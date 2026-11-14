Aquarius Weekly Horoscope 15-21 November 2026 Kumbh Saptahik Rashifal: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ, राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जानें, कैसा रहेगा 15 से 21 नवंबर तक का सप्ताह-

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 15-21 November 2026, कुंभ राशिफल साप्ताहिक: सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा असमान महसूस हो सकता है। चंद्रमा मकर राशि में आपके बारहवें भाव में रहेगा। इसलिए खर्च, थकान, नींद और मन में चल रही बातों पर ध्यान बढ़ सकता है। छोटे भाई बहन या घर के किसी सदस्य से अनावश्यक मतभेद हो तो उसे तुरंत बड़ा न बनाएं। कोई यात्रा या काम अपेक्षा के अनुसार न चले तो अपनी योजना फिर देखें। आपकी राशि कुंभ में राहु मौजूद है। इसलिए अलग तरह से कुछ करने की इच्छा बनी रहेगी, लेकिन बारहवें भाव का चंद्रमा कहता है कि शुरुआत में ऊर्जा और पैसा दोनों संभालकर चलें। हर बेचैनी का समाधान नई खरीद या यात्रा नहीं है।

मध्य में चंद्रमा आपकी ही राशि कुंभ में आएगा। राहु के साथ यह स्थिति आत्मविश्वास और सक्रियता बढ़ा सकती है। लोगों से संपर्क, किसी विचार को सामने रखना या पुराने काम की दिशा बदलना आसान महसूस होगा। लेकिन राहु के कारण जल्दी प्रतिक्रिया या अपनी राय पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना होगा। सूर्य शुरुआत में तुला के नौवें भाव में रहेगा, फिर वृश्चिक के दशम भाव में प्रवेश करेगा। इससे सीखने और मार्गदर्शन से ध्यान करियर तथा जिम्मेदारी की ओर जाएगा। बुध तुला में मार्गी है, इसलिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह या पुराने मुद्दे की स्पष्ट जानकारी उपयोगी हो सकती है।

कुंभ राशिफल साप्ताहिक: अगले 7 दिन कुंभ राशि के लिए कैसे रहेंगे, पढ़ें 15-21 नवंबर का राशिफल अंतिम हिस्से में चंद्रमा मीन राशि के दूसरे भाव में पहुंचेगा। यहां वक्री शनि है। परिवार, भाषा, पैसा और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े सवाल सामने आएंगे। बाहर की सक्रियता के बाद आर्थिक संतुलन बनाना ज्यादा जरूरी लगेगा। सिंह के सातवें भाव में मंगल, गुरु और केतु हैं। इससे साझेदारी, ग्राहक और जीवनसाथी के साथ बातचीत में उत्साह के साथ मतभेद की संभावना भी रहेगी। किसी बात पर बहुत दृढ़ हो जाएं तो दो मिनट रुककर सामने वाले का पक्ष सुनें। सप्ताह आपके लिए यही संकेत देता है कि अपना आत्मविश्वास सबसे उपयोगी तब होता है जब उसमें संयम भी हो।

लव राशिफल पहले हिस्से में रिश्तों में थोड़ी खटास महसूस हो सकती है। बारहवें भाव का चंद्रमा थकान और निजी चिंता बढ़ाएगा। किसी खर्च, घर की पसंद या दूसरे लोगों की टिप्पणी पर जीवनसाथी से मतभेद हो तो बात को वहीं न बढ़ाएं। सिंह के सातवें भाव में मंगल होने से प्रतिक्रिया जल्दी आ सकती है। गुरु समझदारी की जरूरत याद दिलाएगा और केतु अनावश्यक दूरी महसूस करा सकता है। किसी दूसरे की कही बात को अपने रिश्ते का पूरा सच न बनाएं। समय और परिस्थिति दोनों समझें।

मध्य में आपकी राशि का चंद्रमा बातचीत को खुलापन देगा। साथी के साथ निजी योजना पर फिर से बात हो सकती है। कोई पुराना गलतफहमी दूर करने की कोशिश करें तो आरोप के बजाय अपना अनुभव बताएं। अंतिम हिस्से में दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार और बोलचाल को महत्व देगा। घर की किसी जिम्मेदारी को साझा करने से सहजता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों को मेलजोल से ध्यान मिल सकता है, लेकिन सिर्फ आकर्षण देखकर बहुत जल्दी भरोसा न करें। सामाजिक पहचान और निजी सच्चाई अलग चीजें हैं। जो व्यक्ति आपकी सीमा का सम्मान करता है, वही भरोसे को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

करियर राशिफल काम की शुरुआत में छोटी रुकावट और ध्यान बंटने की स्थिति हो सकती है। बारहवें भाव का चंद्रमा पुराने ईमेल, खर्च या लंबित तैयारी को समेटने के लिए उपयोगी रहेगा। किसी कार्यालय विवाद या अनावश्यक चर्चा में उलझने से बचें। विद्यार्थी इस हिस्से में पढ़ाई की जगह और समय निश्चित करें। शुरुआत में मन कम लगे तो छोटे लक्ष्य रखें। सूर्य दशम भाव में आने के बाद करियर पर ध्यान बढ़ेगा। इससे अगले हिस्से में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। मगर तैयारी पूरी किए बिना तुरंत बड़ी जिम्मेदारी लेने से लाभ कम होगा।

मध्य में आपकी राशि का चंद्रमा नए विचार और पहल के लिए उत्साह देगा। राहु अलग तरीके से समस्या हल करने का मन बढ़ा सकता है। कोई प्रस्तुति, आवेदन या ग्राहक बातचीत हो तो अपने तथ्य साफ रखें। बुध नौवें भाव में है। इसलिए शिक्षक, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से सीखना अच्छा रहेगा। सिंह के सातवें भाव में ग्रहों का समूह साझेदारी को सक्रिय करेगा। सहयोगी की भूमिका तय किए बिना काम शुरू न करें। अंतिम हिस्से में दूसरे भाव का चंद्रमा वित्तीय पक्ष, वेतन या व्यवसायिक हिसाब पर ध्यान दिलाएगा। छात्र धीरे धीरे फोकस लौटता महसूस कर सकते हैं। नई सोच तभी परिणाम देगी जब उसके साथ नियमित अभ्यास होगा।

यदि कार्यस्थल पर आपकी बात को अपेक्षित समर्थन न मिले तो उसे अपनी क्षमता का निर्णय न बनने दें। शुरुआत का बारहवां भाव कभी सामान्य रुकावट को बड़ा महसूस करा सकता है। मध्य में स्वयं की राशि का चंद्रमा आपको फिर पहल की प्रेरणा देगा। यही सही समय है जब अधूरी तैयारी पूरी करके वरिष्ठ के सामने साफ प्रस्ताव रखा जा सकता है। किसी अलग विचार के लिए उपयोगी उदाहरण और अनुमानित खर्च जोड़ें। सूर्य दशम भाव में आकर काम की जिम्मेदारी बढ़ाएगा। उसे अवसर समझें, लेकिन साथियों से सहयोग मांगने में संकोच न करें। अंतिम हिस्से में किए काम का हिसाब और अगला कदम तय करने से दिशा साफ बनी रहेगी।

धन राशिफल शुरुआत में आर्थिक सावधानी सबसे जरूरी रहेगी। बारहवें भाव का चंद्रमा छोटे भुगतान, ऑनलाइन खरीद, यात्रा और सुविधा पर खर्च बढ़ा सकता है। एक बार में रकम छोटी लगे, तब भी लगातार खर्च बजट बिगाड़ सकता है। इस समय नई बड़ी खरीद या जोखिमभरे निवेश को रोककर पुराने भुगतान देखें। राहु आपकी राशि में है, इसलिए किसी नए अवसर के प्रति आकर्षण तेज हो सकता है। हर चकाचौंध वाले प्रस्ताव में लाभ नहीं होता। पहले अपनी उपलब्ध रकम और अगली जरूरत का हिसाब बनाएं।

मध्य में आत्मविश्वास लौटेगा। सूर्य दशम भाव में होने से काम से जुड़ी आय या नए अवसर की चर्चा सामने आ सकती है। लेकिन केवल अच्छी बात सुनकर अभी खर्च न बढ़ाएं। साझेदारी के मामलों में कागज और जिम्मेदारी साफ रखें। अंतिम हिस्से में दूसरे भाव का चंद्रमा और शनि बचत, घरेलू जरूरत और पुरानी आर्थिक प्रतिबद्धता पर ध्यान दिलाएंगे। वाहन खरीद, महंगी यात्रा या दिखावे के सामान पर फैसला टालना समझदारी होगी यदि बजट पूरी तरह तैयार नहीं। पैसे का एक हिस्सा जरूरी खर्च और एक हिस्सा बचत के लिए अलग करें। यह साधारण नियम पूरे सप्ताह काम आएगा।

सेहत राशिफल पहले हिस्से में शरीर और मन दोनों के लिए साधारण देखभाल जरूरी है। नींद कम हो, भोजन अनियमित हो या चिंता बार बार लौटे तो थकान महसूस हो सकती है। बारहवें भाव का चंद्रमा आपको आराम की सीमा याद दिलाएगा। देर रात फोन देखते रहना या बिना खाए लगातार काम करना ठीक नहीं। यदि किसी बात से मन भारी है तो परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति से सामान्य बातचीत करें। किसी लक्षण को ग्रहों से जोड़कर बीमारी का निष्कर्ष न निकालें। जरूरत होने पर उचित चिकित्सकीय सलाह लें।

मध्य में ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई योजना या यात्रा का मन बने तो शरीर की क्षमता देख लें। राहु के साथ चंद्रमा होने से जल्द कदम उठाने की इच्छा बढ़ सकती है। वाहन और सड़क पर सावधानी रखें। अंतिम हिस्से में दूसरे भाव का चंद्रमा भोजन तथा परिवार की लय पर ध्यान देगा। शनि वहीं है, इसलिए देर रात खाना, बहुत बाहर का भोजन और आराम की कमी भारी लग सकती है। साथी या भाई बहन से बात बिगड़े तो उसे लंबा न खींचें। शांत भाषा मन की थकान कम करेगी। धीमी गति से भी अच्छा सप्ताह पूरा किया जा सकता है।