Aquarius Weekly Horoscope 22-28 November 2026 Kumbh Saptahik Rashifal: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ, राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जानें, कैसा रहेगा 22 से 28 नवंबर तक का सप्ताह-

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 22-28 November 2026, कुंभ राशिफल साप्ताहिक: इस सप्ताह शुरुआत में मन और शरीर की गति थोड़ी अलग लग सकती है। चंद्रमा मेष में आपके तीसरे भाव में होगा। इसलिए भीतर पहल करने की इच्छा होगी, लेकिन किसी काम को शुरू करने से पहले आलस भी महसूस हो सकता है। छोटे सफर, फोन, लिखने पढ़ने या भाई बहन से जुड़े काम सामने आ सकते हैं। साहस रहेगा, पर अपना समय बिखेरने से बचें। आपकी ही राशि में राहु है। इसलिए भविष्य को लेकर बड़ी कल्पना या कुछ अलग कर दिखाने की इच्छा बनी रहेगी। सिंह के सातवें भाव में मंगल, गुरु और केतु हैं। दूसरों से सहयोग मिल सकता है, मगर उनकी सलाह और आपकी अपेक्षा में अंतर भी रहेगा।

24 नवंबर सुबह चंद्रमा वृषभ के चौथे भाव में आएगा। पूर्णिमा के आसपास घर, परिवार, माता और आराम के विषय अधिक महत्वपूर्ण बनेंगे। किसी पुरानी घरेलू बात पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। घर की छोटी मरम्मत या सुविधा की योजना मन को संतोष दे सकती है। परिवार से मदद लेने में संकोच न करें। सूर्य दसवें भाव में है, इसलिए काम की जिम्मेदारी अपनी जगह रहेगी। घर और ऑफिस के बीच समय तय करना जरूरी होगा। शनि दूसरे भाव में वक्री है। इससे खर्च, परिवार की पुरानी अपेक्षाएं या अधूरी बचत योजना फिर सामने आ सकती है।

कुंभ राशिफल साप्ताहिक: अगले 7 दिन कुंभ राशि के लिए कैसे रहेंगे, पढ़ें 22-28 नवंबर का राशिफल 26 नवंबर से चंद्रमा मिथुन के पांचवें भाव में आएगा। मन का उत्साह और रचनात्मक सोच बढ़ सकती है। बच्चों, पढ़ाई, खेल या पसंद के किसी काम के लिए समय निकालना अच्छा लगेगा। 28 नवंबर से चंद्रमा कर्क के छठे भाव में आएगा। सप्ताह का अंतिम हिस्सा काम और स्वास्थ्य की दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए रहेगा। बुध तुला के नौवें भाव में है और शुक्र भी 22 नवंबर शाम से वहीं रहेगा। इसलिए सीखने, यात्रा की समझ और अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन की ओर झुकाव बढ़ेगा। यह सप्ताह आपको दिखा सकता है कि छोटे प्रयास और घरेलू संतुलन मिलकर आगे की बड़ी तैयारी बनाते हैं।

लव राशिफल शुरुआत में रिश्तों की लय साधारण लेकिन संभली हुई रह सकती है। तीसरे भाव का चंद्रमा संवाद बढ़ाएगा। जीवनसाथी या पार्टनर को छोटा संदेश, काम के बीच फोन या किसी साझा जिम्मेदारी में सहयोग अच्छा लगेगा। सातवें भाव में मंगल होने से आपका या साथी का जवाब कभी तेज हो सकता है। गुरु समझ बढ़ाने का अवसर देगा, पर केतु के कारण बिना वजह दूरी महसूस हो सकती है। किसी एक मूड से पूरे रिश्ते का मूल्यांकन न करें। सिंगल लोगों के लिए परिचित मंडली में किसी से बातचीत बढ़ सकती है, मगर जल्दबाजी में कोई वादा न करें।

मध्य सप्ताह में चौथे भाव का चंद्रमा घर में अपनापन बढ़ा सकता है। माता या परिवार के किसी बड़े सदस्य का सहयोग मन को राहत देगा। पुराने रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात सुखद रह सकती है। सप्ताह के बाद के हिस्से में पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम को हल्का और खुला बनाएगा। साथ फिल्म, सैर या पसंद के विषय पर बातचीत करना अच्छा लगेगा। बच्चों से जुड़ी छोटी खुशी दंपती को पास ला सकती है। सप्ताहांत में छठे भाव का चंद्रमा काम का दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में थकान को साथी की गलती न बनाएं। अपने समय की सीमा बताएं और सामने वाले का भी समय समझें। रिश्ते का भरोसा निरंतर ध्यान से बनता है, केवल उत्साहपूर्ण एक शाम से नहीं।

