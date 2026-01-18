कुंभ राशिफल साप्ताहिक: कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 18-24 जनवरी तक का समय?

संक्षेप: Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 18-24 January 2026 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 18-24 January 2026, कुंभ राशिफल साप्ताहिक: अपनी लव लाइफ से जुड़े सभी मामलों को सेंसिटिव होकर हैंडल करें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत बिजी रहने वाली है। फाइनेंशियल रूप से आप अच्छे रहेंगे। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी आपको कई अच्छे पल देगा। अपने अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए प्रॉब्लम्स का ध्यान रखें। बेहतर करियर के लिए प्रोफेशनल चुनौतियों का सामना करें। ध्यान रखें कि आप इस सप्ताह धन को समझदारी से संभालें।

कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 18-24 जनवरी तक का समय? कुंभ राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: साथ में समय बिताते समय, फालतू की बातचीत से बचें। अपने पार्टनर पर अपने विचार न थोपें और इसके बजाय पार्टनर की राय को महत्व दें। इस सप्ताह आप रिश्ते में पॉजिटिव बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ प्रेम संबंध मजबूत होंगे क्योंकि आप दोनों इस वीकेंड पर रोमांटिक छुट्टी पर भी जा सकते हैं। इस सप्ताह का दूसरा हिस्सा अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए भी अच्छा है। शादीशुदा महिलाओं को किसी रिश्तेदार के दखल से बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है, जो उनके पारिवारिक जीवन पर असर डाल सकता है।

कुंभ राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: इन 7 दिनों में प्रोफेशनल बनें, और यह आपके प्रदर्शन में दिखाई देगा। आपके सीनियर आपके सहयोगी होंगे। सेल्स, मार्केटिंग, बैंकिंग, एविएशन और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल्स का शेड्यूल इस सप्ताह टाइट रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को जगह बदलने की उम्मीद हो सकती है। कुछ कामों के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। जो लोग मीडिया और लीगल प्रोफाइल संभालते हैं, उन्हें भी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन पाने में कुछ स्टूडेंट्स सफल हो सकते हैं। जहां भी जरूरत हो, अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करें। बिजनेसमैन भी अपने फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए नए वेंचर शुरू कर सकते हैं।

कुंभ राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस हफ्ते आपके पास धन आएगा। आपको पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने में मदद मिलेगी। आप इस हफ्ते घर का रिनोवेशन भी करवा सकते हैं। सप्ताह का पहला हिस्सा बकाया चुकाने के लिए अच्छा रहेगा। आपका बैंक लोन मंजूर हो सकता है। व्यवसायी प्रमोटरों के माध्यम से फंड जुटाने में सफल होंगे। टैक्स से जुड़े मामलों में भी राहत मिलेगी।

कुंभ राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द हो सकता है। इस सप्ताह मुंह और आंखों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खराब वाइब्स वाले लोगों से दूर रहें और इसके बजाय क्रिएटिव चीजों पर समय बिताएं। घर और ऑफिस में तनाव से बचें। योग और ध्यान आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में मदद करेंगे।

