कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय?

संक्षेप: Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 30 November -6 December 2025 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Aquarius Horoscope Weekly 30 November 2025 :आज आपके पास नेगेटिविटी ठहरेगी भी नहीं। इस वीक रोमांटिक लाइफ में आपको सरप्राइज मिल सकते हैं, इसलिए इंतजार करें। इस वीक हेल्थ तो अच्छी रहेगी ही साथ ही आपकी प्रोफेशनल सक्सेस के साथ आपको पैसा भी मिलेगा। इस समय ऑफिस में परेशानियों से दूर रहें और अपनी जॉब पर फोकस करें। लव रिलेशनशिप में आपको ईमानदार रहना चाहिए, आपको एक्सप्लोर भी करना चाहिए। नई जिम्मेदारियां आपको जॉब के समय मिल सकती है। आपकी हेल्थ और वेल्थ आज अच्छी रहेगी। जानें कैसा रहेगा आपका यह वीक

कुंभ वीकली लव राशिफल इस वीक रिलेशनशिप में कंफ्यूजन रहेगी, कुछ उलझन आपको परेशान करती रहेगी। आपको ईगो से जुड़े इश्यूज भी परेशान करेंगे। कुछ लव अफेयर इस समय फेल हो सकते हैं, इसके लिए आपको ए्फर्ट करना होगा। आप दोनों को अच्छे से कम्युनिकेशन बनाए रखना अच्छा रहेगा। माता-पिता को रिश्ते में दखल न देने दें, क्योंकि इससे चीजें सही नहीं होंगी, इसके बजाय और भी इलझेंगी। शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस से इस समय बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके साथ काम करने वालों के बीच कुछ अनबन होने की संभावना है। लंबी दूरी के रिलेशनशिप में लवअफेयर को जारी रखने के लिए एक दूसरे से अधिक से अधिक बात करें। शादीशुदा महिलाएं को पुराने रिश्ते को फिर से फ्रेश करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।

कुंभ वीकली करियर राशिफल इस समय प्रोफेशनल लाइफ में आपको अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए। आपकोअधिक से अधिक चैलेंज लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ ऑफिशियल इश्यूज आज आपकी पर्सनल लाइफ पर असर जाल सकते हैं, यह असर काफी सीरियस भी हो सकता है। इस समय ऑफिस की पॉलिटिक्स के रूप में समस्याएं आपके सामने आ सकती है। अपने ईगो को अपने खेल को खराब ना करने दें। कुछ को वर्कर आप पर पर्सनल पक्षपात का आरोप लगा सकते हैं, या यह भी आरोप लग सकते हैं कि आपने पर्सनल के लिए नौकरी से समझौता किया। यह सरकारी, मीडिया, लीगल और मैनेजमेंट प्रोफाइल में अधिक दिखाई देगा। निर्माण,बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट से जुड़े बिजनेसमैन का शेड्यूल काफी बिजी रहेगा।

कुंभ वीकली मनी राशिफल आज कुंभ राशि वालों के सामने फाइनेंस से जुड़े इश्यू आ सकते हैं। आपके लिए यह बात अच्छी है कि इससे आपकी रुटीन लाइफ प्रभावित नहीं होगी। किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा, और आप शेयर, मार्केट में भी अपना लक आजमाने के लिए मोटिवेट होंगे। कुछ महिलाओं को इस वीक पुश्तैनी प्रोपर्टी का एक हिस्सा विरासत में पाने में सफल होंगी, जबकि पुरुष जातक कानूनी लड़ाई जीतेंगे जिससे बकाया राशि का भुगतान भी होगा। छात्रों को किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस का भुगतान करना होगा। कुछ दोस्त या रिश्तेदार भी इस सप्ताह आर्थिक मदद मांग सकते हैं।

कुंभ वीकली हेलथ राशिफल कोई बड़ी हेल्थ समस्या आपको इस वीक परेशान नहीं करेगी। आपको वायरल बुखार या गले में खराश से राहत मिल सकती है। कुछ लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सीनियर सिटिजन को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको इस समय दवाएं समय पर लेनी चाहिए, और अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। आपको वाहन चलाते समय सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक