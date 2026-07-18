Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए 19-25 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
Aquarius Weekly Horoscope 19-25 July 2026 Kumbh Saptahik Rashifal: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ, राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जानें, कैसा रहेगा 19-25 जुलाई जुलाई तक का सप्ताह-
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 19-25 July 2026, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: रविवार और सोमवार कन्या राशि का चंद्रमा मन, स्वास्थ्य और अचानक रुकावटों को संवेदनशील बनाएगा। छोटी समस्या बड़ी लग सकती है। षष्ठी और सप्तमी के समय शब्दों पर नियंत्रण रखें। परिवार या ऑफिस में एक कठोर वाक्य अनावश्यक तनाव बढ़ा सकता है। मंगलवार सुबह चंद्रमा तुला में आते ही भाग्य, यात्रा, सीख और विश्वास से राहत मिलेगी। बुधवार और गुरुवार मन खुला रहेगा। गुरुवार शाम वृश्चिक का चंद्रमा करियर और जिम्मेदारी पर जोर देगा। शुक्रवार और शनिवार काम में सुधार, पहचान और नए लक्ष्य की संभावना है, लेकिन हर फैसला जांचकर लें।
कुंभ राशि के लिए 19-25 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
लव राशिफल
शुरुआत में जीवनसाथी या पार्टनर से स्वर, समय या घरेलू जिम्मेदारी पर खटपट हो सकती है। मुद्दा छोटा होगा, थकान बड़ी होगी। सोमवार की नाराजगी मंगलवार तक न ले जाएं। बात जीतने के बजाय समझ साफ करें। मंगलवार और बुधवार रिश्ते में नरमी लौटेगी। साथ बाहर जाना, पूजा या शांत बातचीत दूरी कम कर सकती है। गुरुवार शाम के बाद काम का दबाव बढ़ेगा। पार्टनर को समय कम मिले तो पहले बता दें। शनिवार तक साधारण सहयोग प्रेम का सबसे भरोसेमंद रूप रहेगा।
करियर राशिफल
सोमवार फाइल, सहयोग और समय सीमा में रुकावट दे सकता है। विद्यार्थी भी मन के दबाव से परेशान हो सकते हैं। काम दोबारा करना पड़े तो उसे व्यक्तिगत अपमान न मानें। मंगलवार से पढ़ाई, आवेदन और यात्रा से जुड़े काम बेहतर होंगे। गुरुवार को नई दिशा, कोर्स या कारोबार के विचार पर सोच सकते हैं। गुरुवार शाम के बाद करियर में गति बढ़ेगी। शुक्रवार मीटिंग, वरिष्ठ से बात और लंबित काम के लिए अच्छा है। शनिवार परिणाम देगा, लेकिन दस्तावेज और समय की जांच करें। पहले सोचें, फिर कदम उठाएं।
धन राशिफल
शुरुआती दिनों में पैसा संभालकर चलें। भावनात्मक खरीद, अचानक निवेश या किसी के दबाव में रकम लगाने से बचें। मंगलवार से स्थिति बेहतर हो सकती है। पहले से समझा निवेश सीमित मात्रा में ठीक रहेगा। बुधवार आय या उपयोगी संपर्क दे सकता है। गुरुवार सीख, यात्रा या नए काम पर खर्च ला सकता है। शुक्रवार और शनिवार करियर से धन का रास्ता मजबूत होगा। स्वयं का काम करने वालों को नया संपर्क मिल सकता है। लाभ आए तो उसे पूरा खर्च न करें। कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखें।
सेहत राशिफल
मन की स्थिति शरीर पर जल्दी असर डालेगी। सोमवार को थकान, पैर में खिंचाव या कम ऊर्जा महसूस हो सकती है। आराम, पानी और हल्की चाल रखें। कोई दर्द बना रहे तो योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। मंगलवार और गुरुवार सुधार के दिन हैं। फिर भी नींद और बेचैनी पर ध्यान दें। गुरुवार शाम के बाद काम बढ़ेगा, इसलिए लंबे समय तक बैठना कम करें। शुक्रवार और शनिवार ऊर्जा सुधरेगी, पर परिवार के किसी सदस्य की सेहत या दिनचर्या पर भी ध्यान देना पड़ सकता है।
सप्ताह की सलाह
सोमवार की रुकावट को पूरे सप्ताह का संकेत न मानें। मंगलवार से दिशा सुधरेगी और गुरुवार शाम के बाद करियर पर पकड़ मजबूत होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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