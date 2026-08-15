कुंभ साप्ताहिक राशिफल 15-21 अगस्त: कैसे रहेंगे ये 7 दिन, क्या रहेगी हलचल, पढ़ें कुंभ राशि का राशिफल

Aquarius weekly Horoscope:इसके बाद आय, नेटवर्क और सामाजिक पहचान का माहौल बेहतर होगा। प्रशंसा मिले तो भी बड़ी आर्थिक या पेशेवर प्रतिबद्धता अगले दिन फिर जांचें।

Kumbh Saptahik Rashifal: रविवार को चंद्रमा कन्या राशि में आपके आठवें भाव में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी अनिश्चित लग सकती है। छोटे काम रुकें, संदेश उलझें या योजना अचानक बदल जाए तो मन भारी हो सकता है। हर रुकावट को बड़ा संकेत न मानें। आठवें भाव का चंद्रमा चीजों को ज्यादा गंभीर महसूस करा सकता है। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट का नक्षत्र बदलाव आपको बारीक खतरे और कमियां दिखाएगा। इसे डर में नहीं, सावधानी में बदलें। यात्रा, काम और पैसे के कागज जांचें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। खर्च और शब्द दोनों नियंत्रित रखें।सोमवार तड़के करीब 3 बजकर 50 मिनट पर नक्षत्र बदलाव के बाद मन किसी निजी विषय पर ज्यादा सोच सकता है। सोमवार शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में आपके नौवें भाव में आएगा। इसके बाद सोच का दायरा बढ़ेगा। बच्चों या युवा परिवार सदस्य से मिली खुशी मन उठाएगी। किसी धार्मिक या शांत जगह जाने का मन हो सकता है। गुरु, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह राहत देगी। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव संतुलित सोच में मदद करेगा। जल्दबाजी कम होगी।मंगलवार और बुधवार में मन धीरे मजबूत होगा। किसी बच्चे की प्रगति या परिवार की अच्छी खबर ऊर्जा दे सकती है। यात्रा, पढ़ाई या भविष्य की दिशा पर सोच सकते हैं। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट का नक्षत्र बदलाव विश्वास और लक्ष्य को गहरा करेगा। खुद को अलग रखने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। बड़े फैसले से पहले अनुभव वाले व्यक्ति की राय लें। गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके दसवें भाव में आएगा। करियर, प्रतिष्ठा औरजिम्मेदारी मजबूत होगी। वरिष्ठ आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। कारोबार में विस्तार या नई योजना आकार ले सकती है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव काम को गहराई से करने की क्षमता देगा। राजनीति से दूरी रखें। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार में प्रभावशाली व्यक्ति से उपयोगी संपर्क बन सकता है। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट का नक्षत्र बदलाव काम में जिद बढ़ा सकता है। लचीले रहें। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि में आपके ग्यारहवें भाव में आएगा।

कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में रिश्तों को नरम हाथ से संभालें। जीवनसाथी या पार्टनर से खर्च, परिवार, समय या किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है। असली समस्या शायद विषय से ज्यादा थकान हो। सामने वाले की बात काटकर जीतने की कोशिश न करें। नए रिश्ते में भी शुरुआती दिन थोड़े फीके लग सकते हैं। उसे तुरंत रुचि की कमी न मानें।सोमवार शाम से बुधवार तक भावनात्मक मौसम सुधरेगा। नौवें भाव का चंद्रमा व्यापक नजरिया देता है। साथ प्रार्थना, शांत आउटिंग या भविष्य की योजना पर बात निकटता बढ़ा सकती है। बुधवार में जीवनसाथी के साथ गर्माहट लौटेगी। घर का काम साथ करना भी प्रेम का हिस्सा रहेगा। बच्चों की खुशी परिवार को जोड़ सकती है। गुरुवार और शुक्रवार में करियर की व्यस्तता रिश्ते के समय को कम कर सकती है, लेकिन पार्टनर का सहयोग बना रहेगा। दिन भर व्यस्त हैं तो एक छोटा संदेश भेजें। शुक्रवार में काम के बीच भी कोई हल्का रोमांटिक पल मिल सकता है। शनिवार में सामाजिकता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों को किसी कार्यक्रम, मित्र या नेटवर्क में कोई व्यक्ति पसंद आ सकताहै। आकर्षण को धीरे बढ़ने दें। पहले से रिश्ते में हैं तो बाहर की प्रशंसा को सीमा से आगे न जाने दें। इस सप्ताह प्रेम कीमरम्मत बड़े वादे से नहीं, शांत व्यवहार से होगी।

