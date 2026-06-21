कुंभ राशिफल: सप्ताह की शुरुआत में रहें सतर्क, 24 जून से बनेंगे तरक्की के योग

Aquarius Weekly Horoscope, Kumbh Saptahik Rashifal: कुंभ राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सावधान रहना होगा। हालांकि 24 जून के बाद स्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी। करियर, पढ़ाई और आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। गुरुवार और शनिवार कई लोगों के लिए लाभ और नए अवसर लेकर आ सकते हैं।

Aquarius Weekly Horoscope 21-27 June 2026, Kumbh Saptahik Rashifal: यह सप्ताह थोड़ा असमान ढंग से शुरू हो सकता है। मन में कई छोटी चिंताएं एक साथ जमा हो सकती हैं। कोई खबर, देर से आया जवाब या अटका हुआ काम मूड को जरूरत से ज्यादा नीचे कर सकता है। एक खराब पल को पूरे सप्ताह का रंग न बनने दें। सफर, रोज का आना जाना, मशीन, औजार या वाहन से जुड़े काम में सावधानी रखें। घर में भी तेज बात से बचें, खासकर जीवनसाथी या करीबी सदस्य के साथ।

सप्ताह के मध्य में स्थिति तेजी से सुधरेगी। बुधवार राहत देगा। शरीर, मन और आत्मविश्वास में हल्कापन महसूस होगा। काम आगे बढ़ेगा। पढ़ाई में ध्यान लगेगा। बच्चों से खुशी मिल सकती है। कोई अटका हुआ दरवाजा खुलता दिखेगा। गुरुवार लाभ और पहचान लेकर आ सकता है। कमाई उम्मीद से अच्छी हो सकती है या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से उत्साहजनक बात सुनने को मिल सकती है। पुरानी चिड़चिड़ाहट को नए अवसर पर हावी न होने दें।

सप्ताहांत व्यस्त और उम्मीद भरा रहेगा। शुक्रवार को मन शांत करने की इच्छा होगी। कोई प्रार्थना, परिवार का संस्कार या अकेले बैठकर सोचने से राहत मिलेगी। शनिवार काम की स्थिति सुधार सकता है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति, पेंडिंग काम या पिता की सेहत से जुड़ी राहत सामने आ सकती है। मां की सेहत पर ध्यान रखें। सप्ताह की शुरुआत भले ही हिलाए, अंत ठंडी हवा जैसा लगेगा।

प्रेम और रिश्ते रिश्तों में सप्ताह की शुरुआत धैर्य मांगती है। सोमवार और मंगलवार को जीवनसाथी के साथ बेकार का तनाव हो सकता है। असली समस्या मुद्दे से ज्यादा बोलने के तरीके में होगी। घर का खर्च, समय, परिवार की जिम्मेदारी या किसी छोटे प्लान पर मतभेद बढ़ सकता है। आखिरी बात कहने की जिद न करें। नए रिश्ते में जुड़े लोग शुरुआत में बहुत रोमांस की उम्मीद न रखें। मूड और जवाब दोनों साधारण रह सकते हैं।

बुधवार से दिल नरम होगा। अपनापन अपने आप लौटेगा। विवाहित लोगों के बीच बातचीत सहज होगी। प्रेमी जोड़ों को मिलने, ठीक से बात करने या गलतफहमी साफ करने का मौका मिल सकता है। शुक्रवार और अधिक गर्माहट देगा। साथ भोजन, शांत बातचीत या बिना अहंकार वाली शाम रिश्ते को अच्छा कर सकती है। प्रेम को इस सप्ताह बड़े वादे नहीं, सच्चा व्यवहार चाहिए।

शनिवार को रोमांस और व्यावहारिक नज़दीकी दोनों रह सकते हैं। जीवनसाथी की संगत अच्छी लगेगी। घर, संपत्ति या साझा व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है। यह उपयोगी रहेगा, लेकिन भावनात्मक पक्ष को पीछे न छोड़ें। बच्चों की प्रगति घर का माहौल बेहतर करेगी। गुरुवार को पुरानी शिकायत फिर खींचने से बचें। पुराना कीचड़ न हिलाएं। ताजा पानी बहने दें।

शिक्षा और करियर काम की शुरुआत थोड़ी अटक सकती है। सोमवार और मंगलवार को जहां साफ रास्ता चाहिए था, वहां रुकावट आ सकती है। संदेश देर से मिलेंगे। लोग कठिन लगेंगे। सामान्य काम भी ज्यादा समय लेगा। नौकरी करने वाले लोग ध्यान रखें कि निजी तनाव ऑफिस में न आए। मीटिंग, नोट्स और डेडलाइन दोबारा चेक करें। फील्ड वर्क, यात्रा, मशीन या लंबे सफर वाले काम में सावधानी ज्यादा जरूरी होगी।