करियर राशिफल पढ़ाई और काम में इस सप्ताह पहल आपके हाथ में रहेगी। तीसरे भाव का चंद्रमा छोटे लेकिन जरूरी प्रयास बढ़ाएगा। कोई लंबित आवेदन, मेल, प्रोजेक्ट का जवाब या पढ़ाई की सूची तैयार करें। शुरुआत में आलस आए तो पहले सबसे आसान काम पूरा कर लें। इससे गति बन सकती है। सूर्य दसवें भाव में होने से पेशेवर पहचान और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण बनी रहेगी। बुध नौवें भाव में होने से प्रशिक्षण, उच्च अध्ययन, लेखन या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी। काम का विचार अच्छा लगे तो भी उसके लिए समय और संसाधन देखना जरूरी है।

मध्य हिस्से में चौथे भाव का चंद्रमा घर से पढ़ाई या ऑफिस की व्यवस्था सुधारने में मदद देगा। किसी शांत जगह पर बैठकर अभ्यास करें। सप्ताह के बाद के हिस्से में पांचवें भाव की सक्रियता विद्यार्थियों को रचनात्मक विषय, प्रस्तुति या खेल में अधिक रुचि दे सकती है। बच्चों के लिए भी छोटा सीखने का रूटीन उपयोगी रहेगा। नौकरी और कारोबार में नए संपर्क से काम की बात आगे बढ़ सकती है, खासकर यदि आप अपनी योजना साफ रखते हैं। सप्ताहांत में छठे भाव का चंद्रमा लंबित काम पूरा कराने और रोजमर्रा की त्रुटियां सुधारने पर जोर देगा। सातवें भाव के मंगल से क्लाइंट के सामने तेज बोलने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। स्थिर मेहनत ही सबसे अच्छा परिचय बनेगी।

धन राशिफल आर्थिक मामलों में शुरुआत का संदेश साफ है कि पैसा प्रयास से जुड़ेगा। तीसरे भाव का चंद्रमा कॉल, फॉलोअप, छोटे काम और स्थानीय संपर्क को सक्रिय करेगा। कोई पुराना भुगतान मांगने के लिए सही जानकारी तैयार रखें। राहत की उम्मीद में खर्च बढ़ाना ठीक नहीं होगा। शनि दूसरे भाव में वक्री है। इसलिए बचत की पुरानी आदत, परिवार का बजट और नियमित देनदारी फिर देखनी पड़ सकती है। राहु आपकी राशि में नई सुविधा या अलग योजना की इच्छा बढ़ा सकता है। हर नई चीज खरीदना प्रगति नहीं होता। पहले से काम कर रही चीज को बेहतर ढंग से उपयोग करना भी समझदारी है।

मध्य हिस्से में चौथे भाव का चंद्रमा घर, वाहन की देखभाल या संपत्ति की चर्चा बढ़ा सकता है। माता पिता से मदद या किसी पुराने घरेलू बकाए में हलचल संभव है, मगर रकम पक्की होने तक बड़ा खर्च तय न करें। सप्ताह के बाद के हिस्से में पांचवें भाव का चंद्रमा भविष्य की योजना और संभावित लाभ को आकर्षक बना सकता है। किसी निवेश को केवल यह सोचकर न चुनें कि अभी मौका हाथ से निकल रहा है। सप्ताहांत में छठे भाव का चंद्रमा बिल, नियमित भुगतान और छोटे खर्च की समीक्षा में मदद देगा। बुध और शुक्र नौवें भाव में होने से प्रशिक्षण, यात्रा या उपयोगी सीख पर खर्च का विचार बनेगा। जरूरत का मूल्य और वास्तविक सामर्थ्य देखकर ही फैसला लें।

सेहत राशिफल शुरुआत में मानसिक बेचैनी के साथ थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको सक्रिय रहने को कहेगा, लेकिन बहुत सारे छोटे काम मन को थका सकते हैं। काम की सूची बनाएं और फोन पर बेवजह समय कम करें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। राहु पहले भाव में होने से कभी बहुत सोचने या अपनी गति दूसरों से तुलना करने की आदत बढ़ सकती है। इसे अपने ऊपर दबाव न बनने दें। नियमित भोजन और कुछ देर चलना मन को स्थिर कर सकता है।

मध्य में चौथे भाव का चंद्रमा परिवार के बीच आराम का समय देने की ओर झुकाएगा। घर का साधारण खाना और परिचित लोगों की संगति मन हल्का कर सकती है। सप्ताह के बाद के हिस्से में पांचवें भाव की सक्रियता खेल, पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधि की इच्छा बढ़ाएगी। शारीरिक सक्रियता के साथ पर्याप्त पानी और आराम जरूरी रखेंगे। सप्ताहांत में छठे भाव का चंद्रमा दिनचर्या में छूटी चीजें दिखाएगा। नींद, स्क्रीन, भोजन और व्यायाम में एक छोटा सुधार चुनें। किसी परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर न सोचें, लेकिन लगातार असुविधा हो तो चिकित्सकीय सलाह लें। उत्साह अच्छा है, पर लगातार दौड़ते रहना जरूरी नहीं।