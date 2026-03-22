कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 22 से 28 मार्च तक का विस्तृत राशिफल
Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22-28 मार्च तक का समय…
Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (22-28 मार्च, 2026): इस हफ्ते आपके लिए लोगों से मिलने-जुलने का काम ज्यादा रहेगा। जो लोग पहले सिर्फ जान-पहचान में थे, वही आगे चलकर काम आ सकते हैं। इसलिए बातचीत बनाए रखें। कोई नई चीज शुरू करने का मन करेगा, लेकिन शुरुआत छोटी रखें तो बेहतर रहेगा। हर काम एक साथ उठाने की जरूरत नहीं है। जितना आराम से कर सकते हैं, उतना ही लें। बीच-बीच में रुककर अपने काम को देखना भी जरूरी है। इससे गलती कम होगी। घर में भी माहौल ठीक रहेगा। परिवार के साथ बैठने का समय निकालें। काम और घर दोनों को साथ लेकर चलना होगा।
आगे पढ़ें कुंभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
कुंभ राशि का लव राशिफल- इस हफ्ते रिश्तों में हल्कापन रहेगा। ज्यादा भारी बातों से बचना ठीक रहेगा। जो कहना है, सीधे और आराम से कहें। सिंगल लोगों के लिए किसी जान-पहचान के जरिए बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन जल्दी फैसला लेने से बचें। थोड़ा समय दें। जो लोग रिलेशन में हैं, उन्हें छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। साथ बैठकर बात करना, कहीं बाहर टहलना या बस समय देना भी काफी होता है। बेवजह की बहस से बचें। अगर कुछ गलत लगे तो उसी समय शांत तरीके से बात कर लें।
कुंभ राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में यह हफ्ता ठीक रहेगा। कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन काम चलता रहेगा। एक-एक काम खत्म करने की आदत रखें। इससे काम का दबाव नहीं बनेगा। ऑफिस में किसी के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है। ऐसे में अपनी बात भी रखें और सामने वाले की भी सुनें। कोई नया काम मिल सकता है, उसे सीखने का मौका समझें। जल्दबाजी में काम करने से गलती हो सकती है, इसलिए थोड़ा रुककर काम करें। दिन की शुरुआत में ही तय कर लें कि क्या करना है, इससे काम आसान रहेगा।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर इस हफ्ते सीधा चलना बेहतर रहेगा। जितना आ रहा है, उसी हिसाब से खर्च करें। दिखावे में आकर खर्च न करें। अगर कोई बड़ा खर्च सामने आता है तो उसे टाल सकते हैं। अभी सेविंग पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। घर के खर्च को लेकर साफ बात करें। किसी को पैसा देने से पहले सोच लें। जरूरत हो तो लिखकर रखें। छोटी-छोटी सेविंग भी आगे काम आती है, इसलिए उसे नजरअंदाज न करें।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य को लेकर इस हफ्ते लापरवाही न क। थकान जल्दी महसूस हो सकती है। इसलिए काम के बीच में थोड़ा आराम लेना जरूरी है। सुबह थोड़ा चलना या हल्की एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहेगा। खाने में ज्यादा बाहर की चीजें लेने से बचें। घर का सिंपल खाना ठीक रहेगा। पानी समय पर पिएं। रात में देर तक जागने से बचें। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दिनभर सुस्ती रहेगी। तनाव महसूस हो तो किसी अपने से बात कर लें। इससे मन हल्का रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट