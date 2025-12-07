Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 7-13 December 2025 Future Predictions
कुंभ राशिफल साप्ताहिक: कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 7-13 दिसंबर तक का समय?

संक्षेप:

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 7-13 December 2025 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Dec 07, 2025 05:52 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ राशिफल साप्ताहिक: लव अफेयर में झगड़े सुलझाएं। परिवार के लिए समय निकालें। सुरक्षित फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। इस हफ्ते सेहत भी अच्छी रहेगी।

कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 7-13 दिसंबर तक का समय?

कुंभ लव लाइफ: रिश्ते में कोई बड़ा झटका असर नहीं डालेगा। लेकिन छोटी-मोटी ईगो से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और पक्का करें कि आप उन्हें समझदारी से सुलझाएं। कुछ लव अफेयर्स में किसी दोस्त या रिश्तेदार की दखलअंदाजी हो सकती है, जिससे दिक्कतें आ सकती हैं। लव लाइफ में पर्सनल स्पेस जरूरी है। आपको अपने विचार अपने लवर पर थोपने नहीं चाहिए। आपको पास्ट के बारे में बात करते समय भी सावधान रहना चाहिए। शादीशुदा लोगों को इस हफ्ते ऑफिस रोमांस से सावधान रहना चाहिए।

करियर राशिफल: पक्का करें कि आप काम पर सभी जरूरतें पूरी करें। ऑफिस में तनाव भरे घंटों में भी शांत रहें, और इससे आपको सबसे अच्छे नतीजे देने में मदद मिलेगी। आप हफ्ते के दूसरे हिस्से में नई नौकरी का ऑफर पाने के लिए जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। कुछ आईटी, हेल्थकेयर, बैंकिंग, आर्किटेक्चर, एडवरटाइजिंग, ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स को विदेश में मौके मिल सकते हैं। हफ्ते का पहला आधा हिस्सा बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, और एंटरप्रेन्योर्स को किस्मत का साथ हफ्ते के दूसरे आधे हिस्से में ही मिल सकता है।

फाइनेंशियल राशिफल: इस हफ्ते लग्जरी शॉपिंग पर खर्च करते समय कंट्रोल रखें। जो महिलाएं स्टॉक और ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, वे प्लान के साथ आगे बढ़ सकती हैं। कुछ लोग किसी भाई-बहन या दोस्त के साथ फाइनेंशियल दिक्कत सुलझा सकेंगे। इंश्योरेंस से जुड़ी दिक्कतें भी होंगी। आप हफ्ते के बीच में गाड़ी खरीद पाएंगे, जबकि हफ्ते का पहला आधा हिस्सा नया घर खरीदने के लिए भी अच्छा है। बिजनेसमैन को नए इलाके में बड़े इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रहना चाहिए।

सेहत राशिफल: इस हफ्ते पूरे शरीर का चेकअप करवाना अच्छा रहेगा। कुछ छोटे-मोटे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिनमें ऐसे भी शामिल हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल पर असर डाल सकते हैं। मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याओं को ध्यान से संभालें। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सीनियर लोगों को फिसलन वाली जगहों पर चलते समय सावधान रहना चाहिए। आपको शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
