कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 19 से 25 अक्टूबर तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 से 25 अक्टूबर तक का समय…

Sun, 19 Oct 2025 06:17 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (19- 25 अक्टूबर, 2025): लव लाइफ में कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिनका तुरंत हल निकालना जरूरी होगा। काम पर आने वाली चुनौतियों का सामना करें और यही आने वाले दिनों में आपको सफलता दिलाने का काम करेंगी। पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कतें बनी रह सकती हैं। प्यार में सावधानी रखें और साथी को खुश रखने की कोशिश करें। ऑफिस में नए काम आपकी क्षमता को परखेंगे। धन के मामले में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

लव राशिफल: प्यार के रिश्ते में बातचीत और समय दोनों जरूरी रहेंगे। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें अपने पार्टनर को ज्यादा वक्त देना चाहिए। हफ्ते का पहला भाग प्रेमी को घरवालों से मिलवाने के लिए शुभ रहेगा। शादीशुदा महिलाओं को किसी रिश्तेदार या दोस्त की दखलंदाजी से सावधान रहना चाहिए। यह आगे चलकर परेशानी ला सकती है। कुछ लोग पुराने प्यार से दोबारा जुड़ने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन शादीशुदा जातक कोई ऐसा कदम न उठाएं जो वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचाए।

करियर राशिफल: काम के प्रति आपकी लगन अच्छे नतीजे लाएगी। बीच-बीच में रुकावटें आएंगी, लेकिन आप उन्हें संभाल लोगे। सरकारी कर्मचारी, हेल्थ सेक्टर, आर्मी या लीगल प्रोफेशन में काम करने वालों को किसी दबाव में झुकने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह हफ्ता इंटरव्यू में सफलता देने वाला है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय बिजनेस में विस्तार की प्लानिंग के लिए शुभ रहेगा।

आर्थिक राशिफल: थोड़ी बहुत पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं, या घर-परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद सामने आ सकता है। लेकिन हफ्ते का दूसरा भाग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा रहेगा। पहले भाग में बड़े आर्थिक फैसले टाल दें, लेकिन दूसरे भाग में शेयर, ट्रेड या निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। हफ्ते के अंत तक इंक्रीमेंट या बोनस की भी संभावना है। इस हफ्ते किसी भाई-बहन या दोस्त की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। खाने-पीने पर ध्यान दें और हेल्दी डाइट लें। जिन लोगों को फेफड़ों या किडनी की पुरानी परेशानी है, उन्हें हफ्ते के अंत तक सावधानी रखनी होगी। ऑफिस का स्ट्रेस घर लेकर न जाएं। कुछ महिलाओं को मुंह से जुड़ी तकलीफ हो सकती है, जबकि बच्चों को वायरल फीवर होने की संभावना है।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
