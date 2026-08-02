कुंभ साप्ताहिक राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2-8 अगस्त का समय? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह आत्मविश्वास, धन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का रहेगा। करियर और पढ़ाई में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, जबकि सप्ताह के अंत में आर्थिक राहत और घर-परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिलने के योग हैं।

Aquarius Weekly Horoscope 2-8 August 2026: रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा आपकी ही राशि और पहले भाव में रहेगा। मन और शरीर संवेदनशील रहेंगे, लेकिन आत्मविश्वास भी बना रहेगा। आय सामान्य हो तो भी अपने खर्च और प्रतिक्रिया पर नजर रखें। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि में आपके दूसरे भाव में आएगा। सोमवार और मंगलवार तक धन, परिवार, भोजन और वाणी से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। आपकी बात का असर होगा। भावनात्मक खरीदारी और तीखे शब्दों से बचें। रविवार रात नक्षत्र परिवर्तन के बाद आपकी भाषा में नरमी आ सकती है, बशर्ते आप सामने वाले को पूरा समय दें।रविवार देर रात मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करके आपके पांचवें भाव को सक्रिय करेगा। पढ़ाई, रचनात्मकता, प्रेम और बच्चों से जुड़े मामलों में उत्साह बढ़ेगा। हालांकि जोखिम लेने और बहस में जल्दबाजी से बचें। कृष्ण चतुर्थी और पंचमी के शुरुआती दिन आत्मविश्वास के साथ धैर्य भी मांगेंगे। एक पल आगे बढ़ने का मन होगा, तो अगले ही पल थकान महसूस हो सकती है। सोमवार और मंगलवार परिवार तथा पैसों से जुड़ी बातें शांत भाषा में रखें।

मंगलवार रात करीब 9 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा मेष राशि में आपके तीसरे भाव में आएगा। बुधवार और गुरुवार छोटी यात्राएं, फोन, मीटिंग, भाई-बहन और साहस से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे। आप वह जिम्मेदारी उठा सकते हैं, जिसे दूसरे टाल रहे हैं। बुधवार रात नक्षत्र परिवर्तन के बाद काम की गति बढ़ेगी। जल्दबाजी में कोई संदेश या पोस्ट न भेजें। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा वृषभ राशि में आपके चौथे भाव में आएगा। शुक्रवार और शनिवार घर, माता, वाहन और मानसिक आराम की जरूरत बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताने से शुरुआती तनाव कम होगा। प्रेम और पढ़ाई में मंगल उत्साह बनाए रखेगा। फिर भी वाहन चलाने, भोजन और घर की बहस में पूरी सावधानी रखें। शुक्रवार शाम नवमी से दशमी का बदलाव घर की व्यवस्था और लंबित फैसलों को शांत ढंग से पूरा करने में मदद करेगा। शनिवार दोपहर बाद एकादशी अनावश्यक खरीदारी रोकने का संकेत देगी।

कुंभ राशि का साप्ताहिक लव राशिफल रिश्तों की शुरुआत थोड़ी अस्थिर हो सकती है। जीवनसाथी या लंबे समय के रिश्ते में पैसा, समय या बात करने के लहजे को लेकर बहस हो सकती है। दोनों पक्ष धैर्य की कमी महसूस करेंगे। सही साबित होने से पहले रिश्ते को चोट से बचाना ज्यादा जरूरी होगा। जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें। अविवाहित लोग बेचैनी वाले दिनों में रोमांटिक बातचीत पर दबाव न बनाएं। भावनात्मक आवेश में शुरू हुआ रिश्ता जल्दी उलझ सकता है।

मध्य सप्ताह माहौल सामान्य होगा। बड़ी भावनात्मक घोषणा करने के बजाय साथ बिताई गई सामान्य दिनचर्या ज्यादा मदद करेगी। घर का भोजन, बिना स्क्रीन के साथ बैठना और एक व्यावहारिक सवाल पूछना रिश्ते को मजबूत करेगा। बच्चों की प्रगति या कोई अच्छी खबर दोनों के बीच पुल का काम करेगी।

शुक्रवार और शनिवार रिश्तों में फिर से गर्माहट लौटेगी। जीवनसाथी सहयोगी रहेगा और घर का माहौल साफ बारिश के बाद आंगन जैसा सुकून देगा। नया परिचय पड़ोस, परिवार या किसी स्थानीय कार्यक्रम के जरिए हो सकता है। अपेक्षाएं सरल रखें। यदि माता या माता समान किसी व्यक्ति से दूरी रही है, तो उसमें भी नरमी आएगी। इस सप्ताह अपनापन दिखाने के लिए खर्च नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी ज्यादा जरूरी होगी।

