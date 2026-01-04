Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 4-10 January 2026 Future Predictions
कुंभ राशिफल साप्ताहिक: कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 4-10 जनवरी तक का समय?

कुंभ राशिफल साप्ताहिक: कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 4-10 जनवरी तक का समय?

संक्षेप:

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 4-10 January 2026 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Jan 04, 2026 05:44 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 4-10 January 2026, कुंभ राशिफल साप्ताहिक: ये सप्ताह दोस्ताना बातचीत और नई सीख के बारे में है। किसी क्लब में शामिल हों या किसी पड़ोसी की मदद करें। आपके स्मार्ट आइडिया पर ध्यान दिया जाएगा। खुद को समझाते समय दयालु रहें। शांत होकर सोचने के लिए समय निकालें। देखभाल के छोटे-छोटे काम हर दिन दूसरों से दोस्ताना सपोर्ट और उपयोगी जानकारी हासिल करेंगे। आप जिज्ञासु और मिलनसार महसूस करेंगे। नए दोस्त या ग्रुप से सीखने के नए मौके मिलेंगे। विचारों को प्यार से शेयर करें, छोटे सरप्राइज के लिए तैयार रहें, और मुस्कुराते रहें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 4-10 जनवरी तक का समय?

कुंभ राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: लव के मामले में, आपका मिलनसार स्वभाव चमकेगा। जब आप खुलकर बात करते हैं और एक साथ हंसते हैं तो नए या पुराने रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने पार्टनर के साथ मजेदार सैर या कोई छोटा क्रिएटिव प्रोजेक्ट प्लान करें। सिंगल कुंभ राशि वाले किसी हॉबी क्लास या ऑनलाइन ग्रुप में किसी से मिल सकते हैं। रियल और जिज्ञासु बने रहें। फीलिंग्स के चक्कर में जल्दबाजी न करें। अपनी दोस्ती को गहरा होने दें। इस सप्ताह छोटे-छोटे सोच-समझकर किए गए काम और सुनना रिश्तों में रोमांस और विश्वास लाएगा। हर दिन हमेशा प्यार भरे शब्दों के लिए समय निकालें।

ये भी पढ़ें:राहु, शनि की चाल करेगी कमाल ही कमाल, इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत
ये भी पढ़ें:10 दिन बाद से इन राशियों पर धन वर्षा, जब मकर राशि में होगा शुक्र गोचर

कुंभ राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: कामकाज भरी जिंदगी में नई सोच और लगातार फॉलो-अप की जरूरत है। स्मार्ट आइडिया को आसान शब्दों में शेयर करें ताकि दूसरे आपकी मदद कर सकें। टीम प्रोजेक्ट तब अच्छे चलते हैं जब आप बारी-बारी से सुनते हैं और सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। अगर कोई काम बड़ा लगता है, तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। किसी प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। नोट्स बनाते रहें ताकि आपकी प्रगति क्लियर दिखे। जिज्ञासु रहें और सीखते रहें। काम के मामले में हर छोटी सफलता का भी जश्न मनाएं।

कुंभ राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: सोच-समझकर लिए गए फैसलों से पैसे के मामले में बैलेंस नजर आता है। खर्चों के लिए एक छोटा सा प्लान बनाएं और उसका पालन करें। जल्दबाजी में ऑनलाइन खरीदारी से बचें और खरीदने से पहले कीमतें जांच लें। हर सप्ताह एक तय रकम बचाएं, भले ही वह छोटी क्यों न हो। अतिरिक्त पैसे कमाने के आसान तरीके ढूंढें, जैसे बच्चों को पढ़ाना या हाथ से बनी कोई चीज बेचना। फैसला लेने से पहले परिवार के साथ बड़े खर्चों पर बात करें। छोटे-छोटे लगातार कदम एक सुरक्षित भविष्य बनाते हैं और हमेशा सही रास्ते पर रहने के लिए हर महीने अपने लक्ष्यों की जांच करें।

ये भी पढ़ें:मेष राशि पर 2026 में शनि की साढ़ेसाती का कैसा प्रभाव रहेगा, जानें उपाय
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 4 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

कुंभ राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: जब आप एक नॉर्मल रूटीन का पालन करते हैं तो एनर्जी बनी रहती है। अच्छी नींद लें और हर दिन एक ही समय पर उठने की कोशिश करें। चलने, नाचने या एक्सरसाइज से अपने शरीर को एक्टिव बनाएं। एनर्जी से भरपूर महसूस करने के लिए रंगीन फल, साबुत अनाज और गर्म सूप या ड्रिंक्स का सेवन करें। अपनी आंखों और सांस को आराम देने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो अपनी स्पीड धीमी करें और मदद भी मांगें। शांत मन आपके शरीर को ठीक होने में मदद करता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal Weekly Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने