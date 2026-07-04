कुंभ साप्ताहिक राशिफल 5-11 जुलाई:इस वीक शनि मेहनत को दिशा देगा, पढ़ें और क्या मचेगी हलचल
Kumbh Saptahik Rashifal:किसी छोटे भाई बहन जैसे व्यक्ति से मदद मिलेगी। सप्ताहांत घर के लिए अच्छा रहेगा। परिवार, मां, समारोह या पड़ोस की गर्माहट मन को राहत देगी।
सप्ताह व्यावहारिक सोच से शुरू होगा। बचत, घर की योजना या किसी पुराने लक्ष्य को ठोस रूप देने का मन बनेगा। मेहमान या रिश्तेदार की खबर परिवार की ओर ध्यान खींच सकती है। शनि आपकी मेहनत को दिशा देगा और बुध आपकी बात को वजन देगा। परिवार या पड़ोस में कोई तनाव हो तो आपकी शांत भाषा उसे कम कर सकती है। मध्य सप्ताह में ऊर्जा असमान रहेगी। कभी तीन काम एक साथ करने का मन होगा, कभी सब भारी लगेगा। छोटे सफर, कागज, फोन, फॉलोअप और ऑफिस के काम शांति खा सकते हैं।
कुंभ लव राशिफल
रिश्तों को पहले हिस्से में कोमलता चाहिए। अगर पार्टनर, ससुराल पक्ष या किसी पुराने मित्र से दूरी थी, तो आपकी भाषा सुधार ला सकती है। साफ बोलें, पर नरमी से। विवाहित लोग खर्च, घर या परिवार की यात्रा पर पहले ही बात कर लें, ताकि बाद में चिड़चिड़ापन न बढ़े। मंगलवार को वैवाहिक बहस उठ सकती है। मुद्दा जीतने से ज्यादा शांति बचाना जरूरी है। मध्य सप्ताह रिश्ता स्थिर रहेगा, भले बहुत रोमांटिक न हो। बच्चों की प्रगति घर का माहौल अच्छा करेगी। शुक्रवार और सप्ताहांत में नया मित्र या पुराना दोस्त सामने आ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए परिचित दायरे से रुचि बढ़ सकती है।
कुंभ करियर राशिफल
काम का बोझ रहेगा और इसे मानकर चलना बेहतर है। सप्ताह की शुरुआत किसी अर्थपूर्ण काम, कोर्स, कौशल, परीक्षा तैयारी या बच्चे की पढ़ाई शुरू करने के लिए अच्छी है। आपकी वाणी मीटिंग, क्लाइंट, इंटरव्यू, पढ़ाने और समझाने वाले कामों में असर डालेगी। मध्य सप्ताह मेहनत मांगता है। परिणाम आसानी से नहीं आएंगे। विद्यार्थी मूड बदलने से पढ़ाई न छोड़ें। गुरुवार कोई साहसी शैक्षणिक या पेशेवर निर्णय लेने का संकेत दे सकता है। उसे बार बार बदलें नहीं। शुक्रवार भी व्यस्त रहेगा, पर मेहनत फलहीन नहीं जाएगी। सप्ताहांत अधूरे कामों को व्यवस्थित करने के लिए रखें।
कुंभ धन राशिफल
धन की शुरुआत अच्छी है। बचत, जमा, लंबे समय की योजना या खर्च की सीमा तय करने के लिए सोमवार उपयोगी रहेगा। यह सप्ताह दिखावे से ज्यादा निर्माण का है। घर में मेहमान या रिश्तेदारों से खर्च हो सकता है, पर उसे बजट में रखें। मध्य सप्ताह छोटे छोटे खर्च जमा होकर बड़ा असर दे सकते हैं। यात्रा, कागज, घर और परिवार की जरूरतों पर ध्यान दें। गुरुवार मेहनत से लाभ की राह दिखाएगा। शुक्रवार और शनिवार सामाजिक कार्यक्रम या घरेलू सुविधा पर पैसा लग सकता है। खर्च करें, पर हर चीज तुरंत लेना जरूरी नहीं। पहले बचत, फिर सुविधा।
कुंभ हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य में मुख्य परेशानी मानसिक शोर से आएगी। शुरुआत में संकल्प मजबूत रहेगा, पर शरीर के संकेत अनदेखे न करें। कुंभ जातकों का मन अक्सर शरीर से पहले दौड़ता है। मंगलवार और बुधवार तनाव, कम नींद या बेचैनी दे सकते हैं। मध्य सप्ताह में काम, यात्रा और फोन से सिर भारी हो सकता है। पानी, नियमित भोजन और स्क्रीन ब्रेक जरूरी हैं। गुरुवार को ऊर्जा आएगी, पर अति न करें। सप्ताहांत घर और मां के साथ समय मन को शांत करेगा। सरल भोजन और धीमी शाम शरीर को वापस संतुलित करेंगे।
सप्ताह की सलाह
आपकी वाणी इस सप्ताह पुल बना सकती है। मेहनत जरूर करें, पर आराम और बचत को पीछे न छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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