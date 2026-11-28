Aquarius Weekly Horoscope 29 November-5 December 2026: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ, राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जानें, कैसा होगा 29 नवंबर-5 दिसंबर तक का सप्ताह-

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ राशिफल : आपके लिए सप्ताह की शुरुआत जिम्मेदारी और नियमित काम से होगी। कर्क का चंद्रमा छठे भाव में रहेगा। पुराने काम, परिवार की छोटी जरूरतें और स्वास्थ्य की दिनचर्या पर ध्यान जाएगा। शुक्र नवम भाव में है। किसी समझदार व्यक्ति से मिली सलाह या परिचित का सहयोग आपको अपना काम बेहतर तरीके से संभालने में मदद दे सकता है। पढ़ाई और बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात भी प्रसन्नता दे सकती है। अपनी सूची में केवल जरूरी काम रखें।

सिंह का चंद्रमा सातवें भाव में आएगा। गुरु, मंगल और केतु पहले से इसी राशि में हैं। इसलिए जीवनसाथी, साझेदार और लोगों के साथ सहयोग इस सप्ताह का मुख्य विषय बन सकता है। गुरु समझदारी से चर्चा करने का अवसर देगा। मंगल अपनी बात तुरंत मनवाने की इच्छा बढ़ा सकता है। केतु के कारण किसी संबंध या प्रस्ताव को लेकर मन में संशय रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति मदद की पेशकश करे तो उसकी बात और शर्त दोनों समझें।

कुंभ राशिफल साप्ताहिक: अगले 7 दिन कुंभ राशि के लिए कैसे रहेंगे, पढ़ें 29 नवंबर-5 दिसंबर का राशिफल मध्य से आगे कन्या का चंद्रमा आठवें भाव में आएगा। पुराने खर्च, साझा मामले और निजी चिंता ध्यान मांग सकती है। बुध वृश्चिक में दशम भाव में आएंगे, जहां सूर्य है। इससे करियर में जिम्मेदारी, दस्तावेज और बातचीत महत्वपूर्ण होगी। सप्ताहांत में तुला का चंद्रमा नवम भाव में शुक्र के साथ रहेगा। मार्गदर्शन, परिवार या पसंद की गतिविधि से मन हल्का हो सकता है। देर रात राहु बारहवें और केतु छठे भाव में आएंगे। आगे काम, खर्च और आराम की प्राथमिकताओं पर नई समीक्षा उपयोगी होगी।

लव राशिफल रिश्तों में शुरुआत व्यावहारिक सहयोग से होगी। छठे भाव का चंद्रमा रोज के काम और जिम्मेदारी की तरफ ध्यान देगा। साथी किसी काम में मदद कर सकता है। आप भी उसकी जरूरत पूछें। प्रेम में हैं तो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच बात करने का समय तय करें। शुक्र नवम भाव में है। साझा रुचि, किसी जगह जाने की योजना या सीखने की गतिविधि से आप एक दूसरे के करीब महसूस कर सकते हैं।

सातवें भाव में चंद्रमा आने पर रिश्तों की भूमिका बढ़ेगी। गुरु के कारण साथ मिलकर समस्या सुलझाने की इच्छा हो सकती है। मंगल वहां है, इसलिए एक बात पर दोनों की राय मजबूत हो सकती है। केतु भावनात्मक दूरी का एहसास दे सकता है। यदि कोई शिकायत है तो उसे बाकी मुद्दों के साथ न मिलाएं। अविवाहित लोगों को परिचित या साझे काम के जरिए बातचीत का अवसर मिल सकता है। भरोसा बनाने में समय दें।

आठवें भाव के चंद्रमा के दौरान पुराने भावनात्मक विषय या साझा खर्च को लेकर चर्चा संवेदनशील हो सकती है। किसी बात को सिर्फ चुप रहने के कारण सहमति न समझें। बुध दशम भाव में आने के बाद काम का दबाव निजी समय को प्रभावित कर सकता है। सप्ताहांत में नवम भाव का चंद्रमा और शुक्र बातचीत को नया नजरिया दे सकते हैं। परिवार या साथी के साथ शांत वातावरण में समय बिताएं। बहस जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दोनों की बात सुनी जाए।

शिक्षा और करियर राशिफल विद्यार्थियों को छठे भाव के चंद्रमा के दौरान अनुशासन और अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अपने पिछले अभ्यास में हुई गलतियां देखें। बुध शुरुआत में नवम भाव में हैं। मार्गदर्शन, नोट्स और कठिन विषय की व्याख्या से मदद मिल सकती है। किसी शिक्षक या दोस्त से सवाल पूछने में संकोच न करें। खेल में नियमित अभ्यास जारी रखें।

