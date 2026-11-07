Aquarius Weekly Horoscope 8-14 November 2026 Kumbh Saptahik Rashifal: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ, राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जानें, कैसा रहेगा 8 से 14 नवंबर तक का सप्ताह-

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह शुरुआत में आपका मन कुछ शांत और विचारशील रह सकता है। चंद्रमा तुला के नौवें भाव में है। सूर्य और वक्री बुध भी वहीं हैं। इसलिए अध्ययन, प्रार्थना, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और अपने लंबे लक्ष्य पर सोचने की इच्छा बढ़ेगी। कोई पुरानी योजना फिर उपयोगी लग सकती है। मंदिर जाना, परिवार के साथ छोटा धार्मिक कार्यक्रम या थोड़ी देर शांत बैठना मन को सहारा दे सकता है। लेकिन केवल शुभ भावना के भरोसे व्यावहारिक तैयारी न छोड़ें। शनि दूसरे भाव में वक्री है। इसलिए बचत और पारिवारिक जिम्मेदारी भी लगातार ध्यान मांगेंगी।

10 नवंबर के बाद चंद्रमा वृश्चिक के दसवें भाव में आएगा। ऑफिस, कारोबार और सार्वजनिक कामों का दबाव बढ़ेगा। जो योजना अभी तक केवल विचार थी, उसका कार्य पक्ष सामने आएगा। किसी वरिष्ठ से मुलाकात या पुराने प्रोजेक्ट की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। शुक्र आठवें भाव में वक्री है। इसलिए साझे संसाधन, पुराना भुगतान या निजी चिंता पर दोबारा विचार करने की जरूरत हो सकती है। राहु आपकी ही राशि में है। बड़े लक्ष्य रखने में बुराई नहीं, पर किसी दूसरे की उपलब्धि से अपनी प्रगति न नापें।

कुंभ राशिफल साप्ताहिक: अगले 7 दिन कुंभ राशि के लिए कैसे रहेंगे, पढ़ें 8-14 नवंबर का राशिफल 12 नवंबर दोपहर बाद चंद्रमा धनु के ग्यारहवें भाव में आएगा। सप्ताहांत में मित्र, समूह और आय से जुड़े संपर्क फिर सक्रिय हो सकते हैं। उसी रात मंगल छठे से सातवें भाव सिंह में जाएगा। गुरु और केतु भी सातवें भाव में हैं। इससे साझेदारी और रिश्तों में अपनी भूमिका पर गंभीरता बढ़ेगी। कोई नई व्यावसायिक चर्चा हो तो उत्साह के साथ सहयोग की शर्तें भी देखें। घर या संपत्ति से जुड़े फैसले केवल प्रतिष्ठा के लिए न करें। आपकी शांत भाषा इस सप्ताह कई रास्ते खोल सकती है।

लव राशिफल रिश्तों की शुरुआत में समझदारी और धैर्य मदद करेंगे। नौवें भाव का चंद्रमा आपको अपने मूल्यों और विश्वास पर सोचने का अवसर देगा। साथी से शांत बातचीत, साथ पूजा या किसी परिवारजन का हाल पूछना स्नेह बढ़ा सकता है। जो लोग किसी नए परिचय में हैं, वे सामने वाले की सोच समझें। समान रुचि अच्छी शुरुआत है, लेकिन रिश्ते के लिए नियमित व्यवहार भी जरूरी है। बुध वक्री है। इसलिए कोई पुरानी बात फिर सामने आए तो उसका वर्तमान संदर्भ समझें।

मध्य में दसवें भाव का चंद्रमा काम की व्यस्तता बढ़ाएगा। समय की कमी का असर निजी बातचीत पर पड़ सकता है। जीवनसाथी या साथी को अपने कार्यक्रम की जानकारी दें। यदि किसी साझा योजना को टालना पड़े तो साफ कारण बताएं। शुक्र आठवें भाव में वक्री होने से निजी शिकायत या भरोसे का पुराना सवाल उभर सकता है। उसे दबाने के बजाय सही समय पर बात करें। किसी पर अनावश्यक शक न करें।

बाद में ग्यारहवें भाव का चंद्रमा दोस्ती और साझा खुशी के अवसर बढ़ाएगा। मंगल सातवें भाव में आने से संबंध में पहल होगी, लेकिन अपने विचार को मनवाने की जिद भी बढ़ सकती है। गुरु सातवें भाव में सहयोग और परिपक्वता की याद दिलाएगा, जबकि केतु कभी मन में हल्की दूरी पैदा कर सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ साधारण समय बिताना, मदद करना और पुरानी शिकायत छोड़ना अधिक उपयोगी होगा।

करियर राशिफल शुरुआती हिस्सा सीखने और लंबे समय की तैयारी के लिए अच्छा हो सकता है। नौवें भाव का चंद्रमा उच्च अध्ययन, मार्गदर्शन और प्रतियोगी तैयारी में रुचि बढ़ाएगा। किसी पुराने नोट या प्रशिक्षण सामग्री की ओर लौटना फायदेमंद रहेगा। बुध वक्री है। इसलिए आवेदन, परीक्षा से जुड़ी जानकारी और यात्रा की तारीख जांचें। विद्यार्थी सवाल पूछने में संकोच न करें। एक नई किताब शुरू करने से पहले पुराना पाठ दोहराएं।

कारोबार में आरंभ में नई योजना पर सोचने का उत्साह हो सकता है। लेकिन अगले चरण के लिए लागत और जिम्मेदारी तय करनी होगी। दसवें भाव का चंद्रमा आने पर काम का वास्तविक दबाव बढ़ेगा। नौकरी करने वालों को वरिष्ठ के सामने अपनी प्रगति बताने का अवसर मिल सकता है। फाइल, प्रस्तुति और लिखित संचार साफ रखें। राहु आपकी राशि में महत्वाकांक्षा बढ़ाता है, मगर हर काम अकेले करने की जरूरत नहीं। उचित जिम्मेदारी बांटना भी नेतृत्व का हिस्सा है।

सप्ताहांत में ग्यारहवें भाव का चंद्रमा टीम और संपर्कों का महत्व बढ़ाएगा। मंगल सातवें भाव में पहुंचकर नई साझेदारी के लिए उत्साह दे सकता है। गुरु सलाह और सहयोग का संकेत देगा, जबकि केतु निर्णय में थोड़ा संशय रखेगा। इसलिए नए प्रस्ताव में भूमिका, भुगतान और समय सीमा स्पष्ट करें। किसी संपत्ति या ऑफिस की सुविधा पर बड़ा निर्णय केवल दिखावे के लिए न लें। स्थिर कार्यप्रणाली ज्यादा उपयोगी होगी।

धन राशिफल सप्ताह की शुरुआत में आय के नए रास्ते और पुराने संपर्क पर सोच सकते हैं। नौवें भाव का चंद्रमा लंबे वित्तीय लक्ष्य पर ध्यान देगा। लेकिन वक्री बुध पुरानी योजना की शर्तें दोबारा देखने को कहता है। यदि कोई अतिरिक्त आय का अवसर मिले तो उसकी विश्वसनीयता और आवश्यक मेहनत समझें। शनि दूसरे भाव में वक्री है। इसलिए बचत की आदत और पुराने खर्च की समीक्षा सबसे जरूरी रहेगी।

मध्य में दसवें भाव का चंद्रमा नौकरी, कारोबार और भुगतान के व्यावहारिक पक्ष को सामने लाएगा। कोई ग्राहक पुरानी बात आगे बढ़ा सकता है या आय की नई योजना पर चर्चा हो सकती है। इसे सीधे लाभ न मानें। शुक्र आठवें भाव में वक्री है। इसलिए साझा धन, बीमा या किसी पुराने भुगतान की स्थिति साफ करें। अपनी जेब से खर्च करने से पहले उसके लौटने की संभावना और समय समझें।

बाद में ग्यारहवें भाव का चंद्रमा लाभ की उम्मीद बढ़ाएगा। मंगल सातवें भाव में आने से साझेदारी में पैसे की चर्चा तेज हो सकती है। गुरु सलाह में विस्तार देगा, लेकिन केतु यह याद दिलाएगा कि हर बड़े वादे के पीछे स्पष्ट शर्त जरूरी है। परिवार की सुविधा या संपत्ति पर जल्दबाजी न करें। खर्च और बचत की प्राथमिकता लिखकर रखें। छोटी अतिरिक्त आय हो तो उसे तुरंत नए खर्च में न बदलें।

सेहत राशिफल शुरुआत में मानसिक शांति की खोज आपको सहारा दे सकती है। प्रार्थना, ध्यान या शांत सैर से मन को विराम मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य की देखभाल केवल मन की गतिविधि तक सीमित न रखें। समय पर भोजन और पर्याप्त नींद जरूरी हैं। शनि दूसरे भाव में है। इसलिए जीवन की नियमित आदतों को सुधारे बिना ऊर्जा स्थिर रखना कठिन होगा।

मध्य में दसवें भाव का चंद्रमा काम की गति तेज करेगा। लगातार मीटिंग या यात्रा से थकान हो सकती है। बीच में पानी पीने और थोड़ा चलने का समय निकालें। यदि मन में चिंता है तो हर नई सूचना पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे जांचें। शरीर से संबंधित कोई परेशानी लगातार बनी हो तो चिकित्सक की सलाह लें।

बाद में सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी। मित्रों और परिवार के साथ समय मन अच्छा रखेगा। मंगल सातवें भाव में आने से लोगों के बीच जल्दी प्रतिक्रिया देने का मन हो सकता है। बहस और जल्दबाजी दोनों कम करें। व्यायाम को बहुत कठिन बनाने के बजाय नियमित रखें। इस सप्ताह शांत मन, स्पष्ट दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपकी सेहत को बेहतर संभालेंगे।