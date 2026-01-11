Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Weekly Horoscope 11-17 January 2026 Kumbh Saptahik Rashifal and Future Predictions
कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 11 से 17 जनवरी तक का विस्तृत राशिफल

कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 11 से 17 जनवरी तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11- 17 जनवरी तक का समय…

Jan 11, 2026 05:49 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (11-17 जनवरी, 2026): इस हफ्ते नए विचार कुंभ राशि वाले के मन को खुश करेंगे। दोस्तों से जुड़ना अच्छा लगेगा और कुछ उपयोगी सीखने का मौका मिलेगा। छोटे-छोटे कामों की नियमित आदत बनाएं- काम और घर दोनों में संतुलन बना रहेगा। व्यस्त समय में खुद पर ज्यादा सख्त न हों। हर दिन सुबह एक साफ और सकारात्मक इरादा तय करें और छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुंभ लव राशिफल: दोस्ती धीरे-धीरे अपनापन बढ़ाएगी। दिल की छोटी बातें साझा करें और सामने वाले को ध्यान से सुनें। हल्की-फुल्की बातचीत, एक प्यारा सा मैसेज या बिना दिखावे की मदद रिश्ते में गर्माहट लाएगी। ताने-मजाक से बचें, साफ और सच्ची बात करें। नए लोगों से मुलाकात सुकून देने वाली हो सकती है। जल्दबाजी न करें, सीमाओं का सम्मान करें और धैर्य रखें- भरोसा गहराएगा।

ये भी पढ़ें:2026 में वृश्चिक राशि वालों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, पढ़ें अपना पूरा राशिफल

कुंभ करियर राशिफल: आपके नए और स्मार्ट आइडिया तब असर दिखाएंगे जब आप उन्हें साफ और सीधे शब्दों में रखेंगे। छोटी और स्पष्ट योजना बनाएं। हर दिन दो जरूरी काम तय करें और नोट्स व्यवस्थित रखें। टीम में किसी एक काम में मदद करें- विश्वास बढ़ेगा। किसी प्रक्रिया को बेहतर बनाने का सुझाव दें और फीडबैक लें। मैसेज भेजने से पहले दोबारा पढ़ लें।

ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति, जानें 14 या 15 जनवरी कब है पर्व?

कुंभ आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, बस जल्दबाजी से बचें। छोटे-छोटे खर्चों और बचत पर नजर रखें। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले दो दिन रुकें, रिव्यू पढ़ें और तुलना करें। शक हो तो किसी समझदार दोस्त से राय ले लें। इम्पल्स खरीदारी से बचें और एक सिंपल बजट जरूर बनाकर चलें।

ये भी पढ़ें:षटतिला एकादशी कब है? इस दिन जरूर करें तिल के ये 6 उपयोग

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल: हल्की एक्सरसाइज- जैसे छोटी वॉक या स्ट्रेच मूड बेहतर करेगी। समय पर सोने की कोशिश करें और पानी पास रखें। सोने से पहले स्क्रीन कम देखें और रोज 5 मिनट धीमी सांसों का अभ्यास करें। घर का बना खाना, फल-सब्जी और काम के बीच छोटे ब्रेक फायदेमंद रहेंगे। दोस्तों के साथ हंसना भी सेहत के लिए अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Weekly Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने