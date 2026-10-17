कुंभ राशिफल : आने वाले 7 दिन कुंभ राशि के लिए कैसे रहेंगे, पढ़ें 18 से 24 अक्टूबर का राशिफल

Aquarius Weekly Horoscope 18-24 October 2026 Kumbh Saptahik Rashifal: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ, राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जानें, कैसा रहेगा 18-24 अक्टूबर तक का सप्ताह-

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 18-24 October 2026, कुम्भ राशिफल : कुंभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत ग्यारहवें भाव के चंद्रमा से होगी। धनु का चंद्रमा मित्रों, आय, नेटवर्क और बड़े लक्ष्य को सक्रिय करेगा। फिर भी शुरुआती दिनों में हल्का तनाव, खर्च और परिवार की छोटी उलझन मन को विचलित कर सकती है। इसका एक कारण शनि का दूसरे भाव मीन में वक्री होना और आपकी ही राशि में राहु का रहना है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसा और परिवार आपको व्यावहारिक रहने को कहेंगे। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र तुला के नवम भाव में हैं। यात्रा, सीखना, सलाह, विश्वास और भविष्य की योजना महत्वपूर्ण होगी। मंगल और गुरु कर्क के छठे भाव में काम और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे।

लव राशिफल शुरुआत में मित्रता और सामाजिक जीवन सक्रिय होगा, लेकिन पैसों या परिवार की बात पर तनाव हो सकता है। जीवनसाथी की छोटी शिकायत को बड़ा न बनाएं। 18 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा निजी समय और थोड़ी दूरी की जरूरत बढ़ाएगा। इसका अर्थ रिश्ता खराब होना नहीं है। दोनों लोगों को आराम चाहिए हो सकता है। गंभीर बातचीत देर रात या थकान में न करें। वक्री शुक्र नवम भाव में है। पुरानी मान्यता, लंबी दूरी का संबंध या भविष्य की योजना फिर समीक्षा मांग सकती है।

21 अक्टूबर के बाद अपनी राशि का चंद्रमा आपके व्यवहार में खुलापन लाएगा। साथी का सहयोग बेहतर लगेगा। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोस, परिवार या परिचित मंडली से बातचीत बन सकती है। 23 अक्टूबर के बाद दूसरा भाव परिवार की भूमिका बढ़ाएगा। आपकी भाषा का असर बहुत होगा। प्यार से कही बात घर का माहौल सुधार सकती है। शनिवार को बहस की ऊर्जा फिर बढ़ सकती है, इसलिए हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं है। संबंध में शांति बचाना तर्क जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।

करियर राशिफल पहले हिस्से में ध्यान थोड़ा बिखर सकता है। काम के साथ खर्च या घर की चिंता चलती रहे तो एकाग्रता घटेगी। प्राथमिकता सूची बनाएं। 18 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा बैकएंड काम, पुराने ईमेल, रिसर्च और तैयारी के लिए उपयोगी है। हर चीज सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। 21 अक्टूबर के बाद आपकी राशि का चंद्रमा करियर और पढ़ाई में भरोसा बढ़ाएगा। छात्रों को फोकस लौटेगा और कामकाजी लोगों को वरिष्ठों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है।

गुरु और मंगल छठे भाव में हैं। कठिन काम, प्रतिस्पर्धा और समस्या हल करने में आपकी क्षमता मजबूत होगी। 23 अक्टूबर के बाद दूसरे भाव का चंद्रमा प्रस्तुति, कीमत, फीस और बातचीत को व्यावहारिक बनाएगा। कारोबारियों को ऑर्डर या आय में अच्छी हलचल मिल सकती है। 24 अक्टूबर को बुध नवम भाव में वक्री होगा। यात्रा, प्रशिक्षण, प्रकाशन, उच्च अध्ययन, कानूनी कागज या विदेशी संपर्क से जुड़े विवरण दोबारा जांचें। सफलता के साथ हल्का संशय भी रहेगा। इसलिए तथ्य देखें और हर अच्छी खबर के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है।

सप्ताह की शुरुआत में नेटवर्क से आय की संभावना है, लेकिन खर्च भी साथ चल सकता है। 18 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा बजट पर दबाव बढ़ा सकता है। ऑनलाइन खरीद, बाहर का खाना, यात्रा या सुविधा पर छोटी छोटी रकम निकल सकती है। निवेश के लिए जल्दबाजी न करें। मंगल और गुरु छठे भाव में नियमित भुगतान, ऋण और काम से कमाई को सक्रिय कर रहे हैं। पैसे की समस्या का हल अधिक अनुशासन और बेहतर कार्यप्रवाह से निकल सकता है।

21 अक्टूबर के बाद आत्मविश्वास और कमाई दोनों में सुधार हो सकता है। काम का सीधा परिणाम दिखेगा। 23 अक्टूबर के बाद दूसरा भाव बचत की ओर ले जाएगा। शनि यहां वक्री है। पुराने भुगतान, परिवार की जरूरत और बचत योजना को दोबारा देखें। कोई पुराना खर्च कम किया जा सकता है। वाहन या दिखावे की बड़ी खरीद सप्ताहांत में न करें। 24 अक्टूबर की बुध वक्री चाल यात्रा भुगतान, फीस, टैक्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और निवेश दस्तावेज की समीक्षा के लिए उपयोगी है। पैसा आए तो उत्सव से पहले बचत करें।

सेहत राशिफल शुरुआती हिस्से में तनाव शरीर पर जल्दी असर डाल सकता है। नींद टूटना, सिर भारी लगना, पाचन की सामान्य समस्या या थकान महसूस हो तो रूटीन ठीक करें। 18 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा स्पष्ट रूप से आराम मांगता है। देर रात स्क्रीन और अनावश्यक सामाजिक दबाव कम करें। यात्रा हो तो जल्दी न करें।

21 अक्टूबर के बाद मानसिक स्पष्टता लौटेगी और शरीर हल्का महसूस होगा। अच्छा महसूस करते ही हर काम अपने ऊपर न लें। 23 अक्टूबर के बाद भोजन का समय और गुणवत्ता महत्वपूर्ण होगी। आंखों पर स्क्रीन का तनाव हो तो छोटे ब्रेक लें। शनिवार को साहस बढ़ेगा, लेकिन शरीर को आराम की जरूरत बनी रहेगी। हल्का व्यायाम, घर का भोजन और शांत समय शोर वाले कार्यक्रम से ज्यादा लाभ देगा। स्वास्थ्य इस सप्ताह धीरे धीरे सुधरेगा, बशर्ते आप शरीर की सीमा का सम्मान करें।