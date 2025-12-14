Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius weekly Horoscope Kumbh saptahik Rashifal 14- 20 December 2025 Future Predictions
कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 14 से 20 दिसंबर तक का विस्तृत राशिफल

कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 14 से 20 दिसंबर तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14-20 दिसंबर तक का समय…

Dec 14, 2025 05:47 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (14- 20 दिसंबर, 2025): यह सप्ताह आपके लिए नए लोगों से मिलने और नए आइडियाज पर काम करने का है। बातचीत में विनम्र रहें और छोटे-छोटे बदलाव अपनाएं। साफ और सीधी बात करने से चीजें आसान रहेंगी। दोस्तों या सहकर्मियों से संपर्क बढ़ेगा। कोई छोटा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। काम और पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, बस खुद को ऑर्गनाइज रखिए। फैसले सोच-समझकर लें और ईमानदारी से आगे बढ़ें।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार के मामले में माहौल अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें और छोटे-छोटे प्लान शेयर करें। साथ में समय बिताएं, हंसी-मजाक करेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। जो लोग सिंगल हैं, वे किसी इवेंट या ग्रुप एक्टिविटी के जरिए किसी खास से मिल सकते हैं। रिश्ते में जल्दबाजी न करें, भरोसा धीरे-धीरे बनने दें। परिवार की भावनाओं का सम्मान करें। छोटे केयरिंग जेस्चर रिश्ते में सुकून लाएंगे।

करियर राशिफल: कामकाज में आपके आइडियाज पर ध्यान दिया जाएगा, बस उन्हें शांति से समझाएं। टीम के साथ मिलकर काम करें और जहां जरूरत हो मदद भी दें। रोजमर्रा की रूटीन में थोड़ा बदलाव फोकस बढ़ा सकता है। जरूरी बातों के नोट्स बनाएं ताकि कन्फ्यूजन न हो। अगर कोई मदद ऑफर करे तो मना न करें। मीटिंग में तीखी भाषा से बचें। लगातार मेहनत और सही कम्युनिकेशन से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, बस फालतू खर्च से बचें। छोटे खर्चों पर नजर रखें और एक सिंपल बजट बनाएं। घर में किसी जरूरत के लिए खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी लिमिट में ही मदद करें। अगर कोई पेमेंट आनी है तो उसकी डेट चेक करते रहें। बिना जरूरत उधार लेने से बचें। हर हफ्ते थोड़ी-थोड़ी सेविंग करें, आगे चलकर यही राहत देगी।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर इस हफ्ते आराम पर ध्यान देना जरूरी है। नींद पूरी लें और दिन में थोड़ी वॉक या हल्की योग करें। पानी ज्यादा पिएं और खाने में फल-सब्जियां शामिल करें। सोने से पहले ज्यादा स्क्रीन टाइम न रखें। थकान महसूस हो तो खुद को थोड़ा स्लो रखें। अगर कोई दिक्कत लंबे समय से है तो घर के बड़े या डॉक्टर से बात करें। हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और पॉजिटिव रहें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