विद्यार्थियों के लिए बुधवार से समय बेहतर है। पढ़ाई में ध्यान लौटेगा। मन तेज होगा और कठिन विषय भी समझ में आने लगेंगे। बुधवार और शनिवार रिविजन, आवेदन, टेस्ट तैयारी या लंबी पढ़ाई के लिए उपयोगी रहेंगे। कारोबारी लोगों को भी मध्य सप्ताह से राहत मिलेगी। शुक्रवार नया काम शुरू करने, नई पिच देने या किसी सहायक व्यक्ति से बात करने के लिए अच्छा हो सकता है। शनिवार काम की स्थिति सुधारने और उपयोगी संपर्क बनाने वाला रहेगा।

पहचान भी मिल सकती है। गुरुवार को आय उम्मीद से बेहतर हो सकती है। परिवार, बच्चों की सफलता या अपने काम से सामाजिक छवि सुधरेगी। कोई वरिष्ठ आपकी लगातार मेहनत को देख सकता है। फिर भी मन की बेचैनी भ्रम दे सकती है। इसलिए समय तय करें, काम पूरा करें और शुरुआत की कठिनाई को सप्ताह के बाकी हिस्से पर हावी न होने दें।

धन और वित्त पैसे के मामले में सप्ताह की शुरुआत सावधानी मांगती है। सोमवार निवेश के लिए ठीक नहीं है, खासकर अगर फैसला किसी दोस्त की टिप, बाजार की अफवाह या सोशल मीडिया की उत्सुकता से जुड़ा हो। अस्थिर मन से खर्च शुरू हो सकता है। मंगलवार मिला जुला रहेगा। जोखिम वाला अवसर थोड़ा आकर्षक लग सकता है, लेकिन सीमा रखें। किसी करीबी को पैसा उधार देना हो तो पहले व्यावहारिक सवाल पूछें। दया अच्छी है, लापरवाही महंगी पड़ती है।

बुधवार से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सोच समझकर किया गया निवेश या सीमित जोखिम कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, बशर्ते तैयारी पूरी हो। गुरुवार आय के लिए अच्छा है। बकाया पैसा, बिक्री, भुगतान या उम्मीद से अधिक कमाई का संकेत मिल सकता है। पैसा आए तो उसे तीन हिस्सों में बांटें। जरूरी खर्च, बचत और तत्काल जरूरत। पैसा तभी टिकता है जब उसे दिशा मिलती है।

शुक्रवार और शनिवार कारोबार तथा संपत्ति से जुड़ी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। कारोबारी लोग नया विचार टेस्ट कर सकते हैं। शनिवार को जीवनसाथी से जुड़ी संपत्ति या घरेलू लाभ की चर्चा हो सकती है। परिवार में माता पिता के स्वास्थ्य या घर की जिम्मेदारी पर खर्च भी हो सकता है, इसलिए कुछ नकद हाथ में रखें। यह सप्ताह कमजोर शुरुआत के बाद धन में सुधार दे सकता है, अगर आप दिखावे और जोखिम से बचें।

स्वास्थ्य और कल्याण शरीर इस सप्ताह साफ संकेत देगा। सोमवार और मंगलवार वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते या औजार और मशीन संभालते समय सावधानी रखें। मंगलवार को बाएं पैर में खिंचाव, दर्द या थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा खड़े रहना, गलत पोश्चर या जल्दबाजी इसका कारण बन सकती है। नींद कम रही तो शुरुआत की भावनात्मक कमजोरी और बढ़ेगी। खाना समय पर खाएं और पानी कम न करें।

बुधवार से ऊर्जा अच्छी तरह सुधरेगी। मन हल्का होगा और स्वास्थ्य बेहतर लगेगा। यह चलना, स्ट्रेच करना या काम और पढ़ाई की संतुलित दिनचर्या फिर शुरू करने का अच्छा समय है। गुरुवार शरीर से ठीक रहेगा, लेकिन मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। मानसिक शोर असली मेहनत से ज्यादा थका सकता है। शाम शांत रखें। फोन कम करें और भोजन हल्का रखें। शुक्रवार मन को स्थिर करने के लिए अच्छा है। ध्यान, प्रार्थना या चुप बैठना भी मदद करेगा।

शनिवार तक चिंता कम होगी। पिता की सेहत से राहत मिले तो आपका मन भी हल्का होगा। मां की सेहत पर नजर रखें। अगर वे चुपचाप तकलीफ बता रही हैं, तो जांच टालें नहीं। आपके लिए इस सप्ताह नियमितता सबसे अच्छा सहारा है। समय पर सोना, धीरे वाहन चलाना और कम बहस करना किसी भी बड़े उपाय से ज्यादा काम देगा। शांति भी दवा होती है।