सातवें भाव का चंद्रमा टीम और साझेदारी पर जोर देगा। नौकरीपेशा लोगों को ग्राहक या सहकर्मी के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है। कारोबार में प्रस्ताव, पूछताछ या नए संपर्क का विषय सामने आ सकता है। गुरु सहयोग का महत्व बढ़ाएंगे, लेकिन मंगल के कारण जल्दी फैसला करने की इच्छा हो सकती है। केतु की उपस्थिति याद दिलाती है कि हर प्रस्ताव लंबे समय तक उपयोगी नहीं होता। शर्त और जिम्मेदारी स्पष्ट रखें।

मध्य से आगे आठवें भाव का चंद्रमा काम की बारीकियां दोबारा जांचने की जरूरत बढ़ा सकता है। बुध दशम भाव में आएंगे, इसलिए रिपोर्ट, मीटिंग, प्रस्तुति और निर्णय को साफ तरीके से तैयार करें। सूर्य भी वहीं है। काम का दबाव बढ़े तो अधूरी जानकारी से निष्कर्ष न निकालें। सप्ताहांत में नवम भाव का चंद्रमा प्रशिक्षण और अनुभवी व्यक्ति की सलाह के लिए उपयोगी रहेगा। अगले सप्ताह की तैयारी में छोटे लक्ष्य बनाएं।

सातवें भाव में चंद्रमा के सूक्ष्म बदलाव के दौरान पहले किसी पुराने समझौते की उपयोगिता पर सवाल उठ सकते हैं और फिर बेहतर सहयोग की संभावना सामने आ सकती है। नौकरी में किसी सहकर्मी की जिम्मेदारी खुद उठाने से पहले समय और सीमा तय करें। कारोबार में ग्राहक से स्पष्ट लिखित जानकारी लेना बाद की गलतफहमी कम कर सकता है। घटते चंद्र पक्ष में उन साझेदारियों की समीक्षा करना उचित होगा जिनमें काम ज्यादा है, लेकिन अपेक्षाएं स्पष्ट नहीं हैं।

धन और वित्त धन के मामले में शुरुआत नियमित भुगतान और बचत को व्यवस्थित करने की है। छठे भाव का चंद्रमा बिल, किस्त या रोजमर्रा के खर्च पर ध्यान दिलाएगा। शनि दूसरे भाव में वक्री है। पुरानी आर्थिक जिम्मेदारियों को दोबारा जांचना उपयोगी रहेगा। जीवनसाथी या परिवार से मदद की बातचीत हो सकती है। अतिरिक्त खर्च तय करने से पहले उपलब्ध रकम देखें।

सातवें भाव की सक्रियता में साझेदारी या साझा बजट पर चर्चा बढ़ सकती है। किसी पुराने संपर्क के जरिए काम का अवसर मिले तो आर्थिक शर्तें स्पष्ट करें। मंगल और गुरु वहां उत्साह बढ़ा सकते हैं। अनुमान आधारित निवेश में जोखिम की वास्तविक जानकारी लें। किसी का आश्वासन भुगतान की गारंटी नहीं है। घर और व्यक्तिगत जरूरत के लिए अलग सीमा रखना अच्छा रहेगा।

बाद के हिस्से में आठवें भाव का चंद्रमा साझा खाते, बीमा और उधार की समीक्षा करने की सलाह देगा। किसी अनजान योजना में भुगतान न करें। बुध दशम भाव में आने से काम और आय के बीच स्पष्ट हिसाब रखने का अवसर होगा। सप्ताहांत में नवम भाव का चंद्रमा और शुक्र भविष्य के लक्ष्य की तरफ ध्यान खींच सकते हैं। अंतिम रात राहु बारहवें भाव में आएगा। आने वाले समय में अनदेखे खर्चों पर नजर रखने की आदत उपयोगी होगी।

स्वास्थ्य राशिफल इस सप्ताह स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा महत्व नियमितता का रहेगा। छठे भाव का चंद्रमा भोजन, पानी और व्यायाम पर ध्यान देने की जरूरत याद दिलाएगा। यदि पेशाब से जुड़ी कोई असुविधा या दूसरी परेशानी हो तो उसे अनदेखा न करें। सही चिकित्सकीय सलाह लें। देर तक बैठे रहने वाले लोग बीच में थोड़ा चलें और अपने सोने का समय तय रखें।

सातवें भाव के चंद्रमा के दौरान सामाजिक या पारिवारिक गतिविधि बढ़ सकती है। मंगल की सक्रियता में बहस या जरूरत से ज्यादा भागदौड़ से बचें। व्यायाम हल्का और नियमित रखें। मध्य के बाद निजी तनाव या काम की चिंता नींद पर असर डाल सकती है। अपनी बात साझा करें और आराम के लिए जगह रखें।

सप्ताहांत में नवम भाव का चंद्रमा पसंद की गतिविधि या किसी शांत जगह जाने का मन बना सकता है। यात्रा में सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें। पैरों या शरीर में लगातार असुविधा हो तो चिकित्सकीय जांच कराएं। रात को फोन और काम की चिंता से दूरी बनाएं। अपनी ऊर्जा का हिसाब रखकर ही नया कार्यक्रम तय करें।