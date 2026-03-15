कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 15 से 21 मार्च तक का विस्तृत राशिफल
Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15-21 मार्च तक का समय…
Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (15-21 मार्च, 2026): कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रह सकता है। कुछ काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। कुछ मामलों में इंतजार भी करना पड़ सकता है। हफ्ते की शुरुआत में मन में नए विचार आ सकते हैं। किसी दोस्त या सहकर्मी से बातचीत में काम की जानकारी मिल सकती है। इस समय जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। जो काम लंबे समय से रुके हैं, उनमें थोड़ा-थोड़ा सुधार दिख सकता है। हफ्ते के बीच में व्यस्तता बढ़ सकती है। काम का दबाव भी महसूस हो सकता है। ऐसे में धैर्य रखना जरूरी होगा। परिवार या करीबी लोगों के साथ बातचीत करते रहें। कई बार सलाह भी काम आ सकती है।
Aquarius Weekly Love Horoscope, कुंभ लव राशिफल साप्ताहिक
रिश्तों के मामले में यह सप्ताह सामान्य रह सकता है। पार्टनर के साथ बातचीत बनाए रखना जरूरी रहेगा। छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर मन में दूरी बनी हुई थी तो इस हफ्ते बातचीत से स्थिति ठीक हो सकती है। साथ में थोड़ा समय बिताने की कोशिश करें। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। यह मुलाकात दोस्त या किसी काम के सिलसिले में हो सकती है। हालांकि रिश्तों के मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी।
Aquarius Weekly Career Horoscope, कुंभ करियर राशिफल साप्ताहिक
कामकाज के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य कहा जा सकता है। ऑफिस में कुछ नए काम मिल सकते हैं। जिम्मेदारी बढ़ने की भी संभावना है। कोशिश करें कि जरूरी काम समय पर पूरे करें। काम को टालने से दबाव बढ़ सकता है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें किसी पुराने संपर्क से जानकारी मिल सकती है। पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। नियमित पढ़ाई से फायदा मिल सकता है।
Aquarius Weekly Money Horoscope, कुंभ आर्थिक राशिफल साप्ताहिक
पैसों के मामले में यह सप्ताह संतुलन बनाकर चलने का संकेत दे रहा है। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए सोच-समझकर पैसा खर्च करें। किसी बड़े निवेश से पहले जानकारी जरूर लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। घर या परिवार से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। हालांकि सही योजना से स्थिति संभाली जा सकती है।
Aquarius Weekly Health Horoscope, कुंभ स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में इस हफ्ते आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। काम की वजह से थकान महसूस हो सकती है। सुबह थोड़ा टहलना या हल्का व्यायाम करना फायदेमंद रहेगा। खाने-पीने में लापरवाही न करें। लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने से आंखों में थकान हो सकती है। बीच-बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। रात में समय पर सोने की आदत रखें। इससे शरीर और मन दोनों को आराम मिलेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट