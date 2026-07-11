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Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए 12-18 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aquarius Weekly Horoscope 12-18 July 2026 Kumbh Saptahik Rashifal: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ, राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जानें, कैसा रहेगा 12-18 जुलाई जुलाई तक का सप्ताह-

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए 12-18 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 12-18 July 2026, कुंभ साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह उजली ऊर्जा के साथ शुरू होगा। मन तेज रहेगा और रुके काम फिर चल पड़ेंगे। रिश्तेदारों से मिलना, संदेशों का जवाब देना या परिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना अच्छा लगेगा। अगर लंबे समय से अटका महसूस कर रहे थे, तो अब जीवन में गति लौटेगी। मध्य सप्ताह पढ़ाई, योजना और पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा है। आपकी बात में भरोसा दिखेगा। विद्यार्थी लय पकड़ेंगे और नौकरीपेशा लोग साधारण काम भी साफ ढंग से कर पाएंगे। कारोबार में यात्रा, विस्तार या नया प्रस्ताव सामने आ सकता है। बाद के दिनों में छिपी प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या से सावधान रहें। सप्ताहांत में साझेदारी, परिवार और बच्चों से जुड़ी अच्छी बात मन को संतुलित करेगी।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि के लिए 12-18 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

लव राशिफल

दिल के मामले पहले से गर्म रहेंगे। प्रेमी जोड़ों के लिए बात साफ रखने का समय है। डर कम होगा और ईमानदारी बढ़ेगी। पार्टनर अधिक सहयोगी दिख सकता है। जिन लोगों की मुलाकात लंबे समय से टल रही थी, उन्हें मौका मिल सकता है। मध्य सप्ताह में स्नेह छोटे कामों से बढ़ेगा। जीवनसाथी किसी निर्णय, परिवारिक बात या घरेलू जिम्मेदारी में साथ दे सकता है। महिलाओं के साथ व्यवहार में नरमी रखें। जल्दबाजी में बोले शब्द लंबे समय तक रह जाते हैं। सप्ताहांत में अविवाहित लोगों के लिए गंभीर बातचीत हो सकती है। विवाहित लोगों में निकटता और भरोसा बढ़ेगा।

करियर राशिफल

विद्यार्थियों और कौशल से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह मजबूत है। शुरुआत में ध्यान, समझ और आत्मविश्वास बढ़ेंगे। परीक्षा, इंटरव्यू या आकलन की तैयारी कर रहे लोग पहले भाग का पूरा उपयोग करें। खिलाड़ी या परफॉर्मेंस वाले लोग भी सराहना पा सकते हैं। नौकरी में आपका काम स्वतंत्र और असरदार दिखेगा। वरिष्ठ आपकी स्थिरता देख सकते हैं। कारोबार में बड़ा फैसला, यात्रा या साझेदारी पर चर्चा बढ़ सकती है। शुक्रवार और शनिवार प्रस्तावों के लिए रोचक हैं, पर हर शर्त पढ़ें। बाद के दिनों में योजना निजी रखें। प्रतियोगी माहौल में उकसावे से बचें। शुरुआत की सफलता के बाद आलस न आने दें।

धन राशिफल

धन की शुरुआत उद्यमी सोच के साथ होगी। कारोबार में विस्तार या नई चर्चा भविष्य का लाभ दिखा सकती है। कोई सोच समझकर लिया गया छोटा जोखिम आकर्षक लग सकता है, पर हर जोखिम सही नहीं होता। मंगलवार उत्साह देगा, इसलिए सीमा तय रखना जरूरी है। गुरुवार से धन में अनुशासन चाहिए। बिना जरूरत कर्ज न लें और अपनी वित्तीय योजना सबके सामने न रखें। शुक्रवार बचत, बकाया चुकाने और खर्च की समीक्षा के लिए अच्छा रहेगा। सप्ताहांत साझेदारी या जीवनसाथी की ओर से सहयोग दे सकता है। पैसा जरूरी काम में लगाएं। दिखावे और अचानक खरीदारी से बचें।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा शुरुआत में अच्छी रहेगी। मन हल्का और शरीर सक्रिय रहेगा। व्यायाम, चलना, नींद सुधारना या पुरानी दिनचर्या में लौटना आसान होगा। परिवार या दोस्तों के साथ हंसी भी मन की दवा बनेगी। सावधानी बाद के दिनों में चाहिए। गुरुवार और सप्ताहांत पर भोजन, आराम और पाचन पर ध्यान दें। समारोह में ज्यादा खाना या देर रात शरीर को थका सकता है। मानसिक शांति भी जरूरी है। हर बहस आपकी ऊर्जा के लायक नहीं। फोन थोड़ी देर बंद करना, पानी पीना और शांत बैठना बहुत मदद करेगा।

सप्ताह की सलाह

अच्छी ऊर्जा को सही दिशा दें। योजना सीमित लोगों तक रखें और शरीर को उतना ही काम दें जितना वह सहज निभा सके।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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