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कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 19 से 25 अप्रैल तक का विस्तृत राशिफल

Apr 19, 2026 05:46 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19-25 अप्रैल तक का समय…

कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 19 से 25 अप्रैल तक का विस्तृत राशिफल

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (19-25 अप्रैल, 2026): सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा दूरी बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आसपास की ज्यादा बातें, लोगों की राय या उम्मीदें किसी आसान चीज को भी उलझा सकती हैं। ऐसे में तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा समय लेकर सोचना बेहतर रहेगा। शुरुआत के दिन व्यवहारिक रहेंगे, जिससे साफ दिखेगा कि क्या काम का है और क्या सिर्फ ऊर्जा खींच रहा है। हफ्ते के आगे बढ़ने के साथ बातचीत आसान और हल्की होती जाएगी, जिससे काम और सोच दोनों में गति आएगी। हर चीज का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रुककर देखने से कई बातें खुद साफ हो जाएंगी। सप्ताह का आखिरी हिस्सा ज्यादा खुला और हल्का महसूस होगा। यहां मेहनत से ज्यादा सही नजरिया काम आएगा।

आगे पढ़ें कुंभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-

कुंभ राशि का लव साप्ताहिक राशिफल

इस समय हर वक्त पास रहना जरूरी नहीं, थोड़ा स्पेस भी उतना ही जरूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक व्यक्ति ज्यादा करीब आना चाहेगा, जबकि दूसरा थोड़ा समय लेकर बात करना पसंद करेगा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस इसे गलत समझने से बचें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी के साथ बातचीत आसान और दिलचस्प लग सकती है। शुरुआत में सब अच्छा लगेगा, लेकिन असली बात यह है कि समय के साथ वह कनेक्शन कितना नेचुरल रहता है। हफ्ते के दूसरे हिस्से में बातचीत और बेहतर होगी, हल्की-फुल्की बातों में भी अपनापन महसूस होगा। जो रिश्ता सहज लगेगा, वही टिकेगा।

कुंभ राशि का करियर साप्ताहिक राशिफल

काम में इस हफ्ते सबसे ज्यादा जरूरत साफ दिशा की है। दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि बिखरे हुए कामों में हो सकती है। जब तक प्राथमिकता साफ नहीं होगी, दबाव बना रहेगा। एक बार आपने तय कर लिया कि क्या जरूरी है, काम आसान लगने लगेगा। हर काम का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। नौकरी में हैं तो एक छोटा सा सही बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकता है। बिजनेस में हैं तो हर किसी के लिए उपलब्ध रहने के बजाय समय और सीमाएं तय करना जरूरी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बिखरी पढ़ाई को एक सही तरीके में लाना फायदेमंद रहेगा।

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कुंभ राशि का आर्थिक साप्ताहिक राशिफल

छोटे-छोटे खर्च इस हफ्ते ज्यादा ध्यान मांग सकते हैं। ऑनलाइन खर्च, सब्सक्रिप्शन या छोटी-छोटी हां मिलकर बड़ा असर डाल सकती हैं। समस्या किसी एक बड़े खर्च की नहीं, बल्कि बार-बार हो रहे खर्च की है। इस हफ्ते थोड़ा समय निकालकर देखें कि पैसा कहां जा रहा है। जो जरूरी है उसे रखें, बाकी को कम करें। अगर कोई लंबी योजना बना रहे हैं, तो उसे आसान रखें ताकि निभा सकें। सही फैसला वही होगा जो बाद में भी सही लगे।

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कुंभ राशि का स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते थकान शरीर से ज्यादा दिमाग में महसूस हो सकती है। ज्यादा सोच, स्क्रीन टाइम या एक साथ कई काम करने से नींद, खाने का टाइम और फोकस प्रभावित हो सकता है। इससे निकलने का तरीका भी आसान है। एक चीज कम करें जो दिमाग को ज्यादा व्यस्त रखती है। समय पर खाना खाएं और शाम को थोड़ा शांत रखें। छोटी वॉक या शांत माहौल जल्दी राहत देगा। हफ्ते के अंत तक आप खुद को हल्का और ज्यादा साफ सोच वाला महसूस करेंगे।

सलाह:

थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, साफ सोच अपने आप आएगी।

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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