कुंभ साप्ताहिक राशिफल : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 11 से 17 जनवरी तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Kumbh Rashifal Horoscope Future Predictions, Aquarius: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11- 17 जनवरी तक का समय…

Aquarius Weekly Horoscope, कुंभ साप्ताहिक राशिफल (11-17 जनवरी, 2026): इस हफ्ते नए विचार कुंभ राशि वाले के मन को खुश करेंगे। दोस्तों से जुड़ना अच्छा लगेगा और कुछ उपयोगी सीखने का मौका मिलेगा। छोटे-छोटे कामों की नियमित आदत बनाएं- काम और घर दोनों में संतुलन बना रहेगा। व्यस्त समय में खुद पर ज्यादा सख्त न हों। हर दिन सुबह एक साफ और सकारात्मक इरादा तय करें और छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करें।

कुंभ लव राशिफल: दोस्ती धीरे-धीरे अपनापन बढ़ाएगी। दिल की छोटी बातें साझा करें और सामने वाले को ध्यान से सुनें। हल्की-फुल्की बातचीत, एक प्यारा सा मैसेज या बिना दिखावे की मदद रिश्ते में गर्माहट लाएगी। ताने-मजाक से बचें, साफ और सच्ची बात करें। नए लोगों से मुलाकात सुकून देने वाली हो सकती है। जल्दबाजी न करें, सीमाओं का सम्मान करें और धैर्य रखें- भरोसा गहराएगा।

कुंभ करियर राशिफल: आपके नए और स्मार्ट आइडिया तब असर दिखाएंगे जब आप उन्हें साफ और सीधे शब्दों में रखेंगे। छोटी और स्पष्ट योजना बनाएं। हर दिन दो जरूरी काम तय करें और नोट्स व्यवस्थित रखें। टीम में किसी एक काम में मदद करें- विश्वास बढ़ेगा। किसी प्रक्रिया को बेहतर बनाने का सुझाव दें और फीडबैक लें। मैसेज भेजने से पहले दोबारा पढ़ लें।

कुंभ आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, बस जल्दबाजी से बचें। छोटे-छोटे खर्चों और बचत पर नजर रखें। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले दो दिन रुकें, रिव्यू पढ़ें और तुलना करें। शक हो तो किसी समझदार दोस्त से राय ले लें। इम्पल्स खरीदारी से बचें और एक सिंपल बजट जरूर बनाकर चलें।

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल: हल्की एक्सरसाइज- जैसे छोटी वॉक या स्ट्रेच मूड बेहतर करेगी। समय पर सोने की कोशिश करें और पानी पास रखें। सोने से पहले स्क्रीन कम देखें और रोज 5 मिनट धीमी सांसों का अभ्यास करें। घर का बना खाना, फल-सब्जी और काम के बीच छोटे ब्रेक फायदेमंद रहेंगे। दोस्तों के साथ हंसना भी सेहत के लिए अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

