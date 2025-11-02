कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 2 से 8 नवंबर तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2-8 नवंबर तक का समय…

Sun, 2 Nov 2025 05:39 AM

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (2- 8 नवंबर, 2025): कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता आइडियाज और नए कॉन्टैक्ट्स का है। जो सोच रहे थे, अब उसे बोलने और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। आपके विचारों को लोग सुनेंगे और कई लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। टीमवर्क और दोस्ताना रवैया आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बस हर राय को ध्यान से सुनें। धीरे-धीरे कदम बढ़ाएं, रिजल्ट साफ दिखने लगेंगे।

लव राशिफल: प्यार के मामलों में यह हफ्ता हल्का-फुल्का और खुशनुमा रहेगा। पार्टनर के साथ बातचीत से रिश्ता बेहतर होगा। जो सिंगल हैं, उन्हें किसी ग्रुप एक्टिविटी या कॉमन हॉबी के जरिए कोई खास इंसान मिल सकता है। बस अपनी बात साफ रखें ताकि गलतफहमी न हो। छोटी-छोटी बातें और केयर दिखाने से रिश्ता मजबूत होता है। एक-दूसरे की स्पेस का भी ध्यान रखें।

करियर राशिफल: ऑफिस या बिजनेस में आपके नए आइडियाज लोगों को पसंद आएंगे। टीम के साथ मिलकर काम करें। इससे अच्छे मौके बनेंगे। नेटवर्किंग यानी लोगों से जुड़ना आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। कोई पुराना कॉन्टैक्ट भी मदद कर सकता है। ध्यान रखें कि जितना बोलें, उतना ही सुनें भी। ओवरकमिटमेंट से बचें और सिर्फ वही काम लें जो वक्त पर पूरा कर सकें। धीरे-धीरे नाम और भरोसा दोनों बढ़ेंगे।

आर्थिक राशिफल: फाइनेंस के मामले में हफ्ता स्थिर रहेगा। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें और छोटी सेविंग्स शुरू करें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें। किसी दोस्त या ग्रुप प्रोजेक्ट से छोटा-सा फायदा हो सकता है। परिवार से बड़े खर्चे पहले शेयर करें। धीरे-धीरे बजट ठीक होता जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: शरीर और मन दोनों को रेस्ट देने के लिए वक्त निकालें। हल्का वॉक, योग या मेडिटेशन आपको एनर्जी देगा। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें और नींद पूरी लें। डाइट में ताजे फल, सब्जियां और हल्के गर्म ड्रिंक शामिल करें। अगर थकान या कमजोरी महसूस हो तो थोड़ा आराम करें और जरूरत हो तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लें।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

