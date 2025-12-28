कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर- 3 जनवरी तक का समय…

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर- 3 जनवरी, 2025): इस हफ्ते कुंभ राशि वालों की लव लाइफ अच्छी रहेगी और कामकाज में भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। हालांकि, सेहत से जुड़ी कुछ छोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें। रिश्ते में पुरानी बातों को न उछालें। नौकरी में ईमानदारी से काम करें और जो जिम्मेदारी मिली है, उसे पूरा करने की कोशिश करें। आर्थिक रूप से समय ठीक है, लेकिन हल्की-फुल्की स्वास्थ्य परेशानी आ सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुंभ राशि का लव राशिफल: कुंभ राशि वाले इस सप्ताग प्रेम जीवन में बहस से बचें। साथी के साथ समय बिताएं, लेकिन कड़वी और बेवजह की बातों से दूरी रखें। गुस्से पर काबू रखना जरूरी होगा। सप्ताह के पहले भाग में महिलाओं को रिश्ते या शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। शादी तय करने के लिए समय अनुकूल है। जो लोग रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, वे आगे का फैसला ले सकते हैं। कुछ लोगों का पुराने प्रेम संबंध से फिर जुड़ाव हो सकता है, जो अच्छा रहेगा।

कुंभ राशि का करियर राशिफल: कुंभ राशि वाले काम के मामले में समझदारी दिखाएं। जरूरी कामों के चलते ज्यादा समय देना पड़ सकता है। बैंकिंग, विज्ञापन, स्वास्थ्य और कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय ठीक है, लेकिन सोच-समझकर कदम उठाएं। विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को सप्ताह के पहले भाग में अच्छी खबर मिल सकती है।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते धन लाभ के योग हैं। आप दान-पुण्य या परिवार के किसी कार्यक्रम, जैसे शादी में खर्च कर सकते हैं। नए व्यापारिक मौके मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी डील से पहले पूरी जांच करें। हर साझेदारी फायदेमंद नहीं होगी, इसलिए जल्दबाजी न करें। कुछ बड़े लोग संपत्ति या पैसे का बंटवारा बच्चों के बीच कर सकते हैं।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: कुंभ राशि वाले इस सप्ताह सेहत को लेकर सतर्क रहें। अपनी दिनचर्या सुधारें। इस हफ्ते जिम या योग शुरू करना फायदेमंद रहेगा। जंक फूड और ठंडे पेय से बचें, क्योंकि ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाएं और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com