कुंभ साप्ताहिक करियर राशिफल रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में काम में रुकावट आ सकती है। तकनीकी समस्या, बदला हुआ निर्देश या धीमा जवाब परेशान कर सकता है। प्रतिक्रिया तेज न करें। आठवें भाव का चंद्रमा समीक्षा के लिए अच्छा है। पुरानी गलती सुधारें। बैकअप रखें। विद्यार्थी घर का तनाव पढ़ाई में न लाएं। एक समय पर एक विषय पढ़ें। सोमवार शाम से बुधवार तक दिशा साफ होगी। उच्च अध्ययन, नई स्किल या अनुभवी व्यक्ति से सीखने का समय है। कोई साइड प्रोजेक्ट या पुराना विचार फिर से देख सकते हैं। बुधवार नई शुरुआत की तैयारी के लिए उपयोगी है। दस्तावेज, लागत और समय लिखें। गुरुवार से दसवें भाव का चंद्रमा करियर को मजबूत करेगा। नौकरी में वरिष्ठ सहयोग या प्रशंसा दे सकते हैं। कारोबार में विस्तार, नई सेवा या ग्राहक से बातचीत आगे बढ़ सकती है। शुक्रवार में प्रभावशाली व्यक्ति या वरिष्ठ संपर्क उपयोगी होगा। उनसे बात करते समय अपनी जरूरत साफ कहें। विद्यार्थी भी सप्ताह के अंत तक ध्यान वापस पाएंगे। शनिवार दोपहर के बाद ग्यारहवें भाव का चंद्रमा व्यापार और नेटवर्किंग के लिए अच्छा रहेगा। ऑर्डर या पूछताछ बढ़ सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय एक बार फिर जांचें। इस सप्ताह स्मार्ट मेहनत तेजी से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

कुंभ साप्ताहिक धन राशिफल रविवार में काम की रुकावट देखकर आय को लेकर चिंता हो सकती है। तुरंत सबसे खराब अनुमान न लगाएं। आठवें भाव का चंद्रमा संयुक्त पैसे, बकाया और अनिश्चित खर्च पर ध्यान दिलाता है। कार्ड और भुगतान की तारीख देखें। जोखिम वाली चाल में बहुत पैसा न लगाएं।सोमवार शाम से स्थिति हल्की होगी। कोई छोटा भुगतान, अतिरिक्त कमाई या परिवार से राहत मिल सकती है। गुरुवार और शुक्रवार में करियर के कारण आय के नए रास्ते सामने आ सकते हैं। कमीशन, इंसेंटिव, साइड काम या दूसरे चैनल से पैसा आने की संभावना बने तो उसे वास्तविक भुगतान मिलने तक खर्च न करें। कारोबार विस्तार की योजना में चालू पूंजी बचाएं। जीवनसाथी से जुड़ी संपत्ति या संयुक्त आर्थिक विषय शुक्रवार तक चर्चा में आ सकता है। कागज पढ़ें। शनिवार दोपहर के बाद ग्यारहवें भाव का चंद्रमा कमाई और नेटवर्क को मजबूत करेगा। बाजार या निवेश आकर्षक लगे तो सीमा तय करें। सामाजिक पहचान से कारोबार में फायदा हो सकता है, लेकिन दिखावे में खर्च न करें। इस सप्ताह पैसा बढ़ने का मौका है, पर उसे टिकाने के लिए शांत सिर जरूरी है।

कुंभ साप्ताहिक हेल्थ राशिफल रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में मूड नीचे रह सकता है। शरीर में थकान या पैर में सामान्य खिंचाव महसूस हो तो आराम करें। लंबी ड्राइव या जल्दबाजी से बचें। फोन देखते हुए सड़क पार न करें। मानसिक तनाव शरीर में जमा हो सकता है। समय पर खाना और पानी जरूरी है। मंगलवार में शरीर सामान्य लगे फिर भी मन बेचैन हो सकता है। रात की स्क्रीन कम करें। बुधवार से स्थिति बेहतर होगी। परिवार की अच्छी खबर और शांत गतिविधि मानसिक राहत देगी। किसी बच्चे या माता पिता की सेहत की चिंता हो तो सामान्य देखभाल और डॉक्टर की सलाह लें। कल्पना में सबसे खराब स्थिति न बनाएं। गुरुवार और शुक्रवार में काम बढ़ेगा। बीच में छोटा ब्रेक लें। देर तक बैठने से गर्दन और पीठ में तनाव हो सकता है। शनिवार में ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन हर घंटे भरने की जरूरत नहीं है। शाम को थोड़ा खाली समय रखें। प्रार्थना, टहलना या बिना फोन के बैठना मन को संतुलित करेगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य का सबसे अच्छा तरीका है गति कम करना जब मन बहुत तेज चल रहा हो।