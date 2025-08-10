कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 10 से 16 अगस्त तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 से 16 अगस्त तक का समय…

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (10- 16 अगस्त, 2025): जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। रिश्तों में खुशहाली आएगी। आय में वृद्धि के नए सोर्स बनेंगे।। साझेदारी के व्यापार में धन लाभ होगा। अपने फिटनेस पर ध्यान दें। सेल्फकेयर एक्टिविटीज में शामिल हों। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन नजर आएंगे।

लव राशिफल : पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। उनसे अपने इमोशन्स शेयर करें। इस वीक रिलेशनशिप में कई उतार-चढ़ाव आएंगे। रिश्तों की परेशानियों को बड़ी समझदारी से हैंडल करें। सकारात्मक रहें और अपने जीवनसाथी का ख्याल रखें। कुछ जातक इस सप्ताह अपने एक्स-पार्टनर के साथ रिश्ते की नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैरिड लोगों को यह फैसला नहीं लेना चाहिए। पार्टनर के साथ फन एक्टिविटीज में शामिल हों। एक-दूसरे को ज्यादा जानने और समझने की कोशिश करें।

करियर राशिफल : नई बिजनेस डील या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। इस सप्ताह प्रोफेशनल लाइफ में भाग्य आपका साथ देगा। ऑफिस में नेटवर्किंग बढ़ेगी। जिससे व्यापार में बढ़ोत्तरी के लिए नए बिजनेस पार्टनर्स मिल सकते हैं। करियर में तरक्की के अवसरों को जाने न दें और इनका भरपूर लाभ उठाएं। इससे सफलता की राह आसान होगी। इस वीक ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे।

आर्थिक राशिफल : इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी चीज की खरीदारी का फैसला नहीं लेना चाहिए। अफने फाइनेंसशियल गोल्स पर फोकस करें। नया बजट बनाएं। यह खर्चों को नियंत्रित करने में काफी मददगार साबित होगा। निवेश के नए विकल्पों पर नजर रखें और बिना रिसर्च किए इनवेस्टमेंट का डिसीजन न लें।

स्वास्थ्य राशिफल : इस सप्ताह कुंभ राशि वालों का मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा दिक्कतें नहीं रहेंगी। हालांकि, कुछ जातकों को नाक, कान और गले में इंफेक्शन की समस्या हो सकती है। अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करें। वाहन चलाते समय ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। कुंभ राशि की कुछ फीमेल्स को सप्ताह के अंत में स्त्री रोगों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

