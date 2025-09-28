Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 28 September-4 October 2025 Future Predictions कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर-4 अक्टूबर तक का समय?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर-4 अक्टूबर तक का समय?

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 28 September-4 October 2025 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 05:54 AM
Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: रिलेशनशिप में आने वाली चुनौतियों का समझदारी से सामना करें। आप अपने प्रोफेशनल जीवन में भी सफल होंगे। धन संबंधी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपकी सेहत नॉर्मल रहेगी।

कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर-4 अक्टूबर तक का समय?

कुंभ लव लाइफ: अपने साथी पर प्रेम बरसाएं। इससे आपको खुशी मिलेगी। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशन में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकेंगे। इससे जीवन में परेशानी हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आप दोनों को बातचीत करने की जरूरत है। मैरिड लोगों को ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके सहकर्मी के बीच कुछ अनबन होने की संभावना है।

करियर राशिफल: ऑफिस में अपनी क्षमता साबित करने के अवसर मिलेंगे। आपको तकनीकी स्किल्स को निखारने की जरूरत है, जो क्लाइंट सेशन में मददगार साबित होगी। शिक्षा, कानून, विज्ञान, मीडिया, विज्ञापन और इंटीरियर डिजाइन से जुड़े लोगों को आर्किटेक्ट्स से मिलने में सफलता मिलेगी। क्लाइंट सेशन में भी आपको सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे। नौकरी चाहने वालों के लिए सप्ताह खत्म होने से पहले कोई अच्छी खबर आ सकती है।

फाइनेंशियल लाइफ: परिवार में संपत्ति से जुड़े मुद्दे आ सकते हैं। आपको खर्चों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। सट्टेबाजी से दूर रहना भी सुरक्षित है। भाई-बहन या दोस्त से जुड़ा आर्थिक विवाद सुलझा लें। आपको पुराना बकाया वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापारी नए क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। साथ ही आपको ऑफिस या परिवार में किसी उत्सव में भी खर्च करना पड़ सकता है।

सेहत राशिफल: आपको पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना भी अच्छा है। डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल शामिल करें, लेकिन शराब और तंबाकू दोनों से बचें। बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द हो सकता है कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी शिकायतें भी हो सकती हैं। वायरल बुखार और गले में खराश के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे।

