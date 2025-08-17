कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए 17-23 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 17-23 August 2025 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: एक देखभाल करने वाला लवर बनें। इस सप्ताह अपने प्रेम जीवन को शानदार बनाएगा। प्रोफेशनल रूप से, आपको सफलता मिल सकती है। मजबूत आर्थिक सिचुएशन समझदारी भरे निवेश की अनुमति देती है। अपनी सेहत पर ध्यान दें।

कुंभ राशि के लिए 17-23 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा? कुंभ लव लाइफ: रिश्ते में खुशियां महसूस होंगी। अपने प्रेमी/प्रेमिका के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालें। एक अच्छे श्रोता बनें, और आपको अपने साथी की भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। आपको अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ छुट्टी की योजना भी बनानी चाहिए, और यह खास तौर पर नए प्रेमियों के लिए कारगर साबित होगा। आपके माता-पिता आपके प्रेम संबंध को मंजूरी दे सकते हैं, जबकि कुछ महिला जातक शादी के बंधन में भी बंध सकती हैं। यात्रा के दौरान या किसी कार्यक्रम में आपकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। सप्ताह के पहले भाग में आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए प्रपोज करने के लिए तैयार रहें।

करियर राशिफल: ऑफिस में नैतिकता से समझौता न करें। सप्ताह के पहले भाग में प्रोडक्टिविटी संबंधी छोटी-मोटी समस्याओं के बावजूद, सीनियर्स के साथ आपका तालमेल आपको पॉजिटिव परिणाम दिलाने में मदद करेगा। आप क्लाइंट्स को समझाने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जबकि कुछ मार्केटिंग प्रोफेशनल विदेश जा सकते हैं। आपका पेशेवर रवैया आपके करियर में महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करेगा। जो लोग हाल ही में किसी संगठन में शामिल हुए हैं, उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह आर्थिक समृद्धि ही मुख्य शब्द है। आपको विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है, और इससे सभी लंबित बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। नई संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। शेयर और व्यापार से जुड़े लोग सफल रहेंगे। व्यवसायी सभी लंबित बकाया चुका देंगे, जबकि सप्ताह का दूसरा भाग प्रमोटरों के माध्यम से धन निवेश करने के लिए भी अच्छा है।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। जो लोग चार पहिया वाहन चलाते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह शराब और तंबाकू से बचें और खूब पानी पिएं। इस सप्ताह वायरल बुखार, गले में खराश, पाचन संबंधी समस्याएं और मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नॉर्मल रहेंगी। गर्भवती महिलाओं को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको भारी सामान उठाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर शाम के समय।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com