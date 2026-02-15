कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 15 से 21 फरवरी तक का विस्तृत राशिफल
Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15-21 फरवरी तक का समय…
Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (15-21 फरवरी, 2026): इस हफ्ते नए आइडिया से दोस्ताना बातचीत बढ़ेगी। अपनी बातें और प्लान दूसरों से शेयर करने में आसानी रहेगी और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। खुलकर बोलें, सवाल पूछें और जहां संभव हो मदद करें। हल्के भरोसे के साथ आगे बढ़ें। नया नजरिया दोस्ती और रोजमर्रा की दिनचर्या को बेहतर बनाएगा। छोटे-छोटे अच्छे कामों का जल्दी फायदा मिलेगा। अपने आइडिया लिख लें, एक प्लान चुनें और छोटे कदम उठाएं। टीमवर्क से सपोर्ट मिलेगा। साफ और ईमानदारी से बात करें, हल्की सीमाएं बनाकर रखें और जब मदद मिले तो उसे स्वीकार करें। इससे आपकी काबिलियत बढ़ेगी और काम में लगातार आगे बढ़ पाएंगे।
कुंभ लव राशिफल- इस हफ्ते बातचीत से रिश्तों में रास्ते खुलेंगे। सिंपल शब्दों में तारीफ करें और सामने वाले की बात में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी छोटे ग्रुप या हॉबी क्लास में जुड़ें; आपकी सादगी और अपनापन किसी का ध्यान खींच सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ में कोई छोटा और शांत काम प्लान करें, जिसमें परिवार की अहमियत और भरोसे का ध्यान रहे। अगर तनाव बढ़े तो कड़वे शब्दों से बचें और धैर्य रखें। चाय बनाकर देना या ध्यान से सुनना जैसे छोटे काम रिश्ते में गर्मजोशी बढ़ाते हैं। वादे निभाएं, इससे लंबे समय का रिश्ता मजबूत होगा और एक-दूसरे की परवाह बनी रहेगी। नरमी से बोलें और मुस्कराएं।
कुंभ करियर राशिफल- काम पर नए आइडिया से उपयोगी काम शुरू हो सकते हैं। साथ काम करने वालों के साथ साफ-साफ नोट्स शेयर करें और उनकी राय लें। कोई छोटा काम चुनें जिसमें आपकी सोच और प्लानिंग नजर आए। कोई सीनियर या अनुभवी साथी आसान सलाह दे सकता है। ध्यान से सुनें और उसे काम में उतारें। बिना जानकारी के अचानक बदलाव न करें। कागजात ठीक से रखें और छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें। आपका शांत ध्यान काम पूरा करने में मदद करेगा और आगे जिम्मेदारी मिलने के मौके बढ़ेंगे। छोटी उपलब्धियों को नोट करें और हफ्ते के अंत में देख लें कि क्या सीखा।
कुंभ आर्थिक राशिफल- मिले-जुले खर्चों और बिलों पर ध्यान रखें। बचत के लिए एक आसान प्लान बनाएं और हर हफ्ते थोड़ा पैसा अलग रखें। कर्ज या जोखिम भरी योजनाओं पर जल्दी फैसला न लें। अगर कोई बिल अचानक आ जाए, तो उसकी जानकारी ठीक से जांच लें और जरूरत हो तो पूछ लें। बड़े फैसले लेने से पहले किसी भरोसेमंद रिश्तेदार से पैसों की बात कर लें। रोज की छोटी बचत मिलकर बड़ा सहारा बनती है। खर्च काबू में रखने के लिए लिस्ट बनाएं या आसान साधनों का इस्तेमाल करें, इससे मन भी निश्चिंत रहेगा। हर महीने छोटे लक्ष्य तय करें।
कुंभ स्वास्थ्य राशिफल- सेहत को ठीक रखने के लिए सिंपल नियम अपनाएं। रोज थोड़ा चलें या हल्की कसरत करें, इससे शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। संतुलित खाना खाएं- सब्जियां, अनाज, फल और दूध से बनी चीजें शामिल करें। ज्यादा भारी मिठाइयों और देर रात खाने से बचें। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें और तनाव में धीरे-धीरे सांस लेने की आदत डालें। रोज एक तय समय पर सोएं और शरीर की थकान को नजरअंदाज न करें। अगर बार-बार थकान महसूस हो, तो डॉक्टर से बात करें और बताई गई सलाह पर अमल करें। पानी पीते रहें और पूरा आराम करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि