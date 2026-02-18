Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 18 फरवरी 2026: कुंभ राशि वाले आज बड़े निवेश को लेकर आज खास सतर्क रहें, लवलाइफ में लगेगा परेशानियों का अंबार

Feb 18, 2026 04:58 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 18 February 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले आज बड़े निवेश को लेकर आज खास सतर्क रहें,

कुंभ राशिफल 18 फरवरी 2026: कुंभ राशि वाले आज बड़े निवेश को लेकर आज खास सतर्क रहें, लवलाइफ में लगेगा परेशानियों का अंबार

Aquarius Horoscope Today 18 February 2026: आज हेल्थ पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आज लवर के साथ इमोशंस को शेयर करें और समय बिताएं, जो भी अच्छी और बुरी बातों हैं, वो लवर के साथ शेयर करें। आज आपकी हेल्थ भी दिक्कतें कर सकती हैं। आज धन को भी सावधानी से संभालें। आपका काम में कमिटमेंट आज तारीफ के लायक रहेगा। आज कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपको लवलाइफ में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकती है, इसलिए सावधानी से चीजों को संभालें।

कुंभ लव राशिफल

आज किसी तीसरे इंसान को अपनी लवलाइफ में दखल ना देने जें। इसससे आप चीजों और समस्याओं को न्यौता देंगे। आपको खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर किसी के प्रभाव में आसकता है, इससे आने वाले दिनों में आपको परेशानियों का अंबार लेगा। आज पहले की बातों को ना निकालें, कोशिश करें कि अभी की लाइफ पर फोकस करें, क्योंकि पुरानी बातों को करने से लवर आपसे हो सकता है।आपका लवर आपकी उपस्थिति चाहता है। आपको लवर को पर्सनस स्पेस भी ने चाहिए। आज सिंगल लोग किसी पार्टी को अटेंड कर सकते हैं, वहां उनको किसी शादी और पार्टी के समय में कोई प्रपोज कर सकता है,

कुंभ करियर राशिफल

आज आपके सीनियर्स आपके सपोर्ट में रहेंगे। आपको समय का ध्यान रखना चाहिए और काम में अनुशासन का भी ध्यान रखना चाहिए। आज ऑटोमोबाइल, आईटी, मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े लोगों को टफ डेडलाइन वाले काम मिलेंगे। वकील, मीडिया प्रोफेशनल आज हाई प्रोफाइल केस हैंडल करेंगे। वहीं स्टूडेंट्सभी आज एग्जाम में पास होंगे।आज बिजनेसमैन आज कॉन्फिडेंटली अपना नया बिजनेस लॉन्च कर लेंगे। जो लोग विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, उन लोगों को आज अच्छा रिजल्ट मिलेगा।

कुंभ मनी राशिफल

आज आपको अपने निवेश को लेकर खास ध्यान देना है। आपको बड़े निवेश को लेकर आज खास सतर्क रहना है। कोशिश करें कि इन चीजों को लेकर सावधानी बरते हैं। आज घर के लिए गहने या इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने का भी अच्छा दिन है, आप खरीद सकते हैं। हालांकि मुनाफे का मार्जिन अधिक नहीं होगा, फिर भी उद्यमियों को समृद्धि मिलेगी। आज का दिन आप चुन सकते हैं कि आप आर्थिक इश्यूज को सोल्व कर लेंगे। आज व्यापारियों को बैक लोन मिल सकता है। कुछ लोगों को आज परिवार और ऑफिस में सेलिब्रेशन में समय बिताने का मौका मिलेगा।

कुंभ हेल्थ राशिफल

आज कुंभ राशि वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको छाती और लिवर से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। कुछ लोगों में एलर्जी और स्किन की परेशानी सामने आ सकती है। कुछ लोगों को बाहर का खाना अवाइड करना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। आज किसी भी तरह की मेडिकेशन को दूर ना करें। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मेडिकल किट लेकर जाएं। महिलाओं को ट्रैन में चढ़ते समय सावधानी रखनी चाहिए। कुछ बुजुर्गों में आज नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।

