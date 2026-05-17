कुंभ साप्ताहिक राशिफल: 17 से 23 मई तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें कुंभ राशिफल

Aquarius Weekly Horoscope 17-23 May 2026 Kumbh Saptahik Rashifal: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ, राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जानें, कैसा रहेगा 17 से 23 मई तक का सप्ताह-

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल 17 से 23 मई 2026 तक का राशिफल: इस साल कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर लेकर आने वाला रहेगा। संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ रिलेशनशिप से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझाएं। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपको आगे बढ़ने के मौके देगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह हरी वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

17 से 23 मई तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें कुंभ राशिफल कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा लेकिन सप्ताह के अंत में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत होगी। मानसिक रूप से सकारात्मकता बनी रहेगी और ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। आप दव लेना न भूलें और लंबी दूरी की यात्रा करते समय मेडिकल किट भी साथ रखें।

कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का लव और रिलेशनशिप राशिफल कैसा रहेगा? रिलेशनशिप में नयापन बना रहेगा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। शादीशुदा जीवन में मधुरता बनी रहेगी लेकिन चंचलता और भ्रम से बचना जरूरी होगा। संतान पक्ष अच्छा रहेगा और परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार का इजहार करें। परिवार को अधिक समय दें और इससे अधिक मानसिक शांति मिलेगी। जब आप प्रेमी के साथ टाइम स्पेंड करें, तो पास्ट के बारे में न सोचें।

कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा? करियर के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं। व्यवसाय में शुभता बनी रहेगी। भूमि, भवन या वाहन से जुड़े कार्य थोड़े टल सकते हैं लेकिन लाभ के संकेत बने रहेंगे। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी।