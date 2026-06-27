कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए 28 जून से 4 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें कुंभ राशिफल

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए 28 जून से 4 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें कुंभ राशिफल
Aquarius Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026 Kumbh Saptahik Rashifal: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ, राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जानें, कैसा रहेगा 28 जून से 4 जुलाई तक का सप्ताह-
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 28 June-4 July 2026, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह अच्छी शुरुआत देगा। पैसा अपेक्षा से सहज चल सकता है और कोई पेंडिंग इच्छा आकार ले सकती है। बड़े भाई, वरिष्ठ या किसी पुराने शुभचिंतक का सहयोग मन को स्थिर करेगा। समाज, परिवार समूह या ऑफिस के गलियारे में आपका सम्मान बढ़ता महसूस होगा। शनि की व्यावहारिक दृष्टि आपको बचत और दीर्घ सोच की ओर ले जाएगी। मध्य सप्ताह में आपकी वाणी बड़ा काम करेगी। सही समय पर कही गई नरम बात तनाव कम कर सकती है। छात्र को सहपाठी से मदद मिल सकती है। कोई यात्रा रद्द हो तो पहले खीज होगी, पर बाद में वह पैसा और ऊर्जा बचा सकती है। घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं। बाद का हिस्सा खर्च और मूड उतार चढ़ाव लाएगा। शुक्रवार को परिणाम पर जोर न डालें। शनिवार से ध्यान और आत्मविश्वास फिर लौटेगा।
कुंभ राशि के लिए 28 जून से 4 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें कुंभ राशिफल
लव राशिफल
प्रेम में शुरुआत मीठी रहेगी। विवाहित लोग जीवनसाथी के साथ सामान्य चीजों में भी अपनापन महसूस करेंगे। साथ नाश्ता, छोटी खरीदारी या रात की शांत बातचीत आराम देगी। नए रिश्तों में खुलापन बढ़ेगी। आपकी बोली में आकर्षण रहेगा, इसलिए सच्ची बात असर करेगी। मध्य सप्ताह दूरी कम करने का अच्छा समय है। छोटी ड्राइव, शाम की बात या घर की किसी योजना पर साथ बैठना संबंध को सुधारेगा। परिचित दायरे से किसी व्यक्ति की रुचि महसूस हो सकती है। दूसरे हिस्से में घरेलू जिम्मेदारी, पैसा या परिवार की दखल को लेकर तनाव बढ़ सकता है। शुक्रवार को आकर्षण के साथ अधिकार भावना भी आ सकती है। शनिवार को सहयोग लौटेगा। धैर्य चुनेंगे तो सप्ताह कोमल भाव पर खत्म होगा।
करियर राशिफल
काम में शुरुआत स्थिर प्रगति देगी। कारोबार की गति बहुत तेज न हो, पर संतुलन रहेगा। नौकरी में आपकी मेहनत भरोसा बना रही है। कोई पेंडिंग स्वीकृति या काम आगे बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को सहपाठी या दोस्त से अच्छी समझ बन सकती है। मध्य सप्ताह बातचीत के लिए अच्छा है। क्लाइंट कॉल, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, टीम चर्चा या लिखने के काम में फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसले अभी टालना बेहतर है। कागज दो बार पढ़ें। गुरुवार और शुक्रवार धैर्य टेस्ट करेंगे। शनिवार को विद्यार्थी अच्छा ध्यान लगा सकते हैं। नौकरी करने वालों को वरिष्ठ से सराहना मिल सकती है, अगर उलझे मध्य में भी स्थिर रहे।
धन राशिफल
धन की शुरुआत अच्छी है। कमाई संभावना रहेगा और कोई आर्थिक इच्छा पूरी होने की दिशा में बढ़ सकती है। फिक्स्ड डिपॉजिट, लंबी अवधि बचत या म्यूचुअल फंड जैसे स्थिर विकल्पों पर सोच उचित रहेगी। अच्छा समय कुछ अलग रख देने के लिए होता है। मंगलवार संतुलन देगा, भरपूरता नहीं। यात्रा रद्द हो तो बचत मानें। मध्य सप्ताह आर्थिक प्लानिंग के लिए ठीक है। प्रॉपर्टी सौदे में दबाव आए तो पीछे हटें। गुरुवार और शुक्रवार खर्च आमदनी से आगे जा सकता है, खासकर मूड सुधारने या प्रभावित करने के लिए खरीदारी की तो। शनिवार सुधार देगा। कारोबार में कमाई बेहतर हो सकती है। समझदारी से कमाएं और चुपचाप बचाएं वाला नियम याद रखें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर खुद को अजेय न मानें। अच्छी खबर के कारण छोटे काम ज्यादा उठा लेंगे तो थकान जमा होगी। काम के बीच आराम लें, पानी पीएं और नमी में शरीर की आवाज सुनें। पीठ, पैर या कंधे में थकावट हो तो नजरअंदाज न करें। गुरुवार और शुक्रवार मूड में गिरावट दे सकते हैं। देर रात स्क्रॉलिंग, अनावश्यक यात्रा और बहस इसे बढ़ाएंगे। लय पर लौटें। समय पर भोजन, छोटी सैर और दस मिनट की शांति मदद करेगी। मंत्र या प्रार्थना मन को स्थिर कर सकती है। सप्ताहांत में घरेलू सद्भाव से नींद और मन दोनों ठीक होंगे। यात्रा में सावधानी रखें।
सप्ताह की सलाह
अच्छी शुरुआत को बचत में बदलें। तनाव वाले दिन खर्च या बहस से नहीं, दिनचर्या से संभलेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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