कुंभ राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल यह आसान सफलता का सप्ताह नहीं है। आस्तीन चढ़ाकर काम करना होगा। शुरुआत में आप कठिन जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। परिणाम धीमे आएं तो उन्हें असफलता न मानें। मेहनत आपकी स्थिरता की परीक्षा लेगी। कम उम्र का सहकर्मी, भाई-बहन या सहायक आपको जानकारी, संपर्क या मनोबल दे सकता है। मदद स्वीकार करें। हर फाइल अकेले उठाना जरूरी नहीं है।

मध्य सप्ताह दिमाग बिखरा हुआ और शरीर सुस्त महसूस हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास बना रहेगा। पढ़ाई, आवेदन, लेखन, डेडलाइन या ऑफिस के लंबित मामलों पर लिया गया एक साहसी फैसला पूरे सप्ताह की दिशा बदल सकता है। विद्यार्थी छोटे और एकाग्र अध्ययन सत्र रखें। दो ईमानदार घंटे, छह बिखरे घंटों से बेहतर साबित होंगे।

शुक्रवार से काम का दबाव थोड़ा कम होगा। स्थानीय क्लाइंट, टीम या आसपास के संपर्कों से उपयोगी बातचीत होगी। घर या संपत्ति के कागजात से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आराम बढ़ने पर विद्यार्थियों का ध्यान थोड़ा भटक सकता है। सप्ताहांत के सामाजिक कार्यक्रमों में नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, लेकिन हर बातचीत को अवसर बनाने की कोशिश न करें। स्वाभाविक रहें।

कुंभ राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में यथार्थवादी रहना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आय सामान्य रहेगी और कमाई मेहनत पर निर्भर करेगी। भुगतान पाने के लिए फॉलो-अप करें। बिल जमा करें। काम पूरा करने के बाद याद भी दिलाएं।

वाहन खरीदने का विचार फिलहाल टाल दें। समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है और जल्दबाजी बाद में पछतावा दे सकती है। यात्रा, बाहर का भोजन और तनाव वाले दिनों के छोटे-छोटे खर्च मिलकर बजट पर असर डाल सकते हैं।

बुधवार और गुरुवार घर, मेहमान, उपहार या सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च हो सकता है। अपनापन दिखाने के लिए बजट से बाहर जाना जरूरी नहीं है। शुक्रवार और शनिवार आर्थिक राहत मिल सकती है। संपत्ति, घर या प्लॉट से जुड़ी लाभकारी चर्चा हो सकती है, खासकर यदि पहले से अच्छी तैयारी की हो। रुका हुआ भुगतान, परिवार का सहयोग या माता-पिता की मदद मिल सकती है।

शनिवार बचत के लिए अच्छा दिन रहेगा। अतिरिक्त पैसा आए तो उसे तुरंत खर्च न करें। वाहन से जुड़ी प्रगति भी हो सकती है, लेकिन तभी आगे बढ़ें, जब कागजात, कीमत और फैसला पूरी तरह स्पष्ट हों। इस सप्ताह व्यावहारिक सोच दिखावे से ज्यादा फायदा देगी।

कुंभ राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल शरीर छोटे-छोटे संकेत देगा। सप्ताह की शुरुआत में साहस आपकी क्षमता से आगे निकल सकता है। तेज यात्रा, भोजन छोड़ना और थकान को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। शरीर में गर्मी, तनाव वाला सिरदर्द, खराब नींद या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है।

वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें। फोन का इस्तेमाल, जल्दबाजी में लेन बदलना या आखिरी समय पर निकलना जोखिम बढ़ा सकता है। दस मिनट देर से पहुंचना, घबराकर पहुंचने से बेहतर रहेगा।

मध्य सप्ताह की मेहनत शरीर में जकड़न और मानसिक थकान ला सकती है। आलस हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार वह आराम की जरूरत का संकेत भी होता है। गुरुवार को बाहर का भोजन करने से बचें। पाचन संवेदनशील रह सकता है। घर की बहस कंधों, जबड़े और नींद पर तनाव डाल सकती है। भोजन के बाद थोड़ी सैर फायदेमंद रहेगी।

सप्ताहांत में परिवार और मित्रों का साथ मन को सुकून देगा। माता या किसी वरिष्ठ से बातचीत मानसिक स्थिरता देगी। बेहतर महसूस करने के बाद भी जरूरत से ज्यादा खाना या बहुत ज्यादा कार्यक्रम न बनाएं। खुली हवा में समय बिताना, हंसना और समय पर आराम करना आपकी ऊर्जा वापस लौटाएगा। शरीर को कठोर अनुशासन नहीं, बल्कि संतुलित दिनचर्या की जरूरत है।