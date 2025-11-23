कुंभ राशिफल साप्ताहिक: कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 23-29 नवंबर तक का समय?

संक्षेप: Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 23-29 November 2025 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: आप नए आइडिया और खुशी के अनुभवों से भरे हफ्ते में जा रहे हैं। आपका अनोखा नजरिया आपको चीजों को अलग तरह से देखने में मदद करेगा, जिससे आपके आस-पास के लोग मोटिवेट होंगे। इस सप्ताह आपकी बातचीत आसानी से होगी। आपकी सुनने की क्षमता आपको फायदा देगी। आप कुछ नया करने के लिए उत्साहित महसूस कर सकते हैं, चाहे वह कोई स्किल हो, कोई जगह हो, या कोई एक्टिविटी हो। आइए जानते हैं कुंभ राशि के लिए नवंबर का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है -

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 23-29 नवंबर तक का समय? इस सप्ताह कुंभ राशि की लव लाइफ: इस हफ्ते प्यार चंचल और नरमी भरा महसूस होगा। कपल्स साथ में कुछ नया करने का डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कोई नई डिश सीखना या किसी सिंपल आउटिंग पर जाना। इस सप्ताह आपका कनेक्शन मजेदार महसूस होगा। आपका पार्टनर आपके मजाकिया अंदाज और देखभाल करने वाले लहजे का आनंद लेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो एक कैजुअल बातचीत से एक प्यारी सी फीलिंग आ सकती है। इस सप्ताह जैसे हैं वैसे ही रहें और दूसरों की परवाह करें। कोई आपमें स्पार्क देख सकता है। प्यार में खुशी छोटे, छोटे सोच-समझकर किए गए कामों से आती है।

इस सप्ताह कुंभ राशि का करियर राशिफल: इस सप्ताह काम पर आपकी क्रिएटिविटी चमकेगी। आपके पास कोई नया आइडिया आ सकता है, जिसकी आपकी टीम तारीफ करेगी। इस सप्ताह में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नेचर आपको मुश्किल हालात से निपटने में मदद करेगा। टीम डिस्कशन में सब्र रखने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरे लोग आपके कूल, फ्रेंडली रवैये की तारीफ करेंगे। इस सप्ताह आपको किसी की मदद करने या उसे गाइड करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।

इस सप्ताह कुंभ राशि की फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह पैसों के मामले सुलझते दिख रहे हैं। आप जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं, उसके बीच अच्छा बैलेंस हो सकता है। अगर शॉपिंग करने का बड़ा लालच भी आए, तो खुद को समझदारी से खर्च करने की याद दिलाएं। इस हफ्ते आपको कोई छोटा इनाम या पेंडिंग पेमेंट मिल सकता है। यह अपने पैसे के मामले को ध्यान से प्लान करने का एक अच्छा समय है। इस सप्ताह सिंपल बजट बनाने से, पैसे बचाने से और काम की चीजों पर खर्च करने से आपको खुशी और शांति मिल सकती है।

इस सप्ताह कुंभ राशि का सेहत राशिफल: आप हफ्ते की शुरुआत में एनर्जेटिक और इंस्पायर महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह की एनर्जी का इस्तेमाल अपनी रोज की आदतों को बनाए रखने के लिए करें। सिंपल होम वर्कआउट, हल्की स्ट्रेचिंग, या बाहर हल्की वॉक आपके शरीर को एक्टिव महसूस करने में मदद करेगी। रेगुलर पानी पिएं और इस सप्ताह नाश्ता स्किप न करें। जब आप अपने खाने में ज्यादा हरी सब्जियां और मौसमी फल शामिल करेंगे तो आपको अच्छा भी लग सकता है। इस सप्ताह आराम करके और ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचकर अपने दिमाग का ख्याल रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