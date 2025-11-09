कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 9-15 नवंबर तक का समय

संक्षेप: Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 9-15 November 2025 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: लव लाइफ में आने वाली चुनौतियों का स्मार्ट तरीके से सामना करें। आप अपने प्रोफेशनल जीवन में भी सफल होंगे। धन और स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे हैं।

कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 9-15 नवंबर तक का समय कुंभ लव लाइफ: रिलेशन में थोड़ी-बहुत उथल-पुथल की उम्मीद करें। कुछ रिश्तों में किसी दोस्त या रिश्तेदार के कारण रुकावटें आ सकती हैं। आपको इसे डिप्लोमेटिक तरीके से निपटाने की जरूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप के लिए समय निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्टनर की पर्सनल लाइफ में दखल न देना भी अच्छा है। प्रेम के लिहाज से शुरुआती चरण पॉजिटिव नहीं हो सकता है, और अपने प्रिय को प्रपोज करने से बचना ही बेहतर है। मैरिड महिलाओं को अपने एक्स लवर से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल मच सकती है।

करियर राशिफल: ऑफिस में विवादों से बचें। सप्ताह के पहले भाग में आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रह सकती है। सौंपे गए टास्क पर ध्यान केंद्रित करें। ऑफिस की पॉलिटिक्स आपके बस की बात नहीं है। क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोग, जैसे लेखक, डिजाइनर और एनीमेशन एक्सपर्ट, इस सप्ताह अधिक धन कमा सकते हैं। स्टूडेंट्स को परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाने के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे। आपको विदेशों से नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। बिजनेस करने वाले इस सप्ताह कोई नया आइडिया या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। आप नई संपत्ति खरीदने में सफल हो सकते हैं। आप किसी दोस्त के साथ कोई आर्थिक समस्या भी सुलझा सकते हैं। वेतन में वृद्धि की उम्मीद करें, जो आपके बैंक स्टेटमेंट में भी दिखाई देगी। परिवार में संपत्ति को लेकर छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं। आपको इसे सुलझाने के लिए पहल करनी होगी। बिजनेस करने वालों को किसी नए क्षेत्र में बड़ा निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह आप हेल्दी महसूस करेंगे। कोई बड़ी मेडिकल समस्या आपके नॉर्मल जीवन को प्रभावित नहीं करेगी। कुछ उम्रदराज जातकों को सेहत संबंधी बीमारियां हो सकती हैं और उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होगी। महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याओं के लिए जांच और देखभाल की आवश्यकता होगी। बच्चों को दृष्टि संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इस सप्ताह कुछ जातकों के कान में संक्रमण भी हो सकता है। मेवों और फलों के ज्यादा सेवन में भी सावधानी बरतनी चाहिए।

