात करते वक्त टोन नरम रखें। जल्दबाजी में जवाब न दें और रोज प्रैक्टिकल स्टेप्स से प्रोग्रेस करें।

लव राशिफल: इस सप्ताह प्यार में ईमानदारी और हल्की-फुल्की मस्ती की जरूरत है। अगर रिलेशनशिप में हैं तो कोई सिंपल सा फ्रेंडली काम प्लान करें या आराम से बैठकर कॉमन गोल्स पर बात करें। पार्टनर की राय की इज्जत करें और ऐसे अचानक बदलाव न करें जिससे वो टेंशन में आ जाएं। सिंगल कुंभ राशि वाले किसी ग्रुप या हॉबी के जरिए किसी ऐसे से मिल सकते हैं जो उनकी जैसी सोच रखता हो। अपने वैल्यूज साफ रखें। ज्यादा स्माइल करें और बातचीत को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें। हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेट करें।

करियर राशिफल: ऑफिस में नए आइडियाज़ से अच्छी अटेंशन मिलेगी। मीटिंग्स में क्लियर नोट्स और प्रैक्टिकल आइडिया दें और काम को शांति से समझाने करने के लिए तैयार रहें। सहकर्मी आपकी मदद और जानकारी को अच्छे से लेंगे। अगर किसी प्लान को अपडेट करना पड़े तो दिखाएं कि उससे काम आसान होगा। जल्दी में प्रॉमिस न करें और जरूरी डिसीजन क लिखित रिकॉर्ड रखें।

आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह आर्थिक रूप से छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने रोजाना के खर्चें लिख लें और देखें कहां सेविंग हो सकती है और बिना चेक किए ऑनलाइन खरीदारी न करें। कोई डील मिले तो टर्म्स पढ़ें और खुद से पूछे क्या आपको इस सामान की जरुरत है। हॉबी या किसी छोटी सेल से एक्स्ट्रा इनकम का चांस मिल सकता है। रिकॉर्ड रखें और आसान जगह थोड़ा-थोड़ा सेव करें।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत स्टेबल रहेगी अगर आप सिंपल रूटीन फॉलो करोगे। रोजाना थोड़ा वॉक करें। पानी पिएं और सोने का टाइम रेगुलर रखें। टेंशन हो तो स्लो ब्रीदिंग या हल्का स्ट्रेचिंग करें ताकि दिमाग शांत हो। रात में भारी काम न करें और सोने से पहले फोन टाइम कम करें। अगर कोई छोटा दर्द हो तो ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद डॉक्टर से सलाह लें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)