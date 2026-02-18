कुंभ राशिफल 18 फरवरी 2026: कुंभ राशि वाले आज बड़े निवेश को लेकर आज खास सतर्क रहें, लवलाइफ में लगेगा परेशानियों का अंबार
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 18 February 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले आज बड़े निवेश को लेकर आज खास सतर्क रहें,
Aquarius Horoscope Today 18 February 2026: आज हेल्थ पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आज लवर के साथ इमोशंस को शेयर करें और समय बिताएं, जो भी अच्छी और बुरी बातों हैं, वो लवर के साथ शेयर करें। आज आपकी हेल्थ भी दिक्कतें कर सकती हैं। आज धन को भी सावधानी से संभालें। आपका काम में कमिटमेंट आज तारीफ के लायक रहेगा। आज कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपको लवलाइफ में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकती है, इसलिए सावधानी से चीजों को संभालें।
कुंभ लव राशिफल
आज किसी तीसरे इंसान को अपनी लवलाइफ में दखल ना देने जें। इसससे आप चीजों और समस्याओं को न्यौता देंगे। आपको खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर किसी के प्रभाव में आसकता है, इससे आने वाले दिनों में आपको परेशानियों का अंबार लेगा। आज पहले की बातों को ना निकालें, कोशिश करें कि अभी की लाइफ पर फोकस करें, क्योंकि पुरानी बातों को करने से लवर आपसे हो सकता है।आपका लवर आपकी उपस्थिति चाहता है। आपको लवर को पर्सनस स्पेस भी ने चाहिए। आज सिंगल लोग किसी पार्टी को अटेंड कर सकते हैं, वहां उनको किसी शादी और पार्टी के समय में कोई प्रपोज कर सकता है,
कुंभ करियर राशिफल
आज आपके सीनियर्स आपके सपोर्ट में रहेंगे। आपको समय का ध्यान रखना चाहिए और काम में अनुशासन का भी ध्यान रखना चाहिए। आज ऑटोमोबाइल, आईटी, मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े लोगों को टफ डेडलाइन वाले काम मिलेंगे। वकील, मीडिया प्रोफेशनल आज हाई प्रोफाइल केस हैंडल करेंगे। वहीं स्टूडेंट्सभी आज एग्जाम में पास होंगे।आज बिजनेसमैन आज कॉन्फिडेंटली अपना नया बिजनेस लॉन्च कर लेंगे। जो लोग विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, उन लोगों को आज अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
कुंभ मनी राशिफल
आज आपको अपने निवेश को लेकर खास ध्यान देना है। आपको बड़े निवेश को लेकर आज खास सतर्क रहना है। कोशिश करें कि इन चीजों को लेकर सावधानी बरते हैं। आज घर के लिए गहने या इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने का भी अच्छा दिन है, आप खरीद सकते हैं। हालांकि मुनाफे का मार्जिन अधिक नहीं होगा, फिर भी उद्यमियों को समृद्धि मिलेगी। आज का दिन आप चुन सकते हैं कि आप आर्थिक इश्यूज को सोल्व कर लेंगे। आज व्यापारियों को बैक लोन मिल सकता है। कुछ लोगों को आज परिवार और ऑफिस में सेलिब्रेशन में समय बिताने का मौका मिलेगा।
कुंभ हेल्थ राशिफल
आज कुंभ राशि वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको छाती और लिवर से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। कुछ लोगों में एलर्जी और स्किन की परेशानी सामने आ सकती है। कुछ लोगों को बाहर का खाना अवाइड करना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। आज किसी भी तरह की मेडिकेशन को दूर ना करें। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मेडिकल किट लेकर जाएं। महिलाओं को ट्रैन में चढ़ते समय सावधानी रखनी चाहिए। कुछ बुजुर्गों में आज नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां