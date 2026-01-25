कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 25 से 31 जनवरी तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25- 31 जनवरी तक का समय…

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (25-31 जनवरी, 2026): कुंभ राशि वालों के भीतर इस हफ्ते एक अलग तरह की जिज्ञासा बनी रहेगी। मन खुला रहेगा और चीजों को नए नजरिए से देखने का मन करेगा। नए विचार अचानक से दिमाग में आ सकते हैं और साधारण बातचीत भी किसी अच्छे प्लान की शुरुआत बन सकती है। खास बात ये रहेगी कि आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो आपकी सोच और छोटे, साफ लक्ष्यों को समझते हैं। सीखने का माहौल आपके आसपास बना रहेगा और दिमाग भी ज्यादा उलझा हुआ नहीं रहेगा। इस हफ्ते छोटे प्रयोग करने से न हिचकें। जो भी नया आइडिया आए, उसे तुरंत बड़ा बनाने की जगह धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं। जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, उनसे खुलकर बात करें। उनकी राय सुनें, जरूरत लगे तो अपने प्लान में हल्का-सा बदलाव करें। किसी बात को दिल पर लेने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। इस हफ्ते पढ़ने का मन करेगा- अखबार, लेख या कोई जानकारी देने वाली चीज आपको अच्छा महसूस कराएगी। साथ ही किसी नई रुचि को अपनाने का भी मन हो सकता है। हर छोटा कदम, जो आपको समझ की ओर ले जाए, इस हफ्ते मायने रखेगा।

कुंभ लव राशिफल: इस हफ्ते दोस्ती में गर्माहट बढ़ सकती है। किसी पुराने दोस्त से बातचीत अचानक गहरी हो सकती है या कोई रिश्ता थोड़ा और करीब आ सकता है। हल्के-फुल्के मजाक, सीधी और ईमानदार बातें रिश्तों में सहजता लाएंगी। ध्यान रखें कि बातचीत में आरोप या शिकायत का लहजा न आए। बात कहनी है तो साफ और शांत तरीके से कहें। आप किसी को साथ में टहलने, ग्रुप वॉक या किसी छोटी क्लास में सीखने के लिए बुला सकते हैं। साथ कुछ नया सीखना या करना रिश्ते को स्वाभाविक रूप से मजबूत करेगा। अपनी निजी जगह का भी ध्यान रखें और सामने वाले की सीमाओं का भी सम्मान करें। जरूरत पड़े तो बिना झिझक, पर विनम्रता से “ना” कहना भी ठीक है। अगर किसी बात को लेकर तनाव बने, तो उसे दबाने की बजाय बातचीत से सुलझाएं। ध्यान से सुनना इस हफ्ते सबसे बड़ा हथियार रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात दोस्तों के दोस्तों से हो सकती है। दिल खुला रखें और सामने वाले को जानने की जिज्ञासा बनाए रखें। धीरे-धीरे अपनापन बढ़ेगा और छोटे-छोटे पल खास लगने लगेंगे।

कुंभ करियर राशिफल: कामकाज के मोर्चे पर इस हफ्ते आपके नए विचार आपको अलग पहचान दिला सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है, तो उसे साफ शब्दों में रखें। साथ ही दूसरों को भी उसमें छोटे सुधार जोड़ने का मौका दें। टीमवर्क से बेहतर नतीजे निकलेंगे। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटना फायदेमंद रहेगा। हर छोटे टास्क के पूरा होने पर उसे नोट करें- इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और काम का दबाव भी कम लगेगा। किसी सहकर्मी की मदद के लिए आगे बढ़ना अच्छा असर डालेगा। छोटा सा सहयोग भी भरोसा और अच्छा माहौल बना सकता है। इस हफ्ते ऐसा कोई एक नया तरीका या ट्रिक सीखें जो आपका समय बचा सके। उसे एक-दो बार आजमाएं ताकि आदत बन सके। अपने काम की प्रगति का रिकॉर्ड रखें और समय-समय पर शांति से फीडबैक मांगें। आपकी व्यवहारिक सोच और सीखने की चाह इस हफ्ते काम में साफ नजर आने वाले बदलाव लाएगी। छोटी-छोटी जीतें आपको आगे बढ़ने का हौसला देंगी।

कुंभ आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में इस हफ्ते समझदारी से लिए गए फैसले राहत देंगे। अपनी महीने की आमदनी और नियमित खर्चों की एक साफ सूची बनाएं। इससे आपको खुद दिखेगा कि कहां थोड़ी बचत की जा सकती है। एक आसान नियम अपनाएं- हर बार पैसे मिलते ही थोड़ा-सा हिस्सा अलग रख लें। जिन चीजों को पल भर के जोश में खरीदने का मन करता है, उनसे दूरी रखना बेहतर रहेगा। बड़े खर्च से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साधारण सलाह लें। अगर खर्च जरूरी हो, तो दो-तीन विकल्पों की तुलना जरूर करें। इस हफ्ते शांत प्लानिंग और लगातार छोटे कदम आपकी बचत को सुरक्षित रखेंगे। इससे मन भी हल्का रहेगा और आपके लक्ष्य सही दिशा में चलते रहेंगे।

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते आपका मन ताजी हवा और हल्के बदलाव चाहता है। बाहर थोड़ी देर टहलना और गहरी, धीमी सांस लेना दिमाग को साफ करेगा। नींद के लिए एक शांत रूटीन बनाएं और सोने से पहले तेज रोशनी वाली स्क्रीन से दूरी रखें। सादा खाना खाएं और खाने में फल, सब्जियां, दालें और अनाज शामिल करें। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग शरीर को एक्टिव बनाएगी। पानी भरपूर पिएं और काम के बीच खुद को थोड़ा ब्रेक दें। अगर तनाव बढ़े, तो किसी अपने से बात करें या कुछ देर चुपचाप आराम करें। इस हफ्ते छोटी-छोटी अच्छी बातों के लिए आभार जताना आपको अंदर से संतुलित रखेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com