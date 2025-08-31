Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 31 August-6 September 2025 Future Predictions कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए 31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए 31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 31 August-6 September 2025 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 05:50 AM
Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: लव से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आधिकारिक कार्यक्रमों में समझदारी से काम लें। नई चुनौतियों का सामना करें, जो आपको करियर में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगी। इस सप्ताह धन और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

कुंभ राशि के लिए 31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

कुंभ लव लाइफ: सप्ताह के पहले भाग में थोड़ी-बहुत अनबन हो सकती है। अपने पार्टी पर उंगली उठाए बिना मामले को सुलझाना जरूरी है। उन रोमांचक एक्टिविटी में शामिल होने के लिए उत्सुक रहें, जो आप दोनों को पसंद है। जो लोग रिलेशन को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वे सप्ताह के पहले भाग में कोई फैसला ले सकते हैं।

करियर राशिफल: काम के प्रति आपकी मेहनत क्लियर दिखाई देगी, लेकिन दफ्तर से जुड़ी कुछ राजनीति खेल बिगाड़ सकती है। अहंकार को प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पर हावी न होने दें। अगर आप नौकरी बदलने के इच्छुक हैं, तो आप किसी जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे भी अपडेट कर सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्सपर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर महत्वपूर्ण मामलों को संभालेंगे। बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं, और उनके आधार पर अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स इस सप्ताह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल होंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। आपको खर्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए। अजनबियों के साथ ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए। परिवार में आर्थिक विवाद हो सकते हैं, जिनका जल्द निपटारा करना जरूरी है। इस सप्ताह आप कोई नई संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं। सप्ताह के पहले भाग में सट्टेबाजी वाले व्यवसाय में निवेश करने से बचें। जो लोग बिजनेस में हैं, वे व्यापार को नए क्षेत्रों में फैलाने के इच्छुक होंगे।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जिन लोगों को बीमारियों का इतिहास रहा है, उन्हें सप्ताह के पहले भाग में मुश्किलें हो सकती हैं। आपको मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि कुछ बच्चे मामूली चोट की शिकायत कर सकते हैं। बुजुर्गों के जोड़ों में दर्द रहेगा, और आपको नींद संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं। इससे मानसिक तनाव दूर होगा।

