कुंभ राशिफल साप्ताहिक: कुंभ राशि के लिए 8-14 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 8-14 March 2026 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 8-14 March 2026, कुंभ राशिफल साप्ताहिक: इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातक रोमांटिक पलों का आनंद लें। इस पूरे सप्ताह आप जॉब और फाइनेंस के मामले में आप अच्छे रहेंगे। आप किसी भी तरह की बड़ी बीमारियों से भी दूर रहेंगे। इस वीक रोमांटिक लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी। आप नए असाइनमेंट भी पसंद कर सकते हैं, जो चैलेंजिंग लग सकते हैं। इस सप्ताह कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आइए जानते हैं 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक का समय आपकी राशि के लिए क्या बदलाव लाने जा रहा है-
कुंभ राशि के लिए 8-14 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
इस सप्ताह का कुंभ राशि का लव राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह में कुछ छोटे-मोटे ईगो इश्यू भी हो सकते हैं, जिन्हें तुरंत सुलझाने की जरूरत होगी। कुछ रिश्तों में माता-पिता के दखल की जरूरत होगी, जबकि कुछ लव अफेयर्स में किसी तीसरे व्यक्ति, जिसमें दोस्त भी शामिल है, के दखल से भी परेशानी होगी। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपनी फीलिंग्स बताने के लिए अपने पार्टनर से मिलना चाहिए। आपको प्यार के मामले में ज्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। इससे रोमांस का फ्लो भी मजबूत होगा। सिंगल लोगों को नया प्यार मिलेगा।
इस सप्ताह का कुंभ राशि का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
वर्कप्लेस पर नए मौके इस सप्ताह आपका इंतजार कर रहे होंगे। अगर आप ऑटोमोबाइल या मशीन के सेक्टर में हैं, तो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए नए ऑप्शन सामने आएंगे। टीम लीडर्स और मैनेजर्स को डेडलाइन मिस न करने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। बैंकर्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, बॉटनिस्ट, लॉयर्स और कॉपीराइटर्स का शेड्यूल मुश्किल साबित होगा। आप जॉब इंटरव्यू और एग्जाम भी पास कर लेंगे। बिजनेसमैन क्लाइंट्स के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में सफल होंगे, जिससे आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है।
इस सप्ताह का कुंभ राशि का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह स्टॉक मार्केट में बिना सोचे-समझे इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इसके बजाय, ट्रेंड्स बेहतर रिजल्ट के लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लें। कुछ महिलाओं को प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा विरासत में मिल सकता है, जबकि भाई-बहनों के साथ भी फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं। ये सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गाड़ियां खरीदने के लिए भी अच्छा है। ध्यान रखें कि आप सभी पेंडिंग ड्यूज चुका दें, और बिजनेसमैन प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में सफल होंगे।
इस सप्ताह का कुंभ राशि का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। छोटे-मोटे इन्फेक्शन इस w हो सकते हैं। ट्रेन या बस में चढ़ते समय सावधान रहना अच्छा है। इस सप्ताह आपको वायरल फीवर या गले में खराश भी हो सकती है। एथलीट्स को ग्राउंड पर सावधान रहना चाहिए क्योंकि छोटी-मोटी चोट लग सकती है। आप सुबह या शाम की वॉक पर भी जा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और आपकी फिटनेस काफी बेहतर होगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा