कुंभ साप्ताहिक राशिफल 26 जुलाई-1 अगस्त चंद्रमा आपकी राशि में, आत्मविश्वास, लाभ आएगा
Aquarius Weekly Horoscope:शुक्रवार से आपका आकर्षण और स्पष्टता लौटेगी। पार्टनर के साथ नया प्लान बन सकता है। शनिवार को भावना और भ्रम साथ रहेंगे, इसलिए वादा कम और सुनना ज्यादा रखें।
कुंभ राशिफल साप्ताहिक: रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे तक वृश्चिक का चंद्रमा काम और पहचान को सक्रिय रखेगा। इसके बाद धनु में आते ही लाभ, मित्र, बड़े भाई बहन और समूह से सहयोग बढ़ेगा। द्वादशी से त्रयोदशी का समय पुराने संपर्क और लंबित आय को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। लंबी यात्रा टले तो उसे असफलता न मानें। मंगलवार शाम करीब पौने आठ बजे चंद्रमा मकर में जाएगा। खर्च, नींद, एकांत और मन की थकान बढ़ सकती है। पूर्णिमा के दौरान भावनात्मक खरीद और घरेलू तनाव से बचें। शुक्रवार सुबह चंद्रमा आपकी राशि में आते ही आत्मविश्वास और काम की पकड़ लौटेगी। शनिवार सम्मान और लाभ दे सकता है, लेकिन भीतर की उलझन के कारण हर बड़े फैसले पर दोबारा विचार करें।
कुंभ लव राशिफल साप्ताहिक
शुरुआत में प्रेम का स्वर नरम होगा। आपकी बात, हास्य और समय पर संदेश अच्छा असर करेंगे। दूरियां कम हो सकती हैं। अविवाहित लोग मित्र मंडली या परिचित दायरे में किसी सहज बातचीत को नोटिस कर सकते हैं। मंगलवार शाम से गुरुवार तक घर में चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है। खर्च, नींद या किसी छोटे सदस्य की बात बहस बना सकती है। हर तेज शब्द का जवाब न दें।
कुंभ करियर राशिफल साप्ताहिक
पहले भाग में काम सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। मित्र, सहपाठी या नेटवर्क से मदद मिलेगी। विद्यार्थी किसी कठिन विषय में साथी की व्याख्या से लाभ ले सकते हैं। कारोबार में पुराना संपर्क नया अवसर दे सकता है।मंगलवार शाम के बाद परिणाम धीमे या वातावरण भारी लग सकता है। एक खराब मीटिंग को पूरे सप्ताह का निर्णय न बनाएं। जोखिम वाला व्यवसायिक कदम रोकें। शुक्रवार से फोकस, प्रस्तुति और वरिष्ठ का भरोसा बढ़ेगा। शनिवार अलग दिशाओं से ऑर्डर या समर्थन दे सकता है। फिर भी बड़े निर्णय से पहले तथ्य दोबारा जांचें।
कुंभ धन राशिफल साप्ताहिक
शुरुआत मध्यम लेकिन सुरक्षित है। आय और खर्च लगभग बराबर रहेंगे। मित्र या बड़े भाई बहन की सलाह निवेश की दिशा साफ कर सकती है। भविष्य के लिए सीमित और समझा हुआ निवेश ठीक है। संपत्ति का बड़ा फैसला अभी टालना बुद्धिमानी होगी। मंगलवार शाम से खर्च आय से आगे जा सकता है। सामाजिक दबाव, छोटे विलास या घर की लीक बजट बिगाड़ सकती है। गुरुवार तक मूड सुधारने के लिए खरीदारी न करें। शुक्रवार के बाद कारोबार और नौकरी की सुरक्षा बेहतर लगेगी। शनिवार लाभ और निवेश का अवसर देगा, पर हर चमकती योजना के पीछे न जाएं। सोचकर लगाई रकम ही सुरक्षा बनेगी।
कुंभ हेल्थ राशिफल साप्ताहिक
शुरुआत में शरीर साथ देगा, लेकिन ज्यादा काम करने से थकान जल्दी आएगी। पानी और भोजन की नियमितता रखें। टली यात्रा आपको आराम का मौका दे सकती है। इसे बेकार समय न समझें। मध्य सप्ताह में तनाव पेट, सिर, छाती या नींद पर असर डाल सकता है। गुरुवार को जीवन सरल रखें। हल्का भोजन, कम बहस और थोड़ा एकांत मदद करेगा। शुक्रवार से संतुलन बेहतर होगा। शनिवार खुशी के साथ मानसिक उलझन दे सकता है। फैसला करने से पहले आराम लें। साफ मन आपके स्वास्थ्य की सबसे अच्छी सुरक्षा है।
सप्ताह की सलाह
शुरुआत के सहयोग और लाभ को बचाएं। मध्य में खर्च तथा नींद संभालें और शुक्रवार से लौटे आत्मविश्वास को सोच समझकर उपयोग करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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