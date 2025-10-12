कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 12-18 अक्टूबर तक का समय

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal 12-18 October 2025 Predictions: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: नए आइडिया और मददगार लोग इस सप्ताह आपकी योजनाओं को बेहतर बनाएंगे। छोटे बदलावों के लिए तैयार रहें। साधारण अनुभवों से सीखें। जल्दबाजी में चुनाव करने से बचें। नोट्स ऑर्गेनाइज करें और छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। शांत, स्टेबल दृष्टिकोण आपको विकल्पों को क्लियर रूप से देखने और छोटे-छोटे कदमों में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है।

कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 12-18 अक्टूबर तक का समय कुंभ लव लाइफ: इस सप्ताह आपके कनेक्शन मैत्रीपूर्ण और जिज्ञासु रहेंगे। आप नई बातचीत का आनंद ले सकते हैं, जो आपको दूसरों के बारे में सिखाती है। अगर आप सिंगल हैं, तो नॉर्मल बातचीत दोस्ती में बदल सकती है। साथी एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने या एक-दूसरे की मदद करने के नए तरीके खोज सकते हैं। छोटी-छोटी जरूरतों के बारे में ईमानदार रहें और बिना किसी फैसले के सुनें। रोमांस बनाए रखने के लिए आसान योजनाएं और नोट्स साझा करें। पर्सनल स्पेस का सम्मान करें और हितों के साथ समय का संतुलन बनाए रखें। छोटी-छोटी साझा खुशियों का जश्न मनाएं।

करियर राशिफल: इस सप्ताह आपके आइडिया ऑफिस में ध्यान आकर्षित करेंगे। आसान सुझाव प्रेजेंट करें और दिखाएं कि वे दैनिक कार्यों में कैसे मदद करते हैं। सहकर्मी ऐसे एक्सपेरिमेंट का स्वागत कर सकते हैं, जो समय बचाते हैं या चरणों को क्लियर करते हैं। परिणामों का वादा करने से बचें। क्लियर परीक्षण योग्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। फीडबैक नोट करें और छोटे-मोटे बदलाव करें। समय को अच्छी तरह से मैनेज करें और मुश्किल कामों में मदद मांगें। मददगार विचारों का रिकॉर्ड आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और नए अवसर खोलेगा। जल्दी से सीखने के लिए तैयार रहें।

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह धन के मामले में आपकी चाल धीमी और स्टेबल रहेगी। छोटे खर्चों पर नजर रखें और जल्दबाजी में आकर खरीदारी करने से बचें। एक छोटा सा रिफंड या सोची-समझी बचत योजना आपके आराम को बढ़ा सकती है। अगर आप कोई नई खरीदारी करने पर विचार कर रहे हैं, तो आसान विकल्पों की तुलना करें और डिसीजन लेने से पहले एक दिन का इंतजार करें। विश्वसनीय दोस्तों के साथ धन संबंधी आइडिया शेयर करें। रुझानों पर नजर रखने के लिए साफ-सुथरे रिकॉर्ड का उपयोग करें। सावधानीपूर्वक लिए गए फैसले अब आपकी रक्षा करते हैं। प्रत्येक छोटी बचत की उपलब्धि का शांति से जश्न मनाते हैं।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह आपकी सेहत को नॉर्मल रूटीन और आराम से लाभ होगा। छोटी-छोटी दैनिक आदतें जैसे कि थोड़ी देर टहलना, हल्की स्ट्रेचिंग और नियमित नींद लें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो छोटे ब्रेक लें और सोने से पहले स्क्रीन का समय कम करें। सांस लेना या शांत क्षण मन को शांत करने में मदद करते हैं। पानी पिएं और नियमित भोजन करें। तेज दर्द को सहने से बचें। जरूरत पड़ने पर सलाह लें। निरंतर देखभाल एनर्जी को स्टेबल और मूड को बेहतर बनाए रखती है। धूप का आनंद लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