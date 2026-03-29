कुंभ राशिफल साप्ताहिक: कुंभ राशि के लिए 29 मार्च-4 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 29 March-4 April 2026, कुंभ राशिफल साप्ताहिक: प्यार के मामलों में आ रही दिक्कतों को सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इस सप्ताह सौंपे गए सभी पेशेवर कामों को पूरा करने में सावधानी बरतें। आर्थिक समृद्धि आपको समझदारी से निवेश करने का मौका देगी। इस सप्ताह आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नया प्यार, शानदार ऑफिस लाइफ, मजबूत फाइनेंशियल लाइफ और अच्छी सेहत इस सप्ताह की मुख्य बातें हैं। प्यार से जुड़े मसले सॉल्व करने की कोशिश करें। आज के दिन अपनी प्रोफेशनल काबिलियत साबित करें।
कुंभ राशि के लिए 29 मार्च-4 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपने रिलेशनशिप को अहमियत दें। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के बारे में सोचें। आपको अपनी बातों और हाव-भाव को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आपके पार्टनर के रवैये की वजह से कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें भी आ सकती हैं। जो लोग अभी सिंगल हैं, वे सप्ताह की शुरुआत में किसी को प्रपोज कर सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव जवाब मिलने की पूरी उम्मीद है। आप अपने उस एक्स लवर से भी फिर से रिलेशन जोड़ सकते हैं, जिससे आपका ब्रेकअप अहंकार या ईगो की वजह से हुआ था।
कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करते समय कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। इन्हें सुलझाने में आपको अपने सीनियर्स से मदद मिल सकती है। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में ऑफिस की पॉलिटिक्स आपके काम में रुकावट डाल सकती है। जो स्टूडेंट्स विदेश के किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबारी लोग कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही, सप्ताह का दूसरा हिस्सा अपने कारोबार को नए इलाकों में फैलाने के बारे में सोचने के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई नया कारोबार शुरू करने में आपको सरकारी मदद भी मिल सकती है, जिससे फ्यूचर में आपको खूब धन-लाभ हो सकता है।
कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आपके पास धन आएगा। आपकी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आप बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचाकर रखें। परिवार के भीतर संपत्ति से जुड़े कुछ छोटे-मोटे मसले सामने आ सकते हैं। कारोबार में निवेश करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसमें सफल होने के लिए आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। मुश्किल समय में आपका कोई दोस्त या भाई-बहन आपकी मदद के लिए आगे आएगा। कुछ महिलाएं नया घर खरीद सकती हैं या अपने मौजूदा घर की मरम्मत करवा सकती हैं। जो कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें प्रमोटर्स के जरिए जरूरी फंड या पैसा मिल सकता है।
कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आप सुबह या शाम के समय सैर पर जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और आपकी फिटनेस में भी काफी सुधार आएगा। आपको मुंह या दांतों से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, जिनके लिए आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। आंखों से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। साथ ही, बच्चों को वायरल बुखार होने पर किसी डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। खूब सारा पानी पीना और प्रोटीन व विटामिन से भरपूर भोजन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